Ялта «все включено» из Анапы

Мы заберём вас на комфортном автомобиле из вашего отеля

Мы заберём вас на комфортном автомобиле из вашего отеля, чтобы показать вам самые красивые и интересные места Ялты и её окрестности.

Горы и скалы, дворцы и сады — все, чем знаменит Крым, будет в нашей поездке.

Вы сможете сделать отличные фотографии на память и купить сувениры близким.

Поездку мы сделали для вас максимально доступной и очень интересной.
Ялта «все включено» из Анапы
Ялта «все включено» из Анапы
Ялта «все включено» из Анапы
Ялта «все включено» из Анапы
Ялта «все включено» из Анапы
Ялта «все включено» из Анапы
Ялта «все включено» из Анапы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Вас ожидает:

    Мы заберём вас на комфортном автомобиле из вашего отеля,
    чтобы показать вам самые красивые и интересные места Ялты и её окрестности.
    Горы и скалы, дворцы и сады — все, чем знаменит Крым, будет в нашей поездке. Вы сможете сделать отличные фотографии на память и купить сувениры близким. Поездку мы сделали для вас максимально доступной и очень интересной.
    Подробная программа тура описана ниже.

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • В стоимость поездки входит:
    • Трансфер туда и обратно
    • Экскурсионное сопровождение (гид Оля / водитель Евгений)
    • Проживание в гостевом доме
    • Трёхразовое питание
    • Вода в дороге
    • Посещение:
    • Воронцовского дворца
    • Ливадийского дворца
    • Никитский ботанический сад
    Что не входит?
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Крестьянская 48
    Завершение: Анапа
    Когда и сколько длится?
    Когда: 06:00
    Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    06:00

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