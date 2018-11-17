Мы заберём вас на комфортном автомобиле из вашего отеля, чтобы показать вам самые красивые и интересные места Ялты и её окрестности.



Горы и скалы, дворцы и сады — все, чем знаменит Крым, будет в нашей поездке.



Вы сможете сделать отличные фотографии на память и купить сувениры близким.



Поездку мы сделали для вас максимально доступной и очень интересной.