Ялта - парад тюльпанов

Описание
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Ялта - парад тюльпанов
Ялта - парад тюльпанов
Ялта - парад тюльпанов
Ялта - парад тюльпанов
Ялта - парад тюльпанов
Ближайшие даты:
22
апр

Что вас ожидает:

  • Выставку тюльпанов в Никитском ботаническом саду
  • Дворец Дюльбер
  • Ливадийский дворец
  • Набережная Ялты
  • Морская прогулка к Ласточкиному гнезду
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Никитский ботанический сад прекрасен в любое время года. Но весной сад становится местом настоящего паломничества туристов, собирающихся на Парад тюльпанов. В программе 2 -х дневного тура, посещение Никитского ботанического сада, Дворцов Дюльбер и Ливадия, набережной Ялты и морской прогулки к "Ласточкиному гнезду".

22.04.2023

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Проживание в гостинице
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты на объекты
Место начала и завершения?
г. Анапа, ул. Красноармейская 20-а
Когда и сколько длится?
Когда: 22.04.2023
Экскурсия длится около 2 дней 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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