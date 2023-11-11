Ближайшие даты:
22
апр
апр
Что вас ожидает:
- Выставку тюльпанов в Никитском ботаническом саду
- Дворец Дюльбер
- Ливадийский дворец
- Набережная Ялты
- Морская прогулка к Ласточкиному гнезду
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Никитский ботанический сад прекрасен в любое время года. Но весной сад становится местом настоящего паломничества туристов, собирающихся на Парад тюльпанов. В программе 2 -х дневного тура, посещение Никитского ботанического сада, Дворцов Дюльбер и Ливадия, набережной Ялты и морской прогулки к "Ласточкиному гнезду".
22.04.2023
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Проживание в гостинице
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты на объекты
- Место начала и завершения?
- г. Анапа, ул. Красноармейская 20-а
- Когда и сколько длится?
- Когда: 22.04.2023Экскурсия длится около 2 дней 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании