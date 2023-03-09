В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию

Да-да! Будто «маминым заботливым ручкам» предлагаем Вам довериться

5
3 отзыва
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Да-да! Будто «маминым заботливым ручкам» предлагаем Вам довериться и приехать за здоровьем и впечатлениями! В Ингушетии Вы восхититесь красотой пейзажей, чистым воздухом, экологической едой и сможете оздоровиться в программах: детокс, антистресс.

Можно пройти курс лечения (опорно-двигательный аппарат, органы дыхания, аллергия) с самыми квалифицированными врачами.
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
В мамины ручки! Оздоровительный тур в Ингушетию
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Башенные комплексы
Башенные комплексы
Восхитимся красотой и величием башенных комплексов горной Ингушетии
Кавказская кухня
Кавказская кухня
Познакомимся с национальной кухней Кавказа
Забота о себе
Забота о себе
Посетим врача и получим индивидуальный план процедур

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы, заселение. Экскурсия по Ингушетии

Начало с 13:00.

Встреча группы в аэропорту Владикавказ.

Трансфер в г. Магас с 13:00-14:00.

Обед в ресторане "Лучи".

Экскурсия по равниной части Ингушетии.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

Ужин.

Заселение в гостинице «Армхи».

В случае опоздания на начало тура, запланированная программа экскурсий будет сокращена.

Встреча группы, заселение. Экскурсия по ИнгушетииВстреча группы, заселение. Экскурсия по ИнгушетииВстреча группы, заселение. Экскурсия по ИнгушетииВстреча группы, заселение. Экскурсия по Ингушетии
2 день

Санаторно-курортное лечение. Экскурсия по горной Ингушетии

Завтрак в отеле.

Экскурсия по горной Ингушетии будет проведена согласно свободному от лечения времени.

Экскурсия по горной Ингушетии:

Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии

Башенный комплекс "Эрзи" — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.

Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

Обед.

Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии — Сунженском и Джейрахском.

Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.

Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.

Хамхи- башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

Храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.

Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.

Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России».

Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

18:00 Ужин.

Санаторно-курортное лечение. Экскурсия по горной ИнгушетииСанаторно-курортное лечение. Экскурсия по горной ИнгушетииСанаторно-курортное лечение. Экскурсия по горной ИнгушетииСанаторно-курортное лечение. Экскурсия по горной Ингушетии
3 день

Санаторно-курортное лечение

Завтрак.

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

Обед.

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

18:00 Ужин.

Свободное время.

Санаторно-курортное лечениеСанаторно-курортное лечениеСанаторно-курортное лечениеСанаторно-курортное лечение
4 день

Санаторно-курортное лечение

Завтрак

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

Обед.

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

18:00 Ужин.

Свободное время.

Санаторно-курортное лечениеСанаторно-курортное лечениеСанаторно-курортное лечениеСанаторно-курортное лечение
5 день

Санаторно-курортное лечение

Завтрак.

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

Обед.

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

18:00 Ужин.

Свободное время.

Санаторно-курортное лечениеСанаторно-курортное лечениеСанаторно-курортное лечениеСанаторно-курортное лечение
6 день

Санаторно-курортное лечение

Завтрак.

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

Обед.

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

18:00 Ужин.

Свободное время.

7 день

Санаторно-курортное лечение

Завтрак

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

Обед.

Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.

18:00 Ужин.

Свободное время.

8 день

Отъезд

Завтрак.

Выселение из отеля.

Выезд в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Армхи».

Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)Стоимость тура при одноместном размещении (single)Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
480005850043200

В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение — 1 500 руб. /сутки.

Варианты проживания

Отель «Армхи»

7 ночей

Горнолыжный и оздоровительный курорт «Армхи» расположен на высоте 1500 метров в Джейрахском районе Ингушетии. Вас ждет дивная природа, чистейший горный воздух и роскошные виды на Кавказский Хребет.

Отель "Армхи", расположенный в Армхи, располагает садом и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей доставка еды и напитков в номер, общий лаундж и пункт обмена валюты.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната и балкон с видом на город.

Каждое утро в отеле «Армхи Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.

В отеле можно поиграть в бильярд. В окрестностях популярны лыжный спорт и велосипедные прогулки.

Владикавказ находится в 31 км от отеля Armkhi Ingushhetia. Владикавказ, ближайший аэропорт, находится в 57 км.

Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»Отель «Армхи»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание согласно выбранной категории номера
  • Трехразовое питание
  • Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача
  • Экскурсия по горной Ингушетии
  • Экскурсия по Магасу
  • Общая сауна
  • Парковка
  • Wi-Fi.
  • Детская комната
  • Канатная дорога
  • Бассейны
  • Прокат (кроме лыжного снаряжения)
  • Маугли
  • Трансфер по курорту
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Проживание в одноместном номере (по запросу)
  • Экскурсия в горную Осетию — 3 000 рублей (по желанию при группе от 6 человек)
  • Экскурсия в Сулакский каньон — 3 500 (по желанию при группе от 6 человек)
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательно иметь при себе паспорт РФ. Если гость иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии. Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
9 мар 2023
Путешествовали в январские праздники. При бронировании тура уже было ясно, что Заре можно полностью доверить свой отдых. Забота, внимание, гостеприимство мы почувствовали еще до встречи с командой Зары. В предновогодней суете с нами заранее связалась Ада, уточнила место и время встречи. Во время тура Зара и Ада были постоянно на связи, уточняли время, наше настроение, что понравилось или не понравилось. Это очень приятно. Плюс мы решили сменить маршрут в один из дней, организаторы сразу же пошли нам на встречу. За 3 дня мы посетили горные Ингушетию, Северную Осетию и Кабардино-Балкарию. Каждый день с нами были разные гиды, все интересные и очень душевные люди, много исторических фактов и рассказов о местных обычаях. Отдельно хочу отметить нашего водителя и гида Адама, замечательный человек: очень приятное и непринуждённое общение, забота и внимание всегда. Ну и конечно очень красивые и самые интересные локации Северного Кавказа - это нужно смотреть и чувствовать! Самые вкусные обеды и чай с вкусняшками в живописных местах. Огромная благодарность за эти замечательные 3 дня. Мы отдохнули от суеты, расслабились, насладились душевностью местных жителей и красотой гор! Надеюсь как минимум ещё на одно путешествие в приятной компании Зары и её замечательных гидов.
В
9 мар 2023
Спасибо огромное за прекрасное путешествие! Все было чудесно! Особенно сильно запала в душу Ингушетия! Точно вернёмся!
Н
9 мар 2023
Очень хорошее, вкусное и разнообразное путешествие. Впечатления не повторяются, каждый день ты открываешь для себя Кавказ с новой стороны, подмечаешь новые детали

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