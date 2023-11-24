Горный воздух, заснеженные склоны и скорость — мечта любого лыжника! Этот тур поможет вам провести время активно и с пользой. Отправляемся на Кольский полуостров, чтобы протестировать трассы «Большого Вудъявра» и «Кукисвумчорра», загадать заветные желания на Аллее идолов в саамской деревне и прогуляться по Мурманску. Удовольствие обеспечено. Те, кто встанут на лыжи или сноуборд впервые, смогут овладеть новым навыком под руководством инструкторов, которые обеспечат вам полную безопасность.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей:

паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис;

солнцезащитные очки;

фотоаппарат, зарядки косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук);

средства личной гигиены;

нижнее бельё

термобельё, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазка, тёплая шапка, шарф;

утеплённый костюм типа горнолыжного или тёплый пуховик и тёплые штаны;

тёплые варежки-перчатки, флисовые перчатки;

футболки 2-3 шт.;

носки тонкие 3-4 пары;

маленький рюкзачок для радиальных выходов;

личная аптечка

инвентарь и снаряжение для катания на лыжах

Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.