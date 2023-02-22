Переезд в Пятигорск

Восхождение на Казбек с севера

Восхождение на Казбек с северной стороны пользуется популярностью среди любителей активного отдыха

5
3 отзыва
Описание
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Восхождение на Казбек с северной стороны пользуется популярностью среди любителей активного отдыха, с опытом восхождений и горных походов.

Это настоящее экспедиционное приключение, которое проходит по малопосещаемому высокогорному району, окруженному сияющими ледниками и величественными пиками.

Особых технических трудностей здесь нет, но нужно быть готовым к продолжительным переходам и ночевкам в палатках.

Мы предлагаем восхождение на гору Казбек с севера из Геналдонского ущелья через поселок Кармадон со стороны Северной Осетии (Россия).

Для участия в программе вам потребуется хорошая физическая форма, альпинистское снаряжение и очень рекомендуется начальная горная подготовка. Начальную горную подготовку можно получить при восхождении на гору Эльбрус или на Казбек с юга.
Восхождение на Казбек с севера
Восхождение на Казбек с севера
Восхождение на Казбек с севера
Восхождение на Казбек с севера
Восхождение на Казбек с севера
Восхождение на Казбек с севера
Восхождение на Казбек с севера
Восхождение на Казбек с севера
Восхождение на Казбек с севера
Восхождение на Казбек с севера
Восхождение на Казбек с севера
Восхождение на Казбек с севера
Восхождение на Казбек с севера
Ближайшие даты:

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • интересный и реалистичный маршрут – красота и чистота подъема от самого подножия горы до ее вершины, здесь нет канатных дорог, ратраков и горных приютов как в Альпах и свои рюкзаки со снаряжением и продуктами участники несут сами;
  • проверка себя и своих сил – этот тур будет интересен сильным людям, он требует физической выносливости, силы духа и характера;
  • плавная акклиматизация – подниматься будем постепенно, что дает возможность лучше акклиматизироваться;
  • профессиональные гиды – на маршруте во время движения группы ваш гид оценивает техническое состояние маршрута и при необходимости провешивает перильные веревки и организует страховку;
  • новые навыки – в процессе подъема будут проведены занятия по технике передвижения по горным видам рельефа и работе с веревкой.

Тур проводится для группы от 2-х человек.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Пятигорск

Всем участникам рекомендуем прибыть в Пятигорск до 16 часов или раньше, чтобы успеть подобрать необходимое снаряжение для восхождения (прокаты работают до 18 часов).

Встреча и знакомство группы с вашим горным гидом в Хостеле «Привал» в Пятигорске (Адрес: Пятигорск, Пирогова ул. 17). Подготовка снаряжения и продуктов для выезда в высокогорную зону.

Осмотр снаряжения.

При необходимости – посещение проката снаряжения в Пятигорске, где можно взять все недостающее снаряжение в аренду. Регистрация в МЧС.

Ночевка в Пятигорске.

Переезд в ПятигорскПереезд в ПятигорскПереезд в ПятигорскПереезд в Пятигорск
2 день

Переезд в Геналдонское ущелье. Подъем в Лагерь № 1

Ранний выезд из города Пятигорск во Владикавказ и далее в Геналдонское ущелье через поселок Кармадон в поселок Кани до погранзаставы.

Здесь проверка пропусков и постановка группы на учет.

Переезд по горной дороге к началу пешеходного маршрута.

Далее – недолгий переход с рюкзаками до высоты 1800 метров.

Устанавливаем Лагерь № 1 – наши палатки на удобных каменных площадках, специально оборудованных для этой цели.

Приготовление ужина на газовых горелках из продуктов, которые несем с собой в рюкзаках.

Ужин.

Ночевка в Лагере № 1.

Переезд в Геналдонское ущелье. Подъем в Лагерь № 1
3 день

Переход к подножию горы Казбек. Установка Лагеря № 2 на высоте 2700 метров

Завтрак.

После завтрака пеший переход до Лагеря № 2, который мы установим под началом маршрута на высоте 2700 метров.

Подъем по несложной горной тропе займет 5-6 часов.

По пути следования группы будет возможность посетить горячие источники и при желании даже искупаться после горы.

Температура воды порядка 44,5 градусов.

По прибытию – установка палаток на удобных площадках на высоте 2700 метров.

После обеда и отдыха, на несложном рельефе проводятся занятия по технике альпинизма.

Повторяем и обучаемся, как подниматься по перилам с помощью "жумара" и как использовать спусковое устройство.

Ужин.

Ночевка в палатках.

Переход к подножию горы Казбек. Установка Лагеря № 2 на высоте 2700 метровПереход к подножию горы Казбек. Установка Лагеря № 2 на высоте 2700 метров
4 день

Подъем в Лагерь № 3 до высоты 3500 метров

Ранний завтрак.

Сегодня по высоте нужно набрать 800 метров.

Поднимаемся до «Большого камня» по крутой скальной осыпи.

Обязательно надеваем каски, на маршруте встречаются «живые камни» и небольшие скальные стенки.

Подъем занимает около 7-8 часов.

Палаточный Лагерь № 3 будет установлен в хорошем безопасном месте на высоте 3500 метров.

Ужин.

Ночевка в Лагере № 3.

5 день

Подъем на Казбекское плато (высота 4200 метров)

Завтрак.

Ранний выход на маршрут, сегодня предстоит длинный, но интересный подъем на снежно-ледовое Казбекское плато.

В процессе подъема на плато движение группы будет осуществляться в связках одновременно или попеременно в зависимости от состояния маршрута.

Также возможно использование перил и страховки при движении по скальному рельефу.

Время подъема 7-8 часов.

На морене вблизи от снежно-ледового Казбекского плато ставим штурмовой палаточный лагерь – Лагерь № 4.

Из него будет осуществляться выход на восхождение.

Ужин.

Ночевка в Лагере № 4.

Подъем на Казбекское плато (высота 4200 метров)Подъем на Казбекское плато (высота 4200 метров)
6 день

День отдыха или резервный день на случай плохой погоды

Завтрак.

Сегодня резервный день на случай непогоды или день отдыха и подготовка к восхождению.

Этот день на высоте также очень поможет для лучшей акклиматизации участников.

Мы проведем его с пользой: ваш гид проведет ледовые и снежные занятия.

Подготовка к восхождению.

С вечера наполняем термоса горячим чаем.

Ночевка в Лагере № 4.

7 день

День восхождения на вершину Казбек (высота 5034 метра)

Ранний завтрак.

Выход на восхождение на гору Казбек в 5 часов утра.

Прямо перед нами – легендарная гора в лучах восходящего солнца.

Выход на гору возможен при условии хорошей погоды и состояния маршрута.

Продолжительность подъема с использованием альпинистского снаряжения занимает 6-7 часов.

Вершина Казбек!

Поздравления и фото на вершине.

Спуск 4-5 часов.

Ночевка в Лагере № 4.

День восхождения на вершину Казбек (высота 5034 метра)
8 день

Резервный день на случай плохой погоды

Запасной день на случай плохой погоды.

9 день

Спуск до термальных источников (высота 2300 метров)

Ранний завтрак.

Сегодня спуск вниз до термальных источников.

В зависимости от сложности, проходим участки маршрута, используя альпинистскую страховку.

Общее время спуска 8-10 часов.

Установка палаточного лагеря в непосредственной близости от термальных источников на высоте 2300 метров.

Здесь можно искупаться в горячих природных ваннах.

Отдых.

Ужин.

Ночевка в палатках.

Спуск до термальных источников (высота 2300 метров)
10 день

Спуск и переезд в город Пятигорск

После завтрака, идем до погранзаставы.

Здесь нужно снять группу с регистрации.

Трансфер из поселка Кани в город Владикавказ и далее в Пятигорск.

Размещение в гостинице города Пятигорска (ночевка не включена).

Отдых.

Вечером – праздничный ужин с выдачей сертификатов о достижении вершины Казбек, входящей в список российский вершин, на которые нужно подняться, чтобы получить звание «Снежного Барса России» (ужин не включен).

Ночевка в Пятигорске.

Спуск и переезд в город ПятигорскСпуск и переезд в город ПятигорскСпуск и переезд в город ПятигорскСпуск и переезд в город Пятигорск
11 день

Отъезд

Завтрак.

Отъезд в аэропорт.

Обратные билеты рекомендуем брать на вторую половину после 17:00 для или на вечер с вылетом (выездом) из Минеральных Вод.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в первый день в гостинице в Пятигорске – 1 ночь (2-х и 3-х местное размещение в номерах эконом-класса в гостиницах: Хостел «Свои», Хостел «Like Пятигорск», «Интурист» или другой, равнозначной, по уровню.
  • в палаточных лагерях на маршруте– 8 ночей;
  • в заключительный день в гостинице в Пятигорске – 1 ночь.

Для желающих, по предварительной договоренности и дополнительной оплате, возможно – бронирование номера другой категории и размещение в любой другой гостинице.

  • гостиница «Интурист» за номер:

Доплата за Одноместное размещение с завтраком: 3600 руб. /1 ночь, за 2 ночи - доплата 7200 рублей.
Двухместное размещение: 3800 руб. с завтраком/1 ночь (1900 руб. /чел). За 2 ночи: 7600 рублей (3800 руб. /чел).

  • Гостиница «Южная»:

Доплата за одноместное размещение: 2500 руб. /1ночь без завтрака. За 2 ночи: 5000 рублей.

Доплата за двухместное размещение: номер: 3000 рублей/ 1 ночь без завтрака (1500 руб. с человека). За 2 ночи: двухместный номер: 6000 руб. (3000 руб. с 1 человека).

  • Гостиница «Пятигорск»:

Доплата за одноместное размещение: 3500 руб. с завтраком. За 2 ночи: 7000 рублей.

Двухместное размещение: 3800 руб. /1 ночь с завтраком. За 2 ночи: 7600 рублей.

Варианты проживания

Хостел «Свои»

2 ночи

Хостел «Свои» находится в Пятигорске в 300 метрах от городского автобусного вокзала.

Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. На всей территории хостела «Свои» работает бесплатный Wi-Fi. В числе удобств также сейфы. К услугам гостей общая кухня, а также экскурсионное бюро.

Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 21 км.

Хостел «Свои»Хостел «Свои»Хостел «Свои»Хостел «Свои»Хостел «Свои»Хостел «Свои»Хостел «Свои»Хостел «Свои»

Хостел «Like Пятигорск»

2 ночи

Хостел «Like Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей отдельные и общие номера с бесплатным Wi-Fi всего в 3 минутах ходьбы от Пятигорского музея.

Среди других удобств — общий лаундж и стойка регистрации, которая работает круглосуточно и ежедневно. Прогулка до ресторанов, баров и магазинов занимает несколько минут.

Места на парковке предоставляются бесплатно, но их необходимо бронировать заранее. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 25 км.

Хостел «Like Пятигорск»Хостел «Like Пятигорск»Хостел «Like Пятигорск»Хостел «Like Пятигорск»Хостел «Like Пятигорск»Хостел «Like Пятигорск»Хостел «Like Пятигорск»

Гостиница «Интурист»

2 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут.

Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»

Гостиница «Южная»

2 ночи

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».

Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»

Гостиница «Пятигорск»

2 ночи

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.

Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.

Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»

Палаточный лагерь

8 ночей
Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Оформление пропуска в погранзону для восхождения на Казбек
  • Регистрация в МЧС
  • Ночевка в первый день в Пятигорске – 1 ночь
  • Обеспечение безопасности (радиостанции и медицинская аптечка будут находиться у гида)
  • Трансфер город Пятигорск – город Владикавказ – Геналдонское ущелье и обратно. В зависимости от кол-ва человек в группе – трансфер заказной, либо рейсовый
  • Проживание в палаточных лагерях на маршруте
  • Аренда походных газовых горелок и баллонов
  • Аренда кухонной посуды для приготовления пищи
  • Продукты питания во время восхождения
  • Аренда общественного альпинистского снаряжения для организации восхождения и обеспечения безопасности (веревки, ледобуры, карабины)
  • На всем маршруте с вами работает профессиональный горный гид
  • Сертификат о достижении вершины Казбек
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Проезд от места проживания до гостиницы в Пятигорске и обратно
  • Прокат личного снаряжения для восхождения на Казбек
  • Страховка от несчастного случая
  • Личные расходы
  • Ночевка в гостинице в городе Пятигорске в конце программы – 1 ночь (на обратном пути после возвращения из Владикавказа)
  • Прокат палаток, одноместное размещение в палатке на маршруте – 3500 руб. за весь маршрут, за все ночевки.
  • По желанию услуги портеров для переноски личного снаряжения на активную часть программы – 3 500 руб. /день (в стоимость услуги портера входит 15 кг веса груза, необходимого для транспортировки)
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Необходимые одежда и обувь
    • термобелье; cвитер или рубашка из тонкого флиса (дополнительный слой);
    • куртка из толстого флиса или пуховый свитер;
    • куртка и брюки не продуваемые и непромокаемые (лучше использовать мембранные материалы);
    • пуховая куртка (обязательно!!!);
    • теплая шапка;
    • ботинки альпинистские, предназначенные для восхождений выше 5000 м;
    • гетры на ботинки – для защиты от попадания снега внутрь;
    • теплые современные синтетические носки;
    • перчатки. Отличный вариант перчаток, выполненных из материалов Winblock или Windstopper;
    • рукавицы «верхонки» (дополнительный слой) – должны надеваться сверху перчаток – защищают от ветра и сильного мороза;
    • маска, защищающая лицо от ветра и мороза (балаклава);
    • трекинговая обувь – ботинки или кроссовки (лучше с хорошей подошвой Vibram);
    • в летний период хорошо с собой иметь плащ или накидку от дождя;
    • горнолыжная маска, с UF – не менее 3;
  • Специальное снаряжение
    • альпинистская страховочная система;
    • удобная для ходьбы –"беседка";
    • 3 карабина, лучше с муфтой;
    • жумар или Т-блок;
    • спусковое устройство;
    • трекинговые палки;
    • ледоруб;
    • кошки;

    Туристическое снаряжение

    • термос объемом не менее 0,7 л.;
    • спальный мешок с температурой комфорта – 10;
    • коврик под спальный мешок;
    • очки солнцезащитные, с UF – не менее 3;
    • крем солнцезащитный (защита 50+);
    • налобный фонарь;
    • рюкзак штурмовой, объемом не менее 75 л.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужен ли пропуск в пограничную зону?

В связи с тем, что гора находится на границе с Грузией, нам необходимо время, чтобы оформить для вас пропуск в пограничную зону.

Свои заявки на участие в программе необходимо присылать за 3-4 недели (а еще лучше за полтора месяца) до начала тура для граждан России и за 2 месяца для иностранных граждан.

Как организовано питание в туре?

На активной части маршрута предусмотрено питание в полевых условиях. Еду готовит сопровождающий группу гид вместе со своими помощниками. Помощь участников в приготовлении еды для группы – сильно приветствуется. Еда готовится на газовых горелках. По желанию, участники самостоятельно могут взять с собой на программу какие-нибудь вкусности. Много набирать не нужно. Учтите – все это придется нести на себе. Питание в городах – за свой счет в кафе и ресторанах.

Кто будет нас сопровождать?

С группой на протяжении всей программы работает основной гид. На активной части программы, в горах, основному гиду помогает гид-ассистент, при количестве участников от 5 человек в группе.

Портеры. Группу сопровождает необходимое количество портеров для транспортировки общественного груза – палатки, продукты. газ и горелки, посуда для приготовления еды в походных условиях. Для траспортировки личных вещей можно нанять дополнительных портеров, стоимость услуги в день составляет – 3 500 руб, за 15 кг груза.

Какая будет погода?

Летом в долине комфортная температура - до +25 градусов. На горе на высоте 3500м может быть от +15 до -5, на вершине в зависимости от погоды от +10 до -15. На склонах Казбека в плохую погоду в летний период возможен снегопад. Также необходимо помнить о том, что погода может внести коррективы в планы и тактику программы.

Как организована медицинская помощь?

Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства. Страховой полис, покрывающий спортивные и экстремальные риски можно заказать за дополнительную оплату.

Какие правила безопасности на маршруте?

В зависимости от погодных условий, состояния маршрута и состояния здоровья группы программа тура может быть изменена по согласованию с участниками группы.

В связи с повышенной опасностью тура, распоряжения гида, отданные им в процессе восхождения или при подготовке к нему в части обеспечения безопасности, обязательны для исполнения всеми участниками.

Фирма не несет ответственности за несовершение восхождения по причине физической неподготовленности или личной недисциплинированности восходителей, плохой погоды или состояния маршрута.

Организаторы тура оставляют за собой право на прекращение и/или сокращение маршрута для отдельных участников или всей группы в случаях:

  • самовольных действий туристов, нарушающих правила безопасности;
  • несоблюдения правил общественного порядка;
  • проявления неуважения к местному населению и достопримечательностям района;
Интересные факты о стране, где будет проходить маршрут

Республика Северная Осетия – Алания – субъект Российской Федерации, находится на Северном Кавказе. Столицей является город Владикавказ. Граничит со Ставропольским краем, Ингушетией, Чечней, Кабардино-Балкарией. По южной части республики проходит Государственная граница с Грузией. Гора Казбек (5033 м) – потухший древний вулкан, самый восточный "пятитысячник" Кавказа, находится на границе России и Грузии. Казбек – это два высоких пика, соединённых хребтом-седловиной. Кармадонские горячие источники – источники, по тропе маршрута программы, расположенные в Кармадонском ущелье. Температура воды в самой горячей ванне около 55 градусов, в других чуть попрохладнее. В этой воде содержится большое количество минералов и окислов железа, поэтому все вокруг в оранжево-зелено-красных тонах. Кармадонское (Геналдонское) ущелье – ущелье, по которому проходит тропа маршрута, печально прославившееся место, в результате трагического схода ледника колка в сентябре 2002 года. Трагедия забрала жизни многих людей, в том числе Сергея Бодрова и его съемочной группы. Майлийский ледник - один из крупнейших ледников не только в Северной Осетии, но и всего Кавказского региона. Соединяется с ледниками, спускающимися со склонов Казбека. Майлийский ледник известен своим мощным живописным ледопадом, образующимся в его средней части.

Сколько стоит прокат снаряжения?
Ориентировочные Цены аренды в день, в рубляхЦена на 4 дняЦена на 5 дней
(20 % скидка в 5-й день)
1Ботинки горные двойные (пластиковые) подкошечные300-5001200-2000
2«Кошки альпинистские»100-200400-800
3Ледоруб с самостраховкой (1,5 м)100-150400-600
4Страховочная система (низ)100-150400-600
5Веревка для самостраховки (5 м)50-100200-400
62 карабина50-100200-400
7Треккинговые (или лыжные) палки100-150400-600
ВСЕГО3200-5400

Аренда одежды и другое снаряжение:

Наименование снаряжения: Цена аренды в день, в рубляхЦена на 4 дняЦена на 5 дней
(20 % скидка в 5-й день)
1Пуховка или теплая куртка300-4001200-1600
2Поларовый костюм или спортивный (шерстяной или флисовый) костюм200800
3Термобелье (не обязательно, но желательно)Лучше свое. Или можно заменить теплыми футболками с длинным рукавомНет в аренду, можно купить в Декатлоне.
4Ветрозащитная утепленная штормовая куртка (может подойти также горнолыжная, сноубордическая куртка)200-300800-1200
5Ветрозащитные утепленные штормовые брюки (могут подойти горнолыжные или сноубордические брюки)200-300800-1200
6Шапка (шерсть, polartec, windbloc, флис)Свое! Или купить на рынке. Выбор есть.
7Маска для лица или балаклава (флис)100400
8Гамаши («фонарики» на ноги)50-100200-400
9Перчатки (перчатки из полара, флиса или виндблока)50-100200-400
10Рукавицы пуховые или thinsulate (надеваются сверху на перчатки) или верхонки ветронепроницаемые. 100-150400-600
11Фонарик электрический налобный100400
12Рюкзак большой (70-80 литров)100-150400-600
13Рюкзак для выходов 40-50 литров (не обязательно, возможно обойтись одним рюкзаком 70-80 литров)С целью экономии можно взять только один рюкзак (70-80 литров)_
14Спальник 200-300800-1200
15Очки солнцезащитные с защитой от ультрафиолета100400
16Маска горнолыжная (на глаза)100400
17Треккинговые ботинки или высокие кроссовки (сменная обувь)200800
18Легкий термос (0,75-1 литр)100400
ИТОГО21008400-10800 рублей1680-2160
ВСЕГО: 10080 – 12960 рублей

В прокате появились теплые трехслойные ботинки (гималайский вариант) - сапоги. Поэтому для тех, кто имеет деньги и хочет такие сапоги - цена вопроса 800 руб - 1000 руб в день (зависит от модели). Берем снаряжение на 4 дня (это всегда практически). Но иногда, если приходится ждать погоду, то задействуем 5-й день. И на 5-й день – есть приятный бонус – 20 % скидка. Для тех, кто выберет пластиковые ботинки (тоже неплохо – можно еще взять сверху бахилы, которые надеваются на ботинок). Выйдет конструкция в пределах 400-500 руб в день, но тепло ног того стоит!

Примечания:

1. Термобелье. В идеале – термобелье лучше иметь свое. Можно купить не дорогое качественное термобелье в «Декатлоне».

2. Теплая шапка.

3. Рукавицы флисовые. Можно также купить свои по желанию в Декатлоне (недорого).

4. Поларовый костюм или спортивный (шерстяной или флисовый) костюм – можно заменить на теплые шерстяные вещи. Например, шерстяной свитер и гамаши.

5. Ветрозащитные куртка и брюки. Если кто-то занимается горными лыжами, катается на сноуборде, ходит в походы – возможно есть свои эти вещи. Куртка должна быть утепленная, непродуваемая, непромокаемая.

6. Сменная обувь. Можно взять обувь в которой вы ходите в походы или высокие крепкие кроссовки.

7. Также для хорошего отдыха и тепла ночью – рекомендуем взять 1 пару шерстяных носок.

8. Для восхождения – рекомендуем взять 1-2 пары хороших треккинговых носков. Их также можно приобрести в Декатлоне.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 фев 2023
Я довольна поездкой, зимний Байкал очень понравился! Теперь есть желание посмотреть летний Байкал. Замечаний нет 🙂
Е
20 фев 2023
Были в туре 9-12 февраля. Жили на базе "Мир Байкала", уютные, теплые номера, ухоженная территория и довольно вкусная еда (из минусов слышимость в номерах). Байкал восхитил с первой секунды. Тур организован превосходно, гид Юлия очень интересно обо всем рассказывала и создавала душевную обстановку! Пришлось доплатить за экскурсии, чтобы не сидеть в номере по пол дня, но экскурсии стоят того.
Обязательно вернемся на Байкал на большее количество дней!
Были в туре 9-12 февраля. Жили на базе "Мир Байкала", уютные, теплые номера, ухоженная территория иБыли в туре 9-12 февраля. Жили на базе "Мир Байкала", уютные, теплые номера, ухоженная территория иБыли в туре 9-12 февраля. Жили на базе "Мир Байкала", уютные, теплые номера, ухоженная территория иБыли в туре 9-12 февраля. Жили на базе "Мир Байкала", уютные, теплые номера, ухоженная территория и
И
13 фев 2023
Одно из самых ярких путешествий! Проживание в уютных шале с видом на завораживающий Байкал, гиды, знающие, где найти самые фантастические виды и красивые места, и много запоминающихся развлечений для туристов - поцелуй Байкала, чаепития с самоваром на льду, поездки на Хивусах и, конечно, катание на коньках на лучшем катке на этой Земле!
В общем, поездка навсегда здесь ❤️
Одно из самых ярких путешествий! Проживание в уютных шале с видом на завораживающий Байкал, гиды, знающие,Одно из самых ярких путешествий! Проживание в уютных шале с видом на завораживающий Байкал, гиды, знающие,Одно из самых ярких путешествий! Проживание в уютных шале с видом на завораживающий Байкал, гиды, знающие,Одно из самых ярких путешествий! Проживание в уютных шале с видом на завораживающий Байкал, гиды, знающие,Одно из самых ярких путешествий! Проживание в уютных шале с видом на завораживающий Байкал, гиды, знающие,Одно из самых ярких путешествий! Проживание в уютных шале с видом на завораживающий Байкал, гиды, знающие,
У нас ещё много экскурсий в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Анапе
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ