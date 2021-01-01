Сочи — уникальный уголок России
Вас ждёт обзорная экскурсия ⛳ по «русской Ривьере», мы прогуляемся по Набережной, сможем позавтракать в кафе (дополнительно, по желанию). Желающие смогут отправится на Дачу Сталина. Прекрасный фон для Сочи создают горы ⛰️ Кавказа, где располагается лыжный курорт Красная Поляна, куда мы отправимся дальше.
Красная поляна
Поселок Красная Поляна находится в горах ⛰️, в 42 км от побережья Чёрного моря, в Адлерском районе г. Сочи. Нижняя часть поселка расположена на высоте примерно 550 м над уровнем моря. По легенде, название Красная Поляна местности дали первые греческие поселенцы, которые, спускаясь осенью с гор ⛰️, увидели большую поляну, красную от листьев папоротника, каштана и клёна. Тут мы посетим пасеку и продегустируем мёд и медовуху, прогуляемся по местной Набережной, прокатимся на Канатной дороге (подъём на высоту более 2 000 м, обязательно надо брать с собой зимние вещи, т. к. наверху снег). Пообедаем в кафе (дополнительно, по желанию) и полюбуемся на Храм Нерукотворного образа Христа Спасителя.
Олимпийский парк 🌳
Олимпийский парк 🌳 Сочи — особенное место для города. Ведь именно благодаря ему курортная столица ⭐️ России стала известна всему миру, как столица ⭐️ Олимпийских игр. Здесь у вас будет свободное время. Вы сможете, например, взять в прокат гольфкар (дополнительно, по желанию) и посмотреть уникальные объекты знаменитого на весь мир парка.
Организационные детали:
- Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии 🧭 до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
- Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению;
- При себе иметь паспорт. Детям — свидетельство о рождении;
- Для более комфортного путешествия рекомендуем в дорогу взять с собой: маленькие подушечки или подголовники, удобную обувь, купальные костюмы и полотенца, пенсионные удостоверения.