Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Что вас ожидает

Обед и дегустация в ресторане с панорамным видом

Там, где официально начинаются Кавказские горы, вы пообедаете в атмосферном заведении с отличной кухней. В ожидании заказа полюбуемся Анапой с высоты Лысой горы. Здесь же вы продегустируете 4 сорта вина с сетом лефкадийских сыров.

Винодельня Гай-Кодзор

Самая красивая и современная в регионе! Вы погуляете по территории, сделаете интересные фото и, конечно, сможете купить понравившееся вино.

Ласточкины гнезда — захватывающие смотровые площадки

Вас ждет место с лучшими видами на Анапскую бухту: вы насладитесь ими и сделаете фото, гуляя по тропинке над лазурным морем. По желанию можно спуститься к воде, преодолев 400 или 800 ступеней.

Гибкий формат и рассказы о регионе

Вы не только откроете историю виноделия, но и узнаете о прошлом, настоящем и будущем Анапского района. Путешествие будет дружеским и комфортным. Вы получите ответы на вопросы об отдыхе в Анапе, а любое место, которое вас заинтересует, может быть мгновенно включено в маршрут.

Организационные детали

Указана максимальная продолжительность экскурсии с учетом пробок на дорогах. Если дороги свободны, наша программа уложится в 4-5 часов.

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Land Rover Range Rover

Возьмите с собой солнцезащитные средства и деньги на возможные личные расходы

Что входит в стоимость, а что — нет