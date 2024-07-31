10 часов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборПинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
9 авг в 08:00
12 авг в 08:00
4 000₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Погрузитесь в мир северной кухни с нашим бренд-шефом, попробуйте уникальные блюда и узнайте традиции Архангельска
Начало: На Новгородском проспекте
6 авг в 13:00
7 авг в 13:00
5 000₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Архангельск: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
27 авг в 08:30
28 авг в 08:30
4 670₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина31 июля 2024Были на однодневной экскурсии 23.07.2024 г. Экскурсия хороша как знакомство с природой Пинежья, немного прикоснуться к природе Русского Севера, а
- DDmitrii30 июля 2024Замечательная экскурсия, мы посетили водопад и спускались в пещеру! Очень дружелюбный персонал, и интересные рассказы о природе. Также понравилось меню в ресторане и заботливые официанты, спасибо!
- ТТатьяна30 июля 2024Экскурсия понравилась, маршрут на мой взгляд выстроен грамотно (где встретились, туда же практически и вернулись, что для нас с учётом
- ИИрина4 июня 2024Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести. Конечно, ориентировались на предыдущие
- ССветлана3 июня 2024Необычная экскурсия по вкусам северных поморов. Интересная кухня, много новых и невиданных/непробованных продуктов. Завораживающая подача. Высокая кухня. Очень понравилось.
- ААлексей31 мая 2024Всё отлично.
- ННаталья9 мая 2024Экскурсия прошла на одном дыхании! Время пролетело незаметно, несмотря на ужасную погоду, метель и вьюгу! Владислав очень интересный человек, болеющий
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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