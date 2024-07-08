Туры и походы в горы

Найдено 3 тура в категории «Экскурсии и походы в горы» в Анапе, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
На автобусе
32 отзыва
2 дня 2 часа
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
Начало: Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
Сегодня в 19:00
9 авг в 19:00
8 000 за человека
Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
На автобусе
6 отзывов
2 дня 2 часа
Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
Расписание: Пятница 20:00
9 авг в 19:00
13 авг в 19:00
8 000 за человека
Поход к водопаду «Крыло Ангела»
Пешая
2 дня
Поход к водопаду «Крыло Ангела»
Начало: Мы Вас заберем с Вашего адреса
19 окт в 08:00
26 окт в 08:00
8 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дорсман
    8 июля 2024
    Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
    Побывала в Абхазии ещё раз. Мне всегда там всё нравится. Природа шикарная, все маршруты интересные. Рассказы экскурсовода Алхаза очень увлекательные.
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    С первых слов понимаешь, что человек очень любит то, о чем говорит: свой народ, свою историю, свою родину. Очень понравился водитель Алексей- профи своего дела. Всегда поможет словом, докажет делом внимательное отношение к туристам. С таким человеком не страшно ехать в дальние путешествия. Он не просто водитель, он ещё и прекрасный человек, который всегда подскажет, расскажет, поможет в затруднительных моментах. С таким водителем не страшно ехать и на край света- очень надёжный. Спасибо за поездку! Спасибо за нашего Алексея! Спасибо за прекрасные 2 дня! Если есть с Алексеем ещё другие маршруты- предлагайте. Если сроки меня устроят, обязательно поеду.

  • Б
    Брехер
    1 ноября 2023
    Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
    Хорошо продуманная экскурсия. Грамотный ГИД. Очень интересно рассказывал. Хочется ещё раз побывать, но теперь в другое время года. Водители профессионалы, было комфортно!
  • С
    Сергей
    7 августа 2023
    Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
    Понравилось всё! Супер впечатление!
  • Ф
    Флюра
    23 июля 2023
    Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
    Поездка понравилась. Спасибо большое нашему водителю Алексею Николаевичу, экскурсоводам Павлу Павловичу и Алхазу увидели Новый Афон, пещеры, монастырь, посетили Гагру, Пицунду, Лыхны, Сухум, искупались в Пицунде и Гудауте, пили вкусный кофе, ели вкусную солянку и многое другое.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Экскурсии и походы в горы»

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Сколько стоит тур в Анапе в августе 2024
Сейчас в Анапе в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 3 тура от 8 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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