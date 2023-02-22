1 день

Переезд в Пятигорск

Всем участникам рекомендуем прибыть в Пятигорск до 16 часов или раньше, чтобы успеть подобрать необходимое снаряжение для восхождения (прокаты работают до 18 часов).



Встреча и знакомство группы с вашим горным гидом в Хостеле «Привал» в Пятигорске (Адрес: Пятигорск, Пирогова ул. 17). Подготовка снаряжения и продуктов для выезда в высокогорную зону.



Осмотр снаряжения.

При необходимости – посещение проката снаряжения в Пятигорске, где можно взять все недостающее снаряжение в аренду. Регистрация в МЧС.



Ночевка в Пятигорске.