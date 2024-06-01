Винный тур по Тамани

Мы с вами окунемся в уникальную атмосферу Таманского полуострова, окружённого водами Азовского и Чёрного морей. Мы бы добавили сюда ещё одно море — это «море вина». Благодаря всем особенностям терруара вина (сочетание многочисленных природных факторов, которые влияют на виноградную лозу и, следовательно, на характер вина) Таманского полуострова имеют свои отчётливо выраженную стилистику и характер."Ставя на вина свою фамилию, мы знаем, что тем самым лично отвечаем за каждую бутылку", - таков девиз семейной винодельни «Узунов», которую мы посетим. Большинство работ здесь проводят вручную, а вина выпускают небольшими тиражами, которые неизменно производят фурор. Нас ожидает встреча с самим виноделом! Также мы побываем на винодельне «Фанагория» — одно из крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла производства. Здесь можно найти разнообразную изысканную продукцию: от игристых вин до бренди и чачи. За десятки лет работы «Фанагория» зарекомендовала себя как компания с высоким качеством терруарного вина. Именно в этой винодельне построен самый большой винный подвал площадью 3 тыс. кв. м!

Шато Тамань и дегустация фермерского сыра

Откроет нам свои двери и винодельня «Шато Тамань», которая является частью «Кубань-Вино», самого крупного российского производителя тихих и игристых вин! Нас ждёт увлекательная экскурсия, где мы познакомимся с тонкостями всех циклов производства вина. И, конечно же, мы посетим «Южную Винную Компанию» — одно из старейших винодельческих хозяйств в Тамани! Земли, на которых находятся виноградники этого производства, возделываются ещё со времён античности! Здесь мы, приятно утомлённые впечатлениями, примем ароматные винные ванны с лепестками роз и лавандой. Наш гастрономический тур на этом не заканчивается! Впереди ещё знакомство с изысканной продукцией семейной сыроварни On Cheese, особый вкус сыра которой обязан великолепной почве полуострова, хотя, как утверждают представители предприятия:"Весь секрет вкусного сыра исключительно в людях, которые его делают". Знакомство с замечательными людьми, горящими своим делом, атмосфера гостеприимства, радости и счастья ждут вас в эти выходные! Для более глубокого погружения в загадочную атмосферу Тамани мы побываем в музее-заповеднике «Фанагория» на экскурсии под открытым небом. Этот музей расположился на месте античного города Фанагория. Нас ждёт увлекательнейшая экскурсия! По маршруту нас будет перевозить комфортабельный микроавтобус с кондиционером. Он нас довезет и до стильного отеля на берегу моря, стилизованного в казачьем стиле, где мы сможем отдохнуть и выспаться. Обеды и ужины для вас мы специально подобрали в духе нашего Таманского уикенда: в уютнейших ресторанах полуострова! Мы ждём вас и будем рады сопровождать по уникальным местам любимой Тамани!