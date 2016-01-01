Ялта - один из самых популярных курортов Южного берега Крыма, всем известного своим уникальным...

Ялта — один из самых популярных курортов Южного берега Крыма, всем известного своим уникальным расположением и субтропическим климатом.

Перед вами она откроется во всей красе своей природы и архитектуры, ведь вы побываете в поселке Гурзуф, увидите гору Аю-Даг, посетите дачу Чехова и дворец княгини Гагариной.
В Ялту из Анапы
В Ялту из Анапы
В Ялту из Анапы
В Ялту из Анапы
В Ялту из Анапы
В Ялту из Анапы

Что вы увидите 🤩

  • Гурзуф
  • Скалы Адолары
  • Гора Аю-Даг
  • Дача Чехова
  • Дворец княгини Гагариной
  • Набережная
  • Собор Александра Невского

Что вас ожидает:

  • Мы посетим Гурзуф — райское место в сердце Крыма, посёлок на южном берегу полуострова. Скалы Адолары — островки, овеянные множеством романтичных легенд. Полюбуетесь на гору Аю-Даг, известную также как Медведь-гора — одно из красивейших мест на южном побережье. Посетите дачу Чехова. Мы увидим чем вдохновлялся писатель, написавший такую известную историю связанную с любовью и Ялтой — «Дама с собачкой».
  • Дворец княгини Гагариной — место куда точно стоит попасть, хотя бы раз в жизни. Ну и конечно, на Набережной мы посетим собор Александра Невского. За дополнительную плату, вы сможете прокатиться на канатной дороге «Ялта – Горка», откуда открывается потрясающий вид и завораживающая высота.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Взрослый
3 600 ₽
Детский
3 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное сопровождение
  • Страховка.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
  • Морская прогулка: взрослый — 600 руб. /чел., детский — 500 руб. /чел. (по желанию)
  • Канатная дорога: взрослый — 400 руб. /чел., детский — 200 руб. /чел. (по желанию).
Место начала и завершения
памятник Ленину, Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 05:00
Экскурсия длится около 20 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По субботам в 05:00

Наталья Т.
Наталья Т.
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