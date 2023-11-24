Посетить главные горнолыжные комплексы Мурманской области и полюбоваться Хибинами
Отправляемся на Кольский полуостров, чтобы протестировать трассы «Большого Вудъявра» и «Кукисвумчорра», загадать заветные желания на Аллее идолов в саамской деревне и прогуляться по Мурманску. Удовольствие обеспечено.
Те, кто встанут на лыжи или сноуборд впервые, смогут овладеть новым навыком под руководством инструкторов, которые обеспечат вам полную безопасность.
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Описание
Организационные детали
Список вещей:
паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис;
солнцезащитные очки;
фотоаппарат, зарядки косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук);
средства личной гигиены;
нижнее бельё
термобельё, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазка, тёплая шапка, шарф;
утеплённый костюм типа горнолыжного или тёплый пуховик и тёплые штаны;
тёплые варежки-перчатки, флисовые перчатки;
футболки 2-3 шт.;
носки тонкие 3-4 пары;
маленький рюкзачок для радиальных выходов;
личная аптечка
инвентарь и снаряжение для катания на лыжах
Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.
Программа тура по дням
Прибытие в Апатиты и переезд в Кировск
Встретимся в городе Апатиты, доберёмся до Кировска, где заселимся в отель. Вы сможете отдохнуть после дороги.
Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»
Сегодня отправимся на самый развитый горнолыжный курорт «Большой Вудъявр». В комплексе объединены все склоны горы Айкуайвенчорр. Для посетителей работают 8 подъёмников и открыты более 20 трасс. Здесь вы сможете взять инвентарь в аренду, подкрепиться в кафе с панорамной верандой. Есть также детская комната с игровой площадкой. Начинающим лыжникам и сноубордистам советуем попробовать свои силы на специальном учебном склоне. Опытные инструкторы помогут освоить активность.
Получив дозу драйва, вернёмся в отель.
Хибины, свежий воздух и «Большой Вудъявр»
Этот день также посвятим активному отдыху на территории горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр». Закрепляем полученные навыки, наслаждаемся красотой Хибин и наполняемся энергией!
Горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр»
Горнолыжек много не бывает! Именно поэтому сегодня посетим ещё один комплекс — «Кукисвумчорр». Здесь вы также сможете взять в прокат горные лыжи, сноуборды, ватрушки и другой инвентарь для зимних забав. Территория оснащена канатно-буксировочными подъёмниками. В вашем распоряжении будут 6 трасс разных уровней сложности. Перепад высот составляет около 500 метров.
Вдоволь накатавшись, вернёмся в отель.
Переезд в Мурманск
Позавтракав, отправимся в Мурманск. По прибытии заселимся в отель и отдохнём, а вечером пойдём ловить северное сияние.
Саамская сказка
Сегодня поедем в гости к саамам — коренному народу Кольского полуострова. Для нас проведут экскурсию и поведают о том, как живут саамы — коренной народ Кольского полуострова. Мы осмотрим традиционные жилища, посетим Аллею идолов, на которой загадаем желания, а также сможем покормить оленей, увидеть лис и устроить фотосессию в национальных костюмах.
Пообедаем в национальном кафе, а после вернёмся в отель.
Мурманск и его достопримечательности
Наше путешествие подошло к концу так быстро! Но мы не отчаиваемся, а отправляемся гулять по Мурманску. Осмотрим памятник «Алёша», который по высоте уступает только монументу «Родина-мать». Вам расскажут историю города, покажут Абрам-Мыс. Также дойдём до ледокола «Ленин».
По окончании экскурсии мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал), время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Мурманск, около 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.