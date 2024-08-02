Что ещё посмотреть – экскурсии в Архангельске

Найдено 5 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Архангельске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Северодвинск противоречивый
На машине
41 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Северодвинск противоречивый
Проникнуться характером сурового города и вдохновиться его контрастами
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
8 900 за всё до 4 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
На машине
104 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
8 500 за всё до 3 чел.
К Белому морю на остров Ягры
На машине
328 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
26 авг в 17:30
4 сен в 18:30
5 870 за всё до 3 чел.
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
На машине
95 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия с историком по Архангельску
Погрузитесь в историю Архангельска, узнайте о первых судоверфях, купцах и полярниках. Авто-пешеходная экскурсия с историком подарит незабываемые впечатления
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
9 сен в 15:00
10 сен в 08:00
4 000 за всё до 4 чел.
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
На машине
63 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
В Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
2 сен в 15:00
3 сен в 08:00
от 6 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 августа 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Хорошая и небольшая экскурсия. Алексей хорошо рассказывает, дорога приятная, пролетает быстро.
  • М
    Марина
    31 июля 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Поездка очень понравилась! Были в конце июля и очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, поэтому пикник на берегу
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    Белого моря особенно удался и запомнился. Очень красивые места: море, песчаный пляж, сосновый бор. Пока ехали, много узнали об Архангельске и Северодвинске, других интересных местах. Алексей-интересный рассказчик и гид, приятный и доброжелательный человек и аккуратный водитель. Спасибо!

  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    Северодвинск противоречивый
    Отличная экскурсия! Очень четко, комфортно. Алексей сразу понял, что интересно именно нам, отвечал на любые вопросы. Исчерпывающе, с юмором. Хороший день получился и приятно с таким гидом смотреть новые места. Смело рекомендую.
  • Н
    Наталья
    31 июля 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Огромное спасибо Алексею за интересную экскурсию! Много увлекательной информации, продуманный маршрут для знакомства с особенностями региона и города. Человек знает и любит своё дело, охотно отвечает на вопросы даже вне темы экскурсии. СПАСИБО!
  • М
    Марина
    31 июля 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Интересная и содержательная экскурсия, хороший маршрут. Тем, кто хочет по настоящему увидеть Северодвинск, рекомендуем брать эту экскурсию, город" открывается" совсем по-другому. Также в экскурсии учтено время для небольшой самостоятельной прогулки по "пляжу" Белого моря.
  • В
    Вадим
    31 июля 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Экскурсия прошла отлично. Узнали много нового. Сергей ответил на все наши вопросы. Мы остались довольны! Спасибо.
  • Ю
    Юлия
    30 июля 2024
    Северодвинск противоречивый
    Всё понравилось. Алексей интересный рассказчик и собеседник, а также очень внимательный и предусмотрительный организатор. Спасибо.
  • А
    Александра
    30 июля 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Были на экскурсии с Сергеем. Экскурсией остались довольны. Грамотно составленный маршрут, много интересной информации и красивых мест.
  • Н
    Наталья
    30 июля 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Благодарим Сергея за содержательную и интересную экскурсию. Отличная организация, комфортный автомобиль. Разнообразие впечатлений: подвесной мост, дюны, экотропа, море, промышленный город. С удовольствием будем рекомендовать экскурсии Сергея знакомым.
  • В
    Вадим
    29 июля 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Прекрасная экскурсия, для себя узнали много нового об Архангельске. Ольга ответила на все наши вопросы, с пользой провели время.

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Северодвинск противоречивый
  2. Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
  3. К Белому морю на остров Ягры
  4. Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
  5. В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Остров Ягры
  3. Северная Двина
  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в августе 2024
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