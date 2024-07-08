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С первых слов понимаешь, что человек очень любит то, о чем говорит: свой народ, свою историю, свою родину. Очень понравился водитель Алексей- профи своего дела. Всегда поможет словом, докажет делом внимательное отношение к туристам. С таким человеком не страшно ехать в дальние путешествия. Он не просто водитель, он ещё и прекрасный человек, который всегда подскажет, расскажет, поможет в затруднительных моментах. С таким водителем не страшно ехать и на край света- очень надёжный. Спасибо за поездку! Спасибо за нашего Алексея! Спасибо за прекрасные 2 дня! Если есть с Алексеем ещё другие маршруты- предлагайте. Если сроки меня устроят, обязательно поеду.