Мы посетим Гурзуф — райское место в сердце Крыма, посёлок на южном берегу полуострова. Скалы Адолары — островки, овеянные множеством романтичных легенд. Полюбуетесь на гору Аю-Даг, известную также как Медведь-гора — одно из красивейших мест на южном побережье. Посетите дачу Чехова. Мы увидим чем вдохновлялся писатель, написавший такую известную историю связанную с любовью и Ялтой — «Дама с собачкой».
Дворец княгини Гагариной — место куда точно стоит попасть, хотя бы раз в жизни. Ну и конечно, на Набережной мы посетим собор Александра Невского. За дополнительную плату, вы сможете прокатиться на канатной дороге «Ялта – Горка», откуда открывается потрясающий вид и завораживающая высота.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-25 человек
Взрослый
3 600 ₽
Детский
3 400 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Транспортное сопровождение
Страховка.
Что не входит
Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Морская прогулка: взрослый — 600 руб. /чел., детский — 500 руб. /чел. (по желанию)
Канатная дорога: взрослый — 400 руб. /чел., детский — 200 руб. /чел. (по желанию).
Место начала и завершения
памятник Ленину, Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 05:00
Экскурсия длится около 20 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.