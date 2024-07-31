Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Архангельске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
На автобусе
58 отзывов
10 часов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
9 авг в 08:00
12 авг в 08:00
4 000 за человека
Кухня Севера: гастрономическое погружение
24 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Погрузитесь в мир северной кухни с нашим бренд-шефом, попробуйте уникальные блюда и узнайте традиции Архангельска
Начало: На Новгородском проспекте
6 авг в 13:00
7 авг в 13:00
5 000 за человека
Знакомьтесь, Архангельск
Пешая
62 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Архангельск: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
27 авг в 08:30
28 авг в 08:30
4 670 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    31 июля 2024
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Были на однодневной экскурсии 23.07.2024 г. Экскурсия хороша как знакомство с природой Пинежья, немного прикоснуться к природе Русского Севера, а
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    также пройти эко-тропой до небольшого водопада и спуститься в пещеру. На базе "Голубино" приветливо встретили и вкусно накормили). Что касается трансфера - это только трансфер, который вас доставит из Архангельска до "Голубино" и обратно, сопроводительно-путевой информации нет, о чем организаторы предупреждают, но не все экскурсанты данную информацию читают. И надо быть готовым к тому, что время в пути может занять 4 часа, т. к. есть участки грунтовой дороги, и участки, где дорогу ремонтируют. Санитарная остановка есть. в целом - хорошо организованный однодневный экскурсионный тур. Было интересно и вкусно! Спасибо!

  • D
    Dmitrii
    30 июля 2024
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Замечательная экскурсия, мы посетили водопад и спускались в пещеру! Очень дружелюбный персонал, и интересные рассказы о природе. Также понравилось меню в ресторане и заботливые официанты, спасибо!
  • Т
    Татьяна
    30 июля 2024
    Знакомьтесь, Архангельск
    Экскурсия понравилась, маршрут на мой взгляд выстроен грамотно (где встретились, туда же практически и вернулись, что для нас с учётом
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    погодных условий было важно, при этом дважды по одному месту не ходили). Подача информации хорошая, при этом экскурсовод свободно в ходе экскурсии переключался на возникающие вопросы о жизни города связанные с различными местами как в современности, так и в прошлом. Мы путешествуем много и всегда интересна жизнь города не только в прошлом, но в современности, например, где учатся, где работают, как организован досуг, какие обычаи сохранились, в ходе экскурсии получили ответы на все, что нас интересовало

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Архангельск
    Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести. Конечно, ориентировались на предыдущие
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    отзывы и не прогадали. Мне кажется, всё было даже еще лучше, чем мы могли ожидать по отзывам. Владислав прекрасный рассказчик. Легко и понятно говорит о сложном и для нас неизвестном, не теряет общий вектор рассказа, хотя при этом успевает охватить и прошлое, и настоящее и даже будущее города. Всё очень интересно. Я сама историк, но при этом для было познавательно всё, узнала очень много нового. Мы очень много ходили пешком, и это было здорово. Заглядывали в такие уголки, куда обычный гость города вряд ли забредет сам. Бронируйте, не прогадаете. Но готовьтесь к насыщенной прогулке)

    Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провестиТак получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провестиТак получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Кухня Севера: гастрономическое погружение
    Необычная экскурсия по вкусам северных поморов. Интересная кухня, много новых и невиданных/непробованных продуктов. Завораживающая подача. Высокая кухня. Очень понравилось.
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Кухня Севера: гастрономическое погружение
    Всё отлично.
  • Н
    Наталья
    9 мая 2024
    Знакомьтесь, Архангельск
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Время пролетело незаметно, несмотря на ужасную погоду, метель и вьюгу! Владислав очень интересный человек, болеющий
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    душой за свой город. Мы всю экскурсию прослушали рассказ, именно рассказ архангелогородца, а не лекцию учителя истории. Владислав затронул тему не только о прекрасах Архангельска, но и обратную сторону медали, что показалось очень любопытным. Маршрут построен грамотно, обошли все ключевые точки Архангельска. Спасибо!

    Экскурсия прошла на одном дыхании! Время пролетело незаметно, несмотря на ужасную погоду, метель и вьюгу! ВладиславЭкскурсия прошла на одном дыхании! Время пролетело незаметно, несмотря на ужасную погоду, метель и вьюгу! Владислав

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в августе 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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