Абрау-Дюрсо – живописный поселок городского типа в Краснодарском крае, который не зря привлекает тысячи туристов. Сказочные виды на озеро Абрау, яркие гористые окрестности, необыкновенные арт-объекты на территории и, конечно, легендарный завод «Абрау-Дюрсо», специализирующийся на выпуске игристого вина, являются визитной карточкой этого места. Это действительно один самых ярких и популярных туристических городков, который манит гостей своим уютом, изяществом и волшебной атмосферой. Вы увидите Абрау-Дюрсо во всей красе и посмотрите на популярное и впечатляющее шоу поющих фонтанов.

Программа

Выезжаем из Анапы в 16:00.

Едем в Абрау-Дюрсо.

Прибываем в 17:20 (+/- 20 минут).

Свободное время до шоу. Возможность посетить известный завод игристых вин Абрау-Дюрсо, приобрести вино в подарок, погулять по этому живописному мини-городку.

20:00 – 20:30 Шоу поющих фонтанов.

Выезд обратно в Анапу в 20:45.

Прибытие в 22-00.

Организационные детали