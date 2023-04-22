Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям

Весь Крым за два дня

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Большая экскурсия по Крыму — отличный способ сделать ваш отдых разнообразней и ярче. Вы увидите красивейшие места, насладитесь архитектурой, прикоснетесь к богатой истории этих мест.

При этом, вам не придется переживать ни о дороге, ни о проживании, не нужно ломать голову над маршрутом и искать способы добраться от одной достопримечательности до другой.

Мы продумали все так, что вы увидите весь Крым всего за два дня с максимальным комфортом и удовольствием. В стоимость уже включены услуги гида, транспорт и проживание.

Вы увидите Ласточкино гнездо, набережные Ялты и Севастополя, подниметесь на Чуфут-Кале и к Успенскому пещерному монастырю, искупаетесь на Крымском побережье и насладитесь волшебной крымской природой.
Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
Весь Крым за два дня: тур по главным достопримечательностям
Ближайшие даты:
22
апр
6
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

1 день

Феодосия: пешеходная экскурсия по центру.

Обед (оплата самостоятельно):

  • Смотровая площадка Звездопад воспоминаний с видом на Коктебельскую долину.
  • Бахчисарай: Ханский дворец.

(350 руб. оплата самостоятельно):

  • Успенский мужской пещерный мо­на­стырь.
  • Размещение в комфортном гостевых домах, все гостевые дома проверенны и хорошего уровня.
  • Ужин (татарская, европейская кухня, оплата самостоятельно).
  • По желанию: дегу­стация вин и коньяков.
  • 2-й день.
  • 07:00 завтрак.

(входит в стоимость):

Севастополь: морская прогулка.

(600взр. /500детск. оплата самостоятельно):

Прогулка по набережной.

(Граф­ская пристань, памятник «Затопленным кораблям», Приморский бульвар и т. д.):

Дорога по Южному берегу.

-Байдарские ворота (смотровая площадка):

-Форосский храм:

Алупка: Воронцовский дворец (400 руб. оплата самостоятельно).

-Обед (оплата самостоятельно):

  • Ласточкино гнездо (со смотровой площадки).
  • Ливадия: Дворец Николая II. Прогулка по дворцовому парку.
  • Ялта: прогулка по набережной.
  • Ужин (оплата самостоятельно). Свободное время.
  • Сбор группы на набережной Ялты.
  • Прибытие в Анапу ориентировочно 03:00 - 04:00.

По субботам в 5:45

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание в гостинице
  • Завтрак во второй день
  • Страховка пассажира
Что не входит
  • Ханский дворец 300руб. (по желанию)
  • Морская прогулка Севастополь 700 руб. (по желанию)
  • Воронцовский дворец 450 руб. (по желанию)
  • Морская прогулка Ялта 700 руб. (по желанию)
  • Питание (включен только завтрак во второй день)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 5:45
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Спасибо, что забронировали экскурсию у нас.
  • В ближайшее время свяжемся с вами в ВатсАп или позвоним по номеру который вы оставили.
  • ПАМЯТКА ТУРИСТА
  • ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
  • Паспорт
  • Детям свидетельство о рождении
  • Страховой медицинский полис
  • Наличные деньги
  • ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
  • Для комфортного путешествия: подголовник, плед, питьевую воду, переносной аккумулятор для зарядки, фотоаппарат.
  • Из вещей: удобную обувь (без каблуков), кофту, купальник, дождевик, солнцезащитные очки, головной убор – смотря по прогнозу и по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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