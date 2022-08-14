Белоснежная парусная яхта — идеальное место для романтического свидания или морской прогулки в компании близких! У вас будет возможность позагорать и искупаться в открытом море с видом на гористое побережье Анапы, а если повезёт, нам встретятся дружелюбные дельфины.
Ближайшие даты:
29
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30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Океанская парусно-моторная круизная яхта VIP класса First Lady'S
Возможен любой индивидуальный маршрут. Переходы между городами без привязки по времени.
- Модель яхты: Bavaria- 40.
- Страна производитель: Германия.
- Длина: 12 м.
- Ширина: 4 м.
- Площадь парусов: 86 кв. м.
- Двигатель: 30 л. с Volvo penta.
- 3 комнаты + кают-компания с кухонной зоной. 6 спальных мест.
- 2 санузла с душевыми.
- Мультимедиа система.
- Комфортное размещение: 10 чел. (макс. 11 чел.).
Внимание, после бронирования необходимо будет внести предоплату организаторам!
По договоренности (время выбирается предварительно)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда яхты
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Морской вокзал, Ленина 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: По договоренности (время выбирается предварительно)Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Свяжитесь с организаторами по номеру +7 953 917-86-57. Вы выбираете предварительное время. По согласованию с организаторами время может измениться в зависимости от погодных условий и др
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
14 авг 2022
Экскурсия на яхте «Первая Леди» превзошла все наши ожидания. Организаторы оперативно забронировали время, организовали и произвели встречу нашей группы на Морском вокзале. Яхта «First Ledy’S» - это V.I.P. уровень! Прогулка на яхте была просто потрясающей, высший уровень! Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности- поплавать в открытом море - это супер ощущения! Можно сделать множество супер потрясающих фотографий. Однозначно, данное путешествие Вам запомнится с самой потрясающей стороны!!! С уважением, Анна, Москва
А
Анастасия
27 июля 2022
Отличная морская прогулка, красивые виды, купание в открытом море, куча впечатлений. Ну и конечно же фото на яхте))
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Дата и количество участников выбирается при бронировании