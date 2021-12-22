Тур на парусной VIP яхте

Океанская парусно-моторная круизная яхта VIP класса First Lady’S

Индивидуально
для 10 чел.
Океанская парусно-моторная круизная яхта VIP класса First Lady'S Возможен любой индивидуальный маршрут.

Переходы между городами без привязки по времени.
Тур на парусной VIP яхте
Тур на парусной VIP яхте
Тур на парусной VIP яхте
Тур на парусной VIP яхте
Тур на парусной VIP яхте
Тур на парусной VIP яхте
Тур на парусной VIP яхте
Тур на парусной VIP яхте
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет:

    Океанская парусно-моторная круизная яхта VIP класса First Lady'S
    Возможен любой индивидуальный маршрут. Переходы между городами без привязки по времени.
    • Модель яхты: Bavaria- 40
    • Страна производитель: Германия
    • Длина: 12 м
    • Ширина: 4 м
    • Площадь парусов: 86 кв. м
    • Двигатель: 30 л. с Volvo penta
    • 3 комнаты + кают-компания с кухонной зоной. 6 спальных мест.
    • 2 санузла с душевыми.
    • Мультимедиа система.
    • Комфортное размещение: 10 чел. (макс. 11 чел.)
    • Аренда яхты: 7000р час.
    Внимание, после бронирования необходимо будет внести предоплату организаторам!

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Аренда яхты
    Место начала и завершения?
    Морской вокзал, Ленина 1
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 1 часа
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • свяжитесь с организаторами по номеру +7 953 917-86-57. Для аренды яхты необходимо будет внести предоплату напрямую организаторам
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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