Что вас ожидает:• Вы увидите Русские ворота турецкой крепости;
Полюбуетесь на Храм Святого Онуфрия и подышите воздухом у маяка;
Пройдетесь по центральной набережной;
Услышите о 25-вековой истории 📖 Анапы от времен Древней Греции до начала ХХ века — времени основания нашего курорта;
Завершится экскурсия ⛳ морской прогулкой на теплоходе от причала Морского вокзала (по желанию, за доп. плату)Организационные детали:• Для гарантии места в автобусе 🚌 вам необходимо оплатить экскурсии 🧭 в день перед началом экскурсии до 19:00 по ссылке, которую вам отправят организаторы после подтверждения бронирования;
Согласно пункту 5. 1. 6 Договора-оферты, в случае низкой заполняемости тура, туристическое агентство вправе заменить автобус на аналогичный транспорт с меньшим количеством мест и перераспределить рассадку пассажиров по своему усмотрению.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Доп. сборы во время экскурсии — 500 руб. (взимаются при посадке) за морскую прогулку (по желанию).
Начало и место завершения
🚩 ул. Шевченко, 123, Анапа
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.