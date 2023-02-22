Переезд в Пятигорск

Преимущества этого путешествия:
Тур проводится для группы от 2-х человек.
Всем участникам рекомендуем прибыть в Пятигорск до 16 часов или раньше, чтобы успеть подобрать необходимое снаряжение для восхождения (прокаты работают до 18 часов).
Встреча и знакомство группы с вашим горным гидом в Хостеле «Привал» в Пятигорске (Адрес: Пятигорск, Пирогова ул. 17). Подготовка снаряжения и продуктов для выезда в высокогорную зону.
Осмотр снаряжения.
При необходимости – посещение проката снаряжения в Пятигорске, где можно взять все недостающее снаряжение в аренду. Регистрация в МЧС.
Ночевка в Пятигорске.
Ранний выезд из города Пятигорск во Владикавказ и далее в Геналдонское ущелье через поселок Кармадон в поселок Кани до погранзаставы.
Здесь проверка пропусков и постановка группы на учет.
Переезд по горной дороге к началу пешеходного маршрута.
Далее – недолгий переход с рюкзаками до высоты 1800 метров.
Устанавливаем Лагерь № 1 – наши палатки на удобных каменных площадках, специально оборудованных для этой цели.
Приготовление ужина на газовых горелках из продуктов, которые несем с собой в рюкзаках.
Ужин.
Ночевка в Лагере № 1.
Завтрак.
После завтрака пеший переход до Лагеря № 2, который мы установим под началом маршрута на высоте 2700 метров.
Подъем по несложной горной тропе займет 5-6 часов.
По пути следования группы будет возможность посетить горячие источники и при желании даже искупаться после горы.
Температура воды порядка 44,5 градусов.
По прибытию – установка палаток на удобных площадках на высоте 2700 метров.
После обеда и отдыха, на несложном рельефе проводятся занятия по технике альпинизма.
Повторяем и обучаемся, как подниматься по перилам с помощью "жумара" и как использовать спусковое устройство.
Ужин.
Ночевка в палатках.
Ранний завтрак.
Сегодня по высоте нужно набрать 800 метров.
Поднимаемся до «Большого камня» по крутой скальной осыпи.
Обязательно надеваем каски, на маршруте встречаются «живые камни» и небольшие скальные стенки.
Подъем занимает около 7-8 часов.
Палаточный Лагерь № 3 будет установлен в хорошем безопасном месте на высоте 3500 метров.
Ужин.
Ночевка в Лагере № 3.
Завтрак.
Ранний выход на маршрут, сегодня предстоит длинный, но интересный подъем на снежно-ледовое Казбекское плато.
В процессе подъема на плато движение группы будет осуществляться в связках одновременно или попеременно в зависимости от состояния маршрута.
Также возможно использование перил и страховки при движении по скальному рельефу.
Время подъема 7-8 часов.
На морене вблизи от снежно-ледового Казбекского плато ставим штурмовой палаточный лагерь – Лагерь № 4.
Из него будет осуществляться выход на восхождение.
Ужин.
Ночевка в Лагере № 4.
Завтрак.
Сегодня резервный день на случай непогоды или день отдыха и подготовка к восхождению.
Этот день на высоте также очень поможет для лучшей акклиматизации участников.
Мы проведем его с пользой: ваш гид проведет ледовые и снежные занятия.
Подготовка к восхождению.
С вечера наполняем термоса горячим чаем.
Ночевка в Лагере № 4.
Ранний завтрак.
Выход на восхождение на гору Казбек в 5 часов утра.
Прямо перед нами – легендарная гора в лучах восходящего солнца.
Выход на гору возможен при условии хорошей погоды и состояния маршрута.
Продолжительность подъема с использованием альпинистского снаряжения занимает 6-7 часов.
Вершина Казбек!
Поздравления и фото на вершине.
Спуск 4-5 часов.
Ночевка в Лагере № 4.
Запасной день на случай плохой погоды.
Ранний завтрак.
Сегодня спуск вниз до термальных источников.
В зависимости от сложности, проходим участки маршрута, используя альпинистскую страховку.
Общее время спуска 8-10 часов.
Установка палаточного лагеря в непосредственной близости от термальных источников на высоте 2300 метров.
Здесь можно искупаться в горячих природных ваннах.
Отдых.
Ужин.
Ночевка в палатках.
После завтрака, идем до погранзаставы.
Здесь нужно снять группу с регистрации.
Трансфер из поселка Кани в город Владикавказ и далее в Пятигорск.
Размещение в гостинице города Пятигорска (ночевка не включена).
Отдых.
Вечером – праздничный ужин с выдачей сертификатов о достижении вершины Казбек, входящей в список российский вершин, на которые нужно подняться, чтобы получить звание «Снежного Барса России» (ужин не включен).
Ночевка в Пятигорске.
Завтрак.
Отъезд в аэропорт.
Обратные билеты рекомендуем брать на вторую половину после 17:00 для или на вечер с вылетом (выездом) из Минеральных Вод.
Тур предусматривает проживание:
Для желающих, по предварительной договоренности и дополнительной оплате, возможно – бронирование номера другой категории и размещение в любой другой гостинице.
Доплата за Одноместное размещение с завтраком: 3600 руб. /1 ночь, за 2 ночи - доплата 7200 рублей.
Двухместное размещение: 3800 руб. с завтраком/1 ночь (1900 руб. /чел). За 2 ночи: 7600 рублей (3800 руб. /чел).
Доплата за одноместное размещение: 2500 руб. /1ночь без завтрака. За 2 ночи: 5000 рублей.
Доплата за двухместное размещение: номер: 3000 рублей/ 1 ночь без завтрака (1500 руб. с человека). За 2 ночи: двухместный номер: 6000 руб. (3000 руб. с 1 человека).
Доплата за одноместное размещение: 3500 руб. с завтраком. За 2 ночи: 7000 рублей.
Двухместное размещение: 3800 руб. /1 ночь с завтраком. За 2 ночи: 7600 рублей.
Хостел «Свои» находится в Пятигорске в 300 метрах от городского автобусного вокзала.
Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. На всей территории хостела «Свои» работает бесплатный Wi-Fi. В числе удобств также сейфы. К услугам гостей общая кухня, а также экскурсионное бюро.
Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 21 км.
Хостел «Like Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей отдельные и общие номера с бесплатным Wi-Fi всего в 3 минутах ходьбы от Пятигорского музея.
Среди других удобств — общий лаундж и стойка регистрации, которая работает круглосуточно и ежедневно. Прогулка до ресторанов, баров и магазинов занимает несколько минут.
Места на парковке предоставляются бесплатно, но их необходимо бронировать заранее. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 25 км.
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут.
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.
Туристическое снаряжение
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В связи с тем, что гора находится на границе с Грузией, нам необходимо время, чтобы оформить для вас пропуск в пограничную зону.
Свои заявки на участие в программе необходимо присылать за 3-4 недели (а еще лучше за полтора месяца) до начала тура для граждан России и за 2 месяца для иностранных граждан.
На активной части маршрута предусмотрено питание в полевых условиях. Еду готовит сопровождающий группу гид вместе со своими помощниками. Помощь участников в приготовлении еды для группы – сильно приветствуется. Еда готовится на газовых горелках. По желанию, участники самостоятельно могут взять с собой на программу какие-нибудь вкусности. Много набирать не нужно. Учтите – все это придется нести на себе. Питание в городах – за свой счет в кафе и ресторанах.
С группой на протяжении всей программы работает основной гид. На активной части программы, в горах, основному гиду помогает гид-ассистент, при количестве участников от 5 человек в группе.
Портеры. Группу сопровождает необходимое количество портеров для транспортировки общественного груза – палатки, продукты. газ и горелки, посуда для приготовления еды в походных условиях. Для траспортировки личных вещей можно нанять дополнительных портеров, стоимость услуги в день составляет – 3 500 руб, за 15 кг груза.
Летом в долине комфортная температура - до +25 градусов. На горе на высоте 3500м может быть от +15 до -5, на вершине в зависимости от погоды от +10 до -15. На склонах Казбека в плохую погоду в летний период возможен снегопад. Также необходимо помнить о том, что погода может внести коррективы в планы и тактику программы.
Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства. Страховой полис, покрывающий спортивные и экстремальные риски можно заказать за дополнительную оплату.
В зависимости от погодных условий, состояния маршрута и состояния здоровья группы программа тура может быть изменена по согласованию с участниками группы.
В связи с повышенной опасностью тура, распоряжения гида, отданные им в процессе восхождения или при подготовке к нему в части обеспечения безопасности, обязательны для исполнения всеми участниками.
Фирма не несет ответственности за несовершение восхождения по причине физической неподготовленности или личной недисциплинированности восходителей, плохой погоды или состояния маршрута.
Организаторы тура оставляют за собой право на прекращение и/или сокращение маршрута для отдельных участников или всей группы в случаях:
Республика Северная Осетия – Алания – субъект Российской Федерации, находится на Северном Кавказе. Столицей является город Владикавказ. Граничит со Ставропольским краем, Ингушетией, Чечней, Кабардино-Балкарией. По южной части республики проходит Государственная граница с Грузией. Гора Казбек (5033 м) – потухший древний вулкан, самый восточный "пятитысячник" Кавказа, находится на границе России и Грузии. Казбек – это два высоких пика, соединённых хребтом-седловиной. Кармадонские горячие источники – источники, по тропе маршрута программы, расположенные в Кармадонском ущелье. Температура воды в самой горячей ванне около 55 градусов, в других чуть попрохладнее. В этой воде содержится большое количество минералов и окислов железа, поэтому все вокруг в оранжево-зелено-красных тонах. Кармадонское (Геналдонское) ущелье – ущелье, по которому проходит тропа маршрута, печально прославившееся место, в результате трагического схода ледника колка в сентябре 2002 года. Трагедия забрала жизни многих людей, в том числе Сергея Бодрова и его съемочной группы. Майлийский ледник - один из крупнейших ледников не только в Северной Осетии, но и всего Кавказского региона. Соединяется с ледниками, спускающимися со склонов Казбека. Майлийский ледник известен своим мощным живописным ледопадом, образующимся в его средней части.
|Ориентировочные Цены аренды в день, в рублях
|Цена на 4 дня
|Цена на 5 дней
(20 % скидка в 5-й день)
|1
|Ботинки горные двойные (пластиковые) подкошечные
|300-500
|1200-2000
|2
|«Кошки альпинистские»
|100-200
|400-800
|3
|Ледоруб с самостраховкой (1,5 м)
|100-150
|400-600
|4
|Страховочная система (низ)
|100-150
|400-600
|5
|Веревка для самостраховки (5 м)
|50-100
|200-400
|6
|2 карабина
|50-100
|200-400
|7
|Треккинговые (или лыжные) палки
|100-150
|400-600
|ВСЕГО
|3200-5400
Аренда одежды и другое снаряжение:
|№
|Наименование снаряжения:
|Цена аренды в день, в рублях
|Цена на 4 дня
|Цена на 5 дней
(20 % скидка в 5-й день)
|1
|Пуховка или теплая куртка
|300-400
|1200-1600
|2
|Поларовый костюм или спортивный (шерстяной или флисовый) костюм
|200
|800
|3
|Термобелье (не обязательно, но желательно)
|Лучше свое. Или можно заменить теплыми футболками с длинным рукавом
|Нет в аренду, можно купить в Декатлоне.
|4
|Ветрозащитная утепленная штормовая куртка (может подойти также горнолыжная, сноубордическая куртка)
|200-300
|800-1200
|5
|Ветрозащитные утепленные штормовые брюки (могут подойти горнолыжные или сноубордические брюки)
|200-300
|800-1200
|6
|Шапка (шерсть, polartec, windbloc, флис)
|Свое! Или купить на рынке. Выбор есть.
|7
|Маска для лица или балаклава (флис)
|100
|400
|8
|Гамаши («фонарики» на ноги)
|50-100
|200-400
|9
|Перчатки (перчатки из полара, флиса или виндблока)
|50-100
|200-400
|10
|Рукавицы пуховые или thinsulate (надеваются сверху на перчатки) или верхонки ветронепроницаемые.
|100-150
|400-600
|11
|Фонарик электрический налобный
|100
|400
|12
|Рюкзак большой (70-80 литров)
|100-150
|400-600
|13
|Рюкзак для выходов 40-50 литров (не обязательно, возможно обойтись одним рюкзаком 70-80 литров)
|С целью экономии можно взять только один рюкзак (70-80 литров)
|_
|14
|Спальник
|200-300
|800-1200
|15
|Очки солнцезащитные с защитой от ультрафиолета
|100
|400
|16
|Маска горнолыжная (на глаза)
|100
|400
|17
|Треккинговые ботинки или высокие кроссовки (сменная обувь)
|200
|800
|18
|Легкий термос (0,75-1 литр)
|100
|400
|ИТОГО
|2100
|8400-10800 рублей
|1680-2160
|ВСЕГО: 10080 – 12960 рублей
В прокате появились теплые трехслойные ботинки (гималайский вариант) - сапоги. Поэтому для тех, кто имеет деньги и хочет такие сапоги - цена вопроса 800 руб - 1000 руб в день (зависит от модели). Берем снаряжение на 4 дня (это всегда практически). Но иногда, если приходится ждать погоду, то задействуем 5-й день. И на 5-й день – есть приятный бонус – 20 % скидка. Для тех, кто выберет пластиковые ботинки (тоже неплохо – можно еще взять сверху бахилы, которые надеваются на ботинок). Выйдет конструкция в пределах 400-500 руб в день, но тепло ног того стоит!
Примечания:
1. Термобелье. В идеале – термобелье лучше иметь свое. Можно купить не дорогое качественное термобелье в «Декатлоне».
2. Теплая шапка.
3. Рукавицы флисовые. Можно также купить свои по желанию в Декатлоне (недорого).
4. Поларовый костюм или спортивный (шерстяной или флисовый) костюм – можно заменить на теплые шерстяные вещи. Например, шерстяной свитер и гамаши.
5. Ветрозащитные куртка и брюки. Если кто-то занимается горными лыжами, катается на сноуборде, ходит в походы – возможно есть свои эти вещи. Куртка должна быть утепленная, непродуваемая, непромокаемая.
6. Сменная обувь. Можно взять обувь в которой вы ходите в походы или высокие крепкие кроссовки.
7. Также для хорошего отдыха и тепла ночью – рекомендуем взять 1 пару шерстяных носок.
8. Для восхождения – рекомендуем взять 1-2 пары хороших треккинговых носков. Их также можно приобрести в Декатлоне.