Что вас ожидает

Прогулка на катере к лотосам

Путешествие по Таманскому полуострову мы начнем с водной прогулки — катер прокатит нас по волнам и позволит вблизи рассмотреть цветущие лотосы. Я расскажу, почему этот цветок стал символом множества восточных культур, а вы в это время сможете сделать незабываемые кадры с удивительными растениями, олицетворяющими чистоту, просветление, плодородие, и процветание.

Винодельня «Поместье Голубицкая»

Налюбовавшись цветами, отправимся в «Поместье Голубицкое», где вас ждет экскурсия по винодельне и ее погребам. Вы узнаете все тонкости производства таманского вина, увидите, как растут виноградные лозы. А после экскурсии вас ждут дегустация тихих и игристых вин, а также сытный обед в кафе или ресторане.

Организационные детали