Вино и лотосы Таманского полуострова

Сделать уникальные кадры с цветами и продегустировать игристые сорта

Долина Лотосов — живописное место, созданное руками человека.

Мы прокатимся на катере к цветущим лотосам, чтобы сделать красивые снимки.

А после отправимся на красивейшую винодельню, расположенную посреди двух водоемов, прогуляемся по винограднику и продегустиуем тихие и игристые вина.
Вино и лотосы Таманского полуострова
Вино и лотосы Таманского полуострова
Вино и лотосы Таманского полуострова
Вино и лотосы Таманского полуострова
Вино и лотосы Таманского полуострова
Вино и лотосы Таманского полуострова
Вино и лотосы Таманского полуострова
Вино и лотосы Таманского полуострова
Вино и лотосы Таманского полуострова

Что вас ожидает

Прогулка на катере к лотосам

Путешествие по Таманскому полуострову мы начнем с водной прогулки — катер прокатит нас по волнам и позволит вблизи рассмотреть цветущие лотосы. Я расскажу, почему этот цветок стал символом множества восточных культур, а вы в это время сможете сделать незабываемые кадры с удивительными растениями, олицетворяющими чистоту, просветление, плодородие, и процветание.

Винодельня «Поместье Голубицкая»

Налюбовавшись цветами, отправимся в «Поместье Голубицкое», где вас ждет экскурсия по винодельне и ее погребам. Вы узнаете все тонкости производства таманского вина, увидите, как растут виноградные лозы. А после экскурсии вас ждут дегустация тихих и игристых вин, а также сытный обед в кафе или ресторане.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет на комфортабельном внедорожнике Land Rover Range Rover
  • Минеральная вода на весь день включена в стоимость экскурсии
  • Дополнительно оплачивается дегустация и экскурсия по винодельне «Поместье Голубицкая» (в группе 930 руб. /чел., либо 10 000 руб. /чел., если предпочитаете индивидуальную)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Сергей
Сергей
Добрый день, уважаемые путешественники! Меня зовут Сергей, я родился на Черноморском побережье Краснодарского края и уже несколько лет провожу авторские индивидуальные экскурсии на территории Вьетнама (о. Фукуок) и в Краснодарском крае (г. Анапа). Для меня важно, чтобы во время экскурсии вас ничего не отвлекало от отдыха. Используя многолетний опыт организации и проведения индивидуальных экскурсий, я тщательно подбираю время посещения экскурсионных локаций, отбираю все самое интересное, вкусное, красивое и незабываемое! Все мои программы созданы с учётом максимального комфорта для вас и по системе «все включено». Все экскурсии проходят на комфортабельном безопасном внедорожнике Land Rover Range Rover. Все, что вам нужно — это солнечные очки, об остальном позабочусь я!
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