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Знакомство с Анапой

Александр Т.
Александр Т. – Гид из Анапы
Познакомиться с нашим многоликим городом можно во время автобусно-пешеходной экскурсии 🧭 по Анапе.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 400 ₽ за человека

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Знакомство с Анапой
Знакомство с Анапой

Что вы увидите

  • Русские ворота турецкой крепости
  • Храм Святого Онуфрия
  • Маяк
  • Набережная
Что вас ожидает:• Вы увидите Русские ворота турецкой крепости;
  • Полюбуетесь на Храм Святого Онуфрия и подышите воздухом у маяка;
  • Пройдетесь по центральной набережной;
  • Услышите о 25-вековой истории 📖 Анапы от времен Древней Греции до начала ХХ века — времени основания нашего курорта;
  • Завершится экскурсия ⛳ морской прогулкой на теплоходе от причала Морского вокзала (по желанию, за доп. плату)Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
  • Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Доп. сборы во время экскурсии — 500 руб. (взимаются при посадке) за морскую прогулку (по желанию).
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко, 123, Анапа
Знакомство с Анапой
Знакомство с Анапой
Знакомство с Анапой
Знакомство с Анапой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр Т.
Александр Т.
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