Тур на парусной яхте VIP-класса

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Белоснежная парусная яхта — идеальное место для романтического свидания или морской прогулки в компании близких! У вас будет возможность позагорать и искупаться в открытом море с видом на гористое побережье Анапы, а если повезёт, нам встретятся дружелюбные дельфины.
Тур на парусной яхте VIP-класса
Тур на парусной яхте VIP-класса
Тур на парусной яхте VIP-класса
Тур на парусной яхте VIP-класса
Тур на парусной яхте VIP-класса
Тур на парусной яхте VIP-класса
Ближайшие даты:
29
апр
30
апр
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мая
2
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

Океанская парусно-моторная круизная яхта VIP класса First Lady'S
Возможен любой индивидуальный маршрут. Переходы между городами без привязки по времени.
  • Модель яхты: Bavaria- 40.
  • Страна производитель: Германия.
  • Длина: 12 м.
  • Ширина: 4 м.
  • Площадь парусов: 86 кв. м.
  • Двигатель: 30 л. с Volvo penta.
  • 3 комнаты + кают-компания с кухонной зоной. 6 спальных мест.
  • 2 санузла с душевыми.
  • Мультимедиа система.
  • Комфортное размещение: 10 чел. (макс. 11 чел.).
Внимание, после бронирования необходимо будет внести предоплату организаторам!

По договоренности (время выбирается предварительно)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда яхты
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Морской вокзал, Ленина 1
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности (время выбирается предварительно)
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Свяжитесь с организаторами по номеру +7 953 917-86-57. Вы выбираете предварительное время. По согласованию с организаторами время может измениться в зависимости от погодных условий и др
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
14 авг 2022
Экскурсия на яхте «Первая Леди» превзошла все наши ожидания. Организаторы оперативно забронировали время, организовали и произвели встречу нашей группы на Морском вокзале. Яхта «First Ledy’S» - это V.I.P. уровень! Прогулка на яхте была просто потрясающей, высший уровень! Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности- поплавать в открытом море - это супер ощущения! Можно сделать множество супер потрясающих фотографий. Однозначно, данное путешествие Вам запомнится с самой потрясающей стороны!!! С уважением, Анна, Москва
А
27 июля 2022
Отличная морская прогулка, красивые виды, купание в открытом море, куча впечатлений. Ну и конечно же фото на яхте))

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Аренда яхт
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