В Абрау-Дюрсо на шоу поющих фонтанов

Недалеко от моря на берегу горного озера находится небольшой поселок Абрау-Дюрсо

Недалеко от моря на берегу горного озера находится небольшой поселок Абрау-Дюрсо.

Это место стало известно еще несколько веков назад.

Все благодаря производству игристого вина.

Вы прогуляетесь по старинным подвалам, узнаете секреты производства и попробуете местные напитки.

В конце экскурсии вас ждет удивительное шоу поющих фонтанов!
В Абрау-Дюрсо на шоу поющих фонтанов
В Абрау-Дюрсо на шоу поющих фонтанов
В Абрау-Дюрсо на шоу поющих фонтанов
В Абрау-Дюрсо на шоу поющих фонтанов
В Абрау-Дюрсо на шоу поющих фонтанов
В Абрау-Дюрсо на шоу поющих фонтанов

Что вы увидите 🤩

  • Посёлок городского типа Абрау-Дюрсо
  • Завод игристых вин Абрау-Дюрсо
  • Озеро Абрау
  • Набережная
  • Фонтан на озере
  • Арт-объекты на территории
  • Ярмарка
Абрау-Дюрсо – живописный поселок городского типа в Краснодарском крае, который не зря привлекает тысячи туристов. Сказочные виды на озеро Абрау, яркие гористые окрестности, необыкновенные арт-объекты на территории и, конечно, легендарный завод «Абрау-Дюрсо», специализирующийся на выпуске игристого вина, являются визитной карточкой этого места. Это действительно один самых ярких и популярных туристических городков, который манит гостей своим уютом, изяществом и волшебной атмосферой. Вы увидите Абрау-Дюрсо во всей красе и посмотрите на популярное и впечатляющее шоу поющих фонтанов.
Программа
  • Выезжаем из Анапы в 16:00.
  • Едем в Абрау-Дюрсо.
  • Прибываем в 17:20 (+/- 20 минут).
  • Свободное время до шоу. Возможность посетить известный завод игристых вин Абрау-Дюрсо, приобрести вино в подарок, погулять по этому живописному мини-городку.
  • 20:00 – 20:30 Шоу поющих фонтанов.
  • Выезд обратно в Анапу в 20:45.
  • Прибытие в 22-00.
Организационные детали
  • Едем на комфортабельном микроавтобусе Hyundai GrandStarex с кондиционером, приятной музыкой и удобными креслами.
  • На экскурсию допускаются дети старше 5 лет.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Общий (5+ лет)
1 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда и обратно
  • Cопровождение заботливого водителя
  • Шоу поющих фонтанов.
Что не входит
  • Вход на завод Абрау-Дюрсо, по желанию (1000 рублей).
Место начала и завершения
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 16:00

Евгений К.
Евгений К.
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