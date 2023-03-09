Начало с 13:00.
Встреча группы в аэропорту Владикавказ.
Трансфер в г. Магас с 13:00-14:00.
Обед в ресторане "Лучи".
Экскурсия по равниной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Ужин.
Заселение в гостинице «Армхи».
В случае опоздания на начало тура, запланированная программа экскурсий будет сокращена.
Завтрак в отеле.
Экскурсия по горной Ингушетии будет проведена согласно свободному от лечения времени.
Экскурсия по горной Ингушетии:
Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии
Башенный комплекс "Эрзи" — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.
Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
Обед.
Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии — Сунженском и Джейрахском.
Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов.
Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках.
Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
Хамхи- башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры.
Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.
Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России».
Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
18:00 Ужин.
Завтрак.
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
Обед.
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
18:00 Ужин.
Свободное время.
Завтрак
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
Обед.
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
18:00 Ужин.
Свободное время.
Завтрак.
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
Обед.
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
18:00 Ужин.
Свободное время.
Завтрак.
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
Обед.
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
18:00 Ужин.
Свободное время.
Завтрак
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
Обед.
Санаторно-курортное лечение, согласно назначению лечащего врача.
18:00 Ужин.
Свободное время.
Завтрак.
Выселение из отеля.
Выезд в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице «Армхи».
|Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
|Стоимость тура при одноместном размещении (single)
|Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|48000
|58500
|43200
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение — 1 500 руб. /сутки.
Горнолыжный и оздоровительный курорт «Армхи» расположен на высоте 1500 метров в Джейрахском районе Ингушетии. Вас ждет дивная природа, чистейший горный воздух и роскошные виды на Кавказский Хребет.
Отель "Армхи", расположенный в Армхи, располагает садом и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общая кухня и бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей доставка еды и напитков в номер, общий лаундж и пункт обмена валюты.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната и балкон с видом на город.
Каждое утро в отеле «Армхи Ингушетия» сервируется континентальный завтрак.
В отеле можно поиграть в бильярд. В окрестностях популярны лыжный спорт и велосипедные прогулки.
Владикавказ находится в 31 км от отеля Armkhi Ingushhetia. Владикавказ, ближайший аэропорт, находится в 57 км.
Обязательно иметь при себе паспорт РФ. Если гость иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии. Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.