Узнать Сочи за 36 часов: Красная поляна и Олимпийский парк

Александр Т.
Александр Т. – Гид из Анапы
Сочи в 2021 году — это город 🏙️, где удивительным образом сочетаются европейский шик и кавказское гостеприимство.

Сочи является одним из самых красивых 🤩, уникальных и протяженных городов России.

На 145 км вдоль побережья Чёрного моря 🌊 раскинулся этот удивительный по красоте город 🏙️.

Мы приглашаем вас на обзорную прогулку 👣 по этому замечательному городу, а также мы с вами посетим Красную поляну — знаменитый горный курорт развлечений.

В конце экскурсии 🧭 обязательно посетим Олимпийский парк 🌳.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 36 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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Узнать Сочи за 36 часов: Красная поляна и Олимпийский парк
Узнать Сочи за 36 часов: Красная поляна и Олимпийский парк

Что вы увидите

  • Обзорная экскурсия по Сочи
  • Дача Сталина
  • Набережная на Красной поляне
  • Канатная дорога
  • Олимпийский парк
Сочи — уникальный уголок России
Вас ждёт обзорная экскурсия ⛳ по «русской Ривьере», мы прогуляемся по Набережной, сможем позавтракать в кафе (дополнительно, по желанию). Желающие смогут отправится на Дачу Сталина. Прекрасный фон для Сочи создают горы ⛰️ Кавказа, где располагается лыжный курорт Красная Поляна, куда мы отправимся дальше.
Красная поляна
Поселок Красная Поляна находится в горах ⛰️, в 42 км от побережья Чёрного моря, в Адлерском районе г. Сочи. Нижняя часть поселка расположена на высоте примерно 550 м над уровнем моря. По легенде, название Красная Поляна местности дали первые греческие поселенцы, которые, спускаясь осенью с гор ⛰️, увидели большую поляну, красную от листьев папоротника, каштана и клёна. Тут мы посетим пасеку и продегустируем мёд и медовуху, прогуляемся по местной Набережной, прокатимся на Канатной дороге (подъём на высоту более 2 000 м, обязательно надо брать с собой зимние вещи, т. к. наверху снег). Пообедаем в кафе (дополнительно, по желанию) и полюбуемся на Храм Нерукотворного образа Христа Спасителя.
Олимпийский парк 🌳
Олимпийский парк 🌳 Сочи — особенное место для города. Ведь именно благодаря ему курортная столица ⭐️ России стала известна всему миру, как столица ⭐️ Олимпийских игр. Здесь у вас будет свободное время. Вы сможете, например, взять в прокат гольфкар (дополнительно, по желанию) и посмотреть уникальные объекты знаменитого на весь мир парка.

Организационные детали:

  • Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии 🧭 до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
  • Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению;
  • При себе иметь паспорт. Детям — свидетельство о рождении;
  • Для более комфортного путешествия рекомендуем в дорогу взять с собой: маленькие подушечки или подголовники, удобную обувь, купальные костюмы и полотенца, пенсионные удостоверения.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Доп. сборы во время экскурсии — 2000 руб. (взимаются при посадке) за автобусно-экскурсионное обслуживание, дегустацию мёда, вход в олимпийский парк.
  • Для детей до 11 лет — сумма дополнительного сбора 1800 руб.
  • Обед (по желанию)
  • Канатная дорога — 1300/800 руб. (по желанию)
  • Дача Сталина — 300 руб. (по желанию)
  • Гольф кар — от 150р. (в один конец), (по желанию).
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко, 123, Анапа
Узнать Сочи за 36 часов: Красная поляна и Олимпийский парк
Узнать Сочи за 36 часов: Красная поляна и Олимпийский парк
Узнать Сочи за 36 часов: Красная поляна и Олимпийский парк
Узнать Сочи за 36 часов: Красная поляна и Олимпийский парк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Т.
Александр Т.
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