4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСеверодвинск противоречивый
Проникнуться характером сурового города и вдохновиться его контрастами
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
8 900₽ за всё до 4 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
8 500₽ за всё до 3 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
26 авг в 17:30
4 сен в 18:30
5 870₽ за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия с историком по Архангельску
Погрузитесь в историю Архангельска, узнайте о первых судоверфях, купцах и полярниках. Авто-пешеходная экскурсия с историком подарит незабываемые впечатления
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
9 сен в 15:00
10 сен в 08:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборВ Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
2 сен в 15:00
3 сен в 08:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 августа 2024Хорошая и небольшая экскурсия. Алексей хорошо рассказывает, дорога приятная, пролетает быстро.
- ММарина31 июля 2024Поездка очень понравилась! Были в конце июля и очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, поэтому пикник на берегу
- ССветлана31 июля 2024Отличная экскурсия! Очень четко, комфортно. Алексей сразу понял, что интересно именно нам, отвечал на любые вопросы. Исчерпывающе, с юмором. Хороший день получился и приятно с таким гидом смотреть новые места. Смело рекомендую.
- ННаталья31 июля 2024Огромное спасибо Алексею за интересную экскурсию! Много увлекательной информации, продуманный маршрут для знакомства с особенностями региона и города. Человек знает и любит своё дело, охотно отвечает на вопросы даже вне темы экскурсии. СПАСИБО!
- ММарина31 июля 2024Интересная и содержательная экскурсия, хороший маршрут. Тем, кто хочет по настоящему увидеть Северодвинск, рекомендуем брать эту экскурсию, город" открывается" совсем по-другому. Также в экскурсии учтено время для небольшой самостоятельной прогулки по "пляжу" Белого моря.
- ВВадим31 июля 2024Экскурсия прошла отлично. Узнали много нового. Сергей ответил на все наши вопросы. Мы остались довольны! Спасибо.
- ЮЮлия30 июля 2024Всё понравилось. Алексей интересный рассказчик и собеседник, а также очень внимательный и предусмотрительный организатор. Спасибо.
- ААлександра30 июля 2024Были на экскурсии с Сергеем. Экскурсией остались довольны. Грамотно составленный маршрут, много интересной информации и красивых мест.
- ННаталья30 июля 2024Благодарим Сергея за содержательную и интересную экскурсию. Отличная организация, комфортный автомобиль. Разнообразие впечатлений: подвесной мост, дюны, экотропа, море, промышленный город. С удовольствием будем рекомендовать экскурсии Сергея знакомым.
- ВВадим29 июля 2024Прекрасная экскурсия, для себя узнали много нового об Архангельске. Ольга ответила на все наши вопросы, с пользой провели время.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Что ещё посмотреть»
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