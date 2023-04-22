Весь Крым за два дня
Большая экскурсия по Крыму — отличный способ сделать ваш отдых разнообразней и ярче. Вы увидите красивейшие места, насладитесь архитектурой, прикоснетесь к богатой истории этих мест.
При этом, вам не придется переживать ни о дороге, ни о проживании, не нужно ломать голову над маршрутом и искать способы добраться от одной достопримечательности до другой.
Мы продумали все так, что вы увидите весь Крым всего за два дня с максимальным комфортом и удовольствием. В стоимость уже включены услуги гида, транспорт и проживание.
Вы увидите Ласточкино гнездо, набережные Ялты и Севастополя, подниметесь на Чуфут-Кале и к Успенскому пещерному монастырю, искупаетесь на Крымском побережье и насладитесь волшебной крымской природой.
При этом, вам не придется переживать ни о дороге, ни о проживании, не нужно ломать голову над маршрутом и искать способы добраться от одной достопримечательности до другой.
Мы продумали все так, что вы увидите весь Крым всего за два дня с максимальным комфортом и удовольствием. В стоимость уже включены услуги гида, транспорт и проживание.
Вы увидите Ласточкино гнездо, набережные Ялты и Севастополя, подниметесь на Чуфут-Кале и к Успенскому пещерному монастырю, искупаетесь на Крымском побережье и насладитесь волшебной крымской природой.
Ближайшие даты:
22
апр
апр
6
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
1 день
Феодосия: пешеходная экскурсия по центру.
Обед (оплата самостоятельно):
- Смотровая площадка Звездопад воспоминаний с видом на Коктебельскую долину.
- Бахчисарай: Ханский дворец.
(350 руб. оплата самостоятельно):
- Успенский мужской пещерный монастырь.
- Размещение в комфортном гостевых домах, все гостевые дома проверенны и хорошего уровня.
- Ужин (татарская, европейская кухня, оплата самостоятельно).
- По желанию: дегустация вин и коньяков.
- 2-й день.
- 07:00 завтрак.
(входит в стоимость):
Севастополь: морская прогулка.
(600взр. /500детск. оплата самостоятельно):
Прогулка по набережной.
(Графская пристань, памятник «Затопленным кораблям», Приморский бульвар и т. д.):
Дорога по Южному берегу.
-Байдарские ворота (смотровая площадка):
-Форосский храм:
Алупка: Воронцовский дворец (400 руб. оплата самостоятельно).
-Обед (оплата самостоятельно):
- Ласточкино гнездо (со смотровой площадки).
- Ливадия: Дворец Николая II. Прогулка по дворцовому парку.
- Ялта: прогулка по набережной.
- Ужин (оплата самостоятельно). Свободное время.
- Сбор группы на набережной Ялты.
- Прибытие в Анапу ориентировочно 03:00 - 04:00.
По субботам в 5:45
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание в гостинице
- Завтрак во второй день
- Страховка пассажира
- Что не входит
- Ханский дворец 300руб. (по желанию)
- Морская прогулка Севастополь 700 руб. (по желанию)
- Воронцовский дворец 450 руб. (по желанию)
- Морская прогулка Ялта 700 руб. (по желанию)
- Питание (включен только завтрак во второй день)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам в 5:45Экскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Спасибо, что забронировали экскурсию у нас.
- В ближайшее время свяжемся с вами в ВатсАп или позвоним по номеру который вы оставили.
- ПАМЯТКА ТУРИСТА
- ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
- Паспорт
- Детям свидетельство о рождении
- Страховой медицинский полис
- Наличные деньги
- ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
- Для комфортного путешествия: подголовник, плед, питьевую воду, переносной аккумулятор для зарядки, фотоаппарат.
- Из вещей: удобную обувь (без каблуков), кофту, купальник, дождевик, солнцезащитные очки, головной убор – смотря по прогнозу и по сезону
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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