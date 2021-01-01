Сочи — уникальный уголок России

Вас ждёт обзорная экскурсия ⛳ по «русской Ривьере», мы прогуляемся по Набережной, сможем позавтракать в кафе (дополнительно, по желанию). Желающие смогут отправится на Дачу Сталина. Прекрасный фон для Сочи создают горы ⛰️ Кавказа, где располагается лыжный курорт Красная Поляна, куда мы отправимся дальше.

Красная поляна

Поселок Красная Поляна находится в горах ⛰️, в 42 км от побережья Чёрного моря, в Адлерском районе г. Сочи. Нижняя часть поселка расположена на высоте примерно 550 м над уровнем моря. По легенде, название Красная Поляна местности дали первые греческие поселенцы, которые, спускаясь осенью с гор ⛰️, увидели большую поляну, красную от листьев папоротника, каштана и клёна. Тут мы посетим пасеку и продегустируем мёд и медовуху, прогуляемся по местной Набережной, прокатимся на Канатной дороге (подъём на высоту более 2 000 м, обязательно надо брать с собой зимние вещи, т. к. наверху снег). Пообедаем в кафе (дополнительно, по желанию) и полюбуемся на Храм Нерукотворного образа Христа Спасителя.

Олимпийский парк 🌳

Олимпийский парк 🌳 Сочи — особенное место для города. Ведь именно благодаря ему курортная столица ⭐️ России стала известна всему миру, как столица ⭐️ Олимпийских игр. Здесь у вас будет свободное время. Вы сможете, например, взять в прокат гольфкар (дополнительно, по желанию) и посмотреть уникальные объекты знаменитого на весь мир парка.

Организационные детали: