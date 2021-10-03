Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Там, где официально начинаются Кавказские горы, вы пообедаете в атмосферном заведении с отличной кухней. В ожидании заказа полюбуемся Анапой с высоты Лысой горы. Здесь же вы продегустируете 4 сорта вина с сетом лефкадийских сыров.
Самая красивая и современная в регионе! Вы погуляете по территории, сделаете интересные фото и, конечно, сможете купить понравившееся вино.
Вас ждет место с лучшими видами на Анапскую бухту: вы насладитесь ими и сделаете фото, гуляя по тропинке над лазурным морем. По желанию можно спуститься к воде, преодолев 400 или 800 ступеней.
Вы не только откроете историю виноделия, но и узнаете о прошлом, настоящем и будущем Анапского района. Путешествие будет дружеским и комфортным. Вы получите ответы на вопросы об отдыхе в Анапе, а любое место, которое вас заинтересует, может быть мгновенно включено в маршрут.