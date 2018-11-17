Мы заберём вас на комфортном автомобиле из вашего отеля
Мы заберём вас на комфортном автомобиле из вашего отеля, чтобы показать вам самые красивые и интересные места Ялты и её окрестности.
Горы и скалы, дворцы и сады — все, чем знаменит Крым, будет в нашей поездке.
Вы сможете сделать отличные фотографии на память и купить сувениры близким.
Поездку мы сделали для вас максимально доступной и очень интересной.
Горы и скалы, дворцы и сады — все, чем знаменит Крым, будет в нашей поездке.
Вы сможете сделать отличные фотографии на память и купить сувениры близким.
Поездку мы сделали для вас максимально доступной и очень интересной.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вас ожидает:
Мы заберём вас на комфортном автомобиле из вашего отеля,
чтобы показать вам самые красивые и интересные места Ялты и её окрестности.
Горы и скалы, дворцы и сады — все, чем знаменит Крым, будет в нашей поездке. Вы сможете сделать отличные фотографии на память и купить сувениры близким. Поездку мы сделали для вас максимально доступной и очень интересной.
Подробная программа тура описана ниже.
Ответы на вопросы
- Что входит?
- В стоимость поездки входит:
- Трансфер туда и обратно
- Экскурсионное сопровождение (гид Оля / водитель Евгений)
- Проживание в гостевом доме
- Трёхразовое питание
- Вода в дороге
- Посещение:
- Воронцовского дворца
- Ливадийского дворца
- Никитский ботанический сад
- Что не входит?
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Крестьянская 48Завершение: Анапа
- Когда и сколько длится?
- Когда: 06:00Экскурсия длится около 1 дня 12 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- Что если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
06:00
Евгений К.
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