Океанская парусно-моторная круизная яхта VIP класса First Lady’S
Индивидуально
для 10 чел.
Океанская парусно-моторная круизная яхта VIP класса First Lady'S Возможен любой индивидуальный маршрут.
Переходы между городами без привязки по времени.
Переходы между городами без привязки по времени.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет:
Океанская парусно-моторная круизная яхта VIP класса First Lady'S
Возможен любой индивидуальный маршрут. Переходы между городами без привязки по времени.
- Модель яхты: Bavaria- 40
- Страна производитель: Германия
- Длина: 12 м
- Ширина: 4 м
- Площадь парусов: 86 кв. м
- Двигатель: 30 л. с Volvo penta
- 3 комнаты + кают-компания с кухонной зоной. 6 спальных мест.
- 2 санузла с душевыми.
- Мультимедиа система.
- Комфортное размещение: 10 чел. (макс. 11 чел.)
- Аренда яхты: 7000р час.
Внимание, после бронирования необходимо будет внести предоплату организаторам!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда яхты
- Место начала и завершения?
- Морской вокзал, Ленина 1
- Когда и сколько длится
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- свяжитесь с организаторами по номеру +7 953 917-86-57. Для аренды яхты необходимо будет внести предоплату напрямую организаторам
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Александр Н.
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