Все – туры в Анапе

Найдено 3 тура в категории «Все» в Анапе, цены от 7 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
На машине
скидка
10%
2 отзыва
3 дня
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
Узнать секреты производства напитка богов и продегустировать игристое и улиток
Начало: Анапа или Новороссийск, 12:30
18 окт в 12:30
25 окт в 12:45
2990026 910 за человека
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
На автобусе
4 отзыва
3 дня
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
Увидеть 7 курортов, отдохнуть на берегу крупнейшего озера страны и посетить уникальные объекты
Начало: Анапа/Витязево/Новороссийск, с 18:00
7 500 за человека
Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
Пешая
3 дня
Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
Ощутить магию первозданной природы, насладиться прохладой реки и видами гор и лесов
Начало: Анапа, 06:00
17 авг в 06:00
24 авг в 06:00
14 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    15 июля 2024
    Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
    Забронировала экскурсию из Анапы с 29.06 по 01.07 в четверг 27.06, вечером купили билеты в Анапу из Ставрополя на пятницу
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    28.06, звонит гид и говорит, мы едим в пятницу 28, а не в субботу 29. На сайте одна дата, а по факту другая, не попали мы на эту экскурсию. Но в Абхазии все же побывали)

  • Н
    Надежда
    25 марта 2024
    На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
    Отличный тур, хорошо продуманная программа. Поездка была в марте. У организаторов индивидуальный подход к каждому клиенту, в зависимости от погоды,
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    неожиданных болезней и личных предпочтений. Для проживания была выбрана хорошая гостиница с удобных расположением. Поездка проходила в комфортном режиме, насыщенная программа сочеталась с личным временем для отдыха. Обязательно к рекомендации друзьям и коллегам.

  • А
    Алёна
    20 февраля 2024
    Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
    Ездила на 2-х дневную экскурсию в Абхазию. Экскурсия очень понравилась,куча эмоций и море впечатлений. Ночевали у очень гостеприимных хозяев,которые угощали
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    нас настоящим вином) Охватили много достопримечательностей Абхазии- страны души. Пляж в Пицунде очень понравился,ну и конечно же монастырь🔥 Экскурсия была очень познавательной и веселой. Спасибо организаторам,гидам и водителям! 👍

  • Е
    Елена
    30 ноября 2023
    На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
    Очень понравилась сама экскурсия, очень интересная программа тура! Дегустация вин!!! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
  2. Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
  3. Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
Сколько стоит тур в Анапе в августе 2024
Сейчас в Анапе в категории "Все" можно забронировать 3 тура от 7 500 до 26 910 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте тур в Анапе на 2024 год по теме «Все», 6 ⭐ отзывов, цены от 7500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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