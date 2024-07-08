2 дня 2 часа
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
Начало: Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
Сегодня в 19:00
9 авг в 19:00
8 000₽ за человека
2 дня 2 часа
Расписание: Пятница 20:00
9 авг в 19:00
13 авг в 19:00
8 000₽ за человека
2 дня
Поход к водопаду «Крыло Ангела»
Начало: Мы Вас заберем с Вашего адреса
19 окт в 08:00
26 окт в 08:00
8 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДорсман8 июля 2024Побывала в Абхазии ещё раз. Мне всегда там всё нравится. Природа шикарная, все маршруты интересные. Рассказы экскурсовода Алхаза очень увлекательные.
- ББрехер1 ноября 2023Хорошо продуманная экскурсия. Грамотный ГИД. Очень интересно рассказывал. Хочется ещё раз побывать, но теперь в другое время года. Водители профессионалы, было комфортно!
- ССергей7 августа 2023Понравилось всё! Супер впечатление!
- ФФлюра23 июля 2023Поездка понравилась. Спасибо большое нашему водителю Алексею Николаевичу, экскурсоводам Павлу Павловичу и Алхазу увидели Новый Афон, пещеры, монастырь, посетили Гагру, Пицунду, Лыхны, Сухум, искупались в Пицунде и Гудауте, пили вкусный кофе, ели вкусную солянку и многое другое.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Экскурсии и походы в горы»
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