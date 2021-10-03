Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Погрузиться в мир виноделия, лучше узнать регион и вдохновиться морскими пейзажами

4.8
35 отзывов
Вдоль бескрайних виноградников, залитых щедрым южным солнцем, мы поедем на стильную винодельню Гай-Кодзор и смотровые площадки на высоком берегу.

Вы откроете историю вина и продегустируете разные сорта этого благородного напитка.

Пообедаете в ресторане с панорамным видом на Анапу, сделаете яркие фото и полюбите эти места!
Вино и виды в Анапе!
Вино и виды в Анапе!
Вино и виды в Анапе!
Вино и виды в Анапе!
Вино и виды в Анапе!
Вино и виды в Анапе!
Вино и виды в Анапе!
Вино и виды в Анапе!
Вино и виды в Анапе!
Вино и виды в Анапе!
Вино и виды в Анапе!
Вино и виды в Анапе!
Вино и виды в Анапе!
Вино и виды в Анапе!

Что вас ожидает

Обед и дегустация в ресторане с панорамным видом

Там, где официально начинаются Кавказские горы, вы пообедаете в атмосферном заведении с отличной кухней. В ожидании заказа полюбуемся Анапой с высоты Лысой горы. Здесь же вы продегустируете 4 сорта вина с сетом лефкадийских сыров.

Винодельня Гай-Кодзор

Самая красивая и современная в регионе! Вы погуляете по территории, сделаете интересные фото и, конечно, сможете купить понравившееся вино.

Ласточкины гнезда — захватывающие смотровые площадки

Вас ждет место с лучшими видами на Анапскую бухту: вы насладитесь ими и сделаете фото, гуляя по тропинке над лазурным морем. По желанию можно спуститься к воде, преодолев 400 или 800 ступеней.

Гибкий формат и рассказы о регионе

Вы не только откроете историю виноделия, но и узнаете о прошлом, настоящем и будущем Анапского района. Путешествие будет дружеским и комфортным. Вы получите ответы на вопросы об отдыхе в Анапе, а любое место, которое вас заинтересует, может быть мгновенно включено в маршрут.

Организационные детали

  • Указана максимальная продолжительность экскурсии с учетом пробок на дорогах. Если дороги свободны, наша программа уложится в 4-5 часов.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Land Rover Range Rover
  • Возьмите с собой солнцезащитные средства и деньги на возможные личные расходы

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы и минеральная вода включены
  • Дополнительно оплачиваются обе в ресторане и дегустация (400 руб. с человека)
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель или адрес в Анапе
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Добрый день, уважаемые путешественники! Меня зовут Сергей, я родился на Черноморском побережье Краснодарского края и уже несколько лет провожу авторские индивидуальные экскурсии на территории Вьетнама (о. Фукуок) и в Краснодарском крае (г. Анапа). Для меня важно, чтобы во время экскурсии вас ничего не отвлекало от отдыха. Используя многолетний опыт организации и проведения индивидуальных экскурсий, я тщательно подбираю время посещения экскурсионных локаций, отбираю все самое интересное, вкусное, красивое и незабываемое! Все мои программы созданы с учётом максимального комфорта для вас и по системе «все включено». Все экскурсии проходят на комфортабельном безопасном внедорожнике Land Rover Range Rover. Все, что вам нужно — это солнечные очки, об остальном позабочусь я!
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35 реальных отзывов от туристов

Д
3 окт 2021
Отличная экскурсия, спасибо Сергею за интересные факты и скорректированный маршрут.
Д
21 сен 2021
Великолепно провели время! Сергей замечательный рассказчик и экскурсовод. Посмотрели винодельни и получили огромное удовольствие от поездки! Обязательно буду рекомендовать 👌
К
17 сен 2021
Только приятные впечатления от проведённого времени в компании с Сергеем. Легко, непринужденно, комфортно, КРАСИВО и вкусно.
Т
7 сен 2021
Хорошая программа, легко и неутомительно. Виды посмотрели, вино подегустировали, виноградники увидели и погуляли на территории винодельни. Все хорошо, рекомендую
Э
28 авг 2021
Брали экскурсию по положительным отзывам и надеялись действительно увидеть красивые виды Анапы, винодельню, где попробовать различные вина… В итоге, нас фактически привезли к лысой горе, где предложили спуститься по ступеням к морю и далее довезли до ласточкиных гнезд, дегустация вин происходила в ресторане, в котором планировалось пообедать, а в винодельню заехали чисто погулять по территории и сразу в магазин…. За экскурсию отдали 10 000, но ярких впечатлений ни взрослые, ни дети не получили. Если вам интересно послушать монолог гида во время поездки про виноделие, что и так можно почитать в интернете и книжках, то эта экскурсия для вас, но гораздо интереснее за этим процессом наблюдать… Сумма не оправдывает поездку, особенно с детьми, экскурсионные туры гораздо больше оставляют впечатлений
Ю
26 авг 2021
Прекрасная экскурсия! Как только приехал Сергей, вышло солнце, и день прошёл прекрасно. Сергей показал очень красивые места и винодельню, научил правильно пить вино. Он прекрасный собеседник и великолепный экскурсовод! Сергей, благодарю вас:)
У
23 авг 2021
Экскурсия не понравилась, т. к расчитывали попасть на винодельню и увидеть все своими глазами. Гид привез в магазин вин, который находится в частной винодельне Гай кодзоре, где мы купили вина и уехали. Дегустация была в ресторане, в который мы перед этим заехали. Поэтому пришлось взять обычную экскурсию в Абрау Дюрсо, где получили полное удовлетворение от увиденного и услышанного. Нас было двое взрослых и детей 9 и 10лет, которые естественно не дегустировали и мы не поняли почему за них плата за экскурсию, как за взрослых.
Сергей
Ответ гида:
В описании экскурсии указанно что вы посетите территорию винодельни и при желании магазин, что мы и сделали. То что дегустация проходит в ресторане так же написано в описании этой экскурсии. Эта экскурсия и экскурсия в Абрау Дюрсо абсолютно не похожи друг на друга, как минимум странно бронировать эту экскурсию и пытаться получить от неё эффект Абрау.
Согласно условий экскурсии скидок для детей, не пьющих, не курящих, итд нет.
А
20 авг 2021
Спасибо Сергею за прекрасно проведённое время! Несколько часов пролетели, как несколько минут. Всё очень интересно, доступно и конечно очень вкусно) с удовольствием буду рекомендовать друзьям
P
20 авг 2021
Экскурсия огонь! Прекрасное вино, интересный собеседник, очень удобно все спланировать! Все супер, Сергей спасибо огромное!
Д
16 авг 2021
Сергей - замечательный гид и человек. На этой экскурсии будет интересно людям с любым уровнем и познанием винной темы. Экскурсию скорректировали и дополнили согласно своим пожеланиям.
Ещё один не маловажный факт, что Сергей просто офигенный водитель и экскурсии проходят на комфортном автомобиле.
Е
15 авг 2021
Сложные погодные условия внесли свои коррективы, но мы удачно перестроились и отлично провели время. Спасибо Сергею за гибкость, изобретательность и очень интересный рассказ.
Ярослав
6 авг 2021
Сергей - это тот вид гидов, которых нужно если не носить на руках, то хотя бы просто отдавать должное за такой замечательный сервис, атмосферные беседы и конечно же комфорт, За все время экскурсии гид рассказывал про вино: как взращивают виноград, как изготавливают вино, каким и образом получается красные, белые сорта и многое другое (боюсь, что если буду расписывать все о чем разговаривали, то не хватит интернета😀). К тому же разговоры могли идти и совсем не о вине. Но, это как пожелаете. .
В частности и в общем, экскурсия была отработана на все 100%. Так что, если вы сомневаетесь брать или не брать - берите. Сергей позаботится о том, что бы вы вдоволь нагулялись, нафотографировались, налюбовались и насладились всеми видами и красотами Анапы.
Сергей, спасибо за всё! Надеюсь, что ещё повидаемся в каких-нибудь из частей света)
Т
5 авг 2021
Как сказал когда-то Иоганн Вольфганг фон Гёте, поэт:"Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохие вина. » Сергей, спасибо Вам большое за это знакомство с Гай-Кодзором. Очень даже приятно было узнать и увидеть собственными глазами эту красоту, где создаётся этот волшебный, утонченный напиток. А знаменитые места: Ласточкино гнездо, спуск по знаменитым 800 ступеням в Супсехе- просто поразили своим масштабом и видом. Остались замечательные фото на память… До новых встреч.



@madeo.ru
А
5 авг 2021
Отличная экскурсия. Рекомендую. )
Е
4 авг 2021
Отлично провели время! Интересно и познавательно! Спасибо Сергею за незабываемые эмоции!
Ещё 20 отзывов

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