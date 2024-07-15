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Узнать секреты производства напитка богов и продегустировать игристое и улиток
Начало: Анапа или Новороссийск, 12:30
18 окт в 12:30
25 окт в 12:45
2990026 910₽ за человека
3 дня
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
Увидеть 7 курортов, отдохнуть на берегу крупнейшего озера страны и посетить уникальные объекты
Начало: Анапа/Витязево/Новороссийск, с 18:00
7 500₽ за человека
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Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
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Начало: Анапа, 06:00
17 авг в 06:00
24 авг в 06:00
14 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда15 июля 2024Забронировала экскурсию из Анапы с 29.06 по 01.07 в четверг 27.06, вечером купили билеты в Анапу из Ставрополя на пятницу
- ННадежда25 марта 2024Отличный тур, хорошо продуманная программа. Поездка была в марте. У организаторов индивидуальный подход к каждому клиенту, в зависимости от погоды,
- ААлёна20 февраля 2024Ездила на 2-х дневную экскурсию в Абхазию. Экскурсия очень понравилась,куча эмоций и море впечатлений. Ночевали у очень гостеприимных хозяев,которые угощали
- ЕЕлена30 ноября 2023Очень понравилась сама экскурсия, очень интересная программа тура! Дегустация вин!!! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Все»
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