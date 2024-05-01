Экскурсии на 1 день в Архангельске

Найдено 16 экскурсий в категории «На весь день» в Архангельске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Холмогоры - на родину Ломоносова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
23 июля в 08:00
25 июля в 08:00
от 10 000 за всё до 7 чел.
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
49 отзывов
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 000 за человека
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Крепость Орлец: путешествие в историю Русского Севера в Архангельске
Погрузитесь в эпоху средневековья, исследуя крепость Орлец - забытый страж Северной Двины в Архангельске
Начало: В любой точке Архангельска
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 8 000 за всё до 7 чел.
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
28 июля в 08:00
30 июля в 13:00
7 500 за всё до 4 чел.
Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Путешествие на родину Ломоносова: от Архангельска до Холмогоров
Загляните в удивительный мир Русского Севера и познакомьтесь с историей великого ученого Михайло Ломоносова, его родиной и традициями
Начало: В центре города
1 июля в 12:00
9 авг в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Путешествие из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь: вдоль берегов Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Начало: В центре города по вашему выбору
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
10 670 за всё до 3 чел.
В царство ледяных пещер
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Пинежские пещеры Архангельск: удивительное путешествие в мир льда
Погрузитесь в мир вечного льда и снега, не покидая Архангельскую область. Пинежские пещеры ждут вас
Начало: Отель Пур-Наволок, набережная Северной Двины 84
Расписание: Ежедневно с 8-00 9
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Антониево-Сийский монастырь
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Антониево-Сийский монастырь и история Архангельска
Откройте для себя духовное наследие и красоты севера на экскурсии в Антониево-Сийский монастырь с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
13 июня в 09:00
1 июля в 09:00
6 800 за всё до 7 чел.
Путешествие в северную глубинку Ломоносово
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Путешествие в северную глубинку Ломоносово
Отправляйтесь в село Ломоносово, чтобы увидеть северные пейзажи, музей Ломоносова и древние храмы. Узнайте историю этих мест и создайте свои изделия из кости
Начало: Ваше место пребывания в Архангельске
Расписание: Ежедневно, старт экскурсии с 9:00 до 12:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Отправьтесь в Северодвинск, центр атомного судостроения России. Узнайте историю города и посетите музей подводных лодок, завершив день прогулкой по Белому морю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00 (кроме понедельника и воскресенья)
13 июня в 09:00
16 июля в 09:00
7 800 за всё до 7 чел.
Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова
Отправляйтесь в село Холмогоры и остров Куростров, чтобы узнать об истории и жизни великого учёного М.В. Ломоносова
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 07:30 (летом), в 09.00 (зимой)
13 июня в 07:30
1 июля в 07:30
10 200 за всё до 7 чел.
Тайны Антониево-Сийского монастыря
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Тайны Антониево-Сийского монастыря
Начало: Набережная Северной Двины 88, отель Пур-Наволок
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 15 500 за всё до 3 чел.
Холмогоры - родина Ломоносова
Индивидуальная
8 часов
Холмогоры - родина Ломоносова
Начало: Туристов забираем от гостиницы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Подвинью
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Подвинью: древние деревни и храмы Архангельска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Подвинья, где каждый уголок хранит свою историю. Откройте для себя красоту и тайны древних мест
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
1 июля в 18:00
2 июля в 17:00
10 500 за всё до 3 чел.
Холмогоры и родина Ломоносова
Индивидуальная
8 часов
Холмогоры и родина Ломоносова
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
18 000 за экскурсию
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс в Холмогорах: от родины Ломоносова до резьбы по кости
Погрузитесь в атмосферу старины, посетив Холмогоры - землю, где началась история великого Ломоносова, и попробуйте себя в искусстве резьбы по кости
Начало: в удобном вам месте в Архангельске
1 сен в 07:00
2 сен в 07:00
16 600 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
    Замечательная экскурсия! Запомнится надолго. И отдельное спасибо за оперативную помощь в поиске магазина с архангельской рыбой для подарка своим домашним.
  • В
    Вера
    20 апреля 2024
    Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
    Поездка очень понравилась! Попали в настоящую снежную сказку в середине апреля!) Напились и "мертвой"и "живой" воды, омолодились, оздоровились, получили массу
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    интересной информации о родном крае. Загорелые и счастливые вернулись в город. Ольга, очень эрудированный человек и интересный рассказчик, слушать её одно удовольствие. Обязательно буду всем её рекомендовать, как экскурсовода! А мы уже планируем следующую поездку!)

  • А
    Александр
    9 апреля 2024
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Сергей настоящий профессионал, умело продумавший маршрут,знающий материал и умеющий интересно донести его до слушателей. У него комфортабельный автомобиль, Сергей приятный и интеллигентный молодой человек.
  • А
    Алексей
    8 апреля 2024
    Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
    Поездка была объединена с Северодвинском. Очень удобно и не утомительно. Позволяет познакомиться с двумя недалеко расположенными локациями. Гид достаточно последовательно
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    излагает материал. Познания и рассказ о подводном флоте порадовали. В Куртяево приятная прогулка по лесу. Ну и церковь меня лично очень порадовала.

  • и
    ирина
    26 марта 2024
    Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
    Хочу поделиться прекрасными впечатлениями после посещения Холмогор, музея М. Ломоносова, которую проводил директор музея, другими историческими местами, о которых нам
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    увлеченно, со знанием дела, рассказала сопровождающий нас гид — Наталья, предлагающая свои услуги на Трипстере. Вообще от пребывания в городе остались очень яркие и положительные эмоции и впечатления. Очень рекомендуем посетить музеи города, впечатлиться картинами Борисова и Писхакова, энтузиазмом людей, строящими современный коч и прочее - прочее …. Наш Север — неповторим и прекрасен!!!!!!!

  • Л
    Любовь
    25 марта 2024
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Все очень интересно, понятно и душевно! Посетили даже те места, куда обычно невозможно попасть. Спасибо Сергею!
  • Е
    Елена
    23 марта 2024
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Прекрасная однодневная поездка, все четко организовано, интересно, удобно, красиво. Экскурсоводы - сами увлеченные люди и увлекают туристов. Решили, что осенью приедем еще. Единственный минус - дорога, но эту проблему не в силах решить организаторам
  • o
    olga
    18 марта 2024
    В Холмогоры - на родину Ломоносова
    Большое спасибо Алексею, индивидуальный подход однозначно, мы хотели увидеть невероятные виды и заброшенные объекты мы это получили, полноценное приключение:-)
  • М
    Мария
    17 марта 2024
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Спасибо Сергею за чудесную экскурсию. Несмотря на то, что мы с мужем не религиозны, нам было интересно, мы получили представление о истории края. Сергей очень эрудированный, интересный человек, который очень любит свой край, это всегда добавляет экскурсии очарования и глубины.
    Спасибо Сергею за чудесную экскурсию. Несмотря на то, что мы с мужем не религиозны, нам было интересно, мы получили представление о истории краяСпасибо Сергею за чудесную экскурсию. Несмотря на то, что мы с мужем не религиозны, нам было интересно, мы получили представление о истории краяСпасибо Сергею за чудесную экскурсию. Несмотря на то, что мы с мужем не религиозны, нам было интересно, мы получили представление о истории края
  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
    Ура! Мы едем в Холмогоры! Какое счастье! (Определенно надо сделать такой магнитик или стикер) Столько всего интересного! Музей-усадьба Ломоносова собран с такой
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    любовью, на которую способны только настоящие энтузиасты. Очень много интересных экспонатов и о быте того времени и, собственно, об истории жизни М. В. Ломоносова (спойлер: мифы развенчаны, но за парадным портретом такой живой человек). Спасибо нашему гиду Наталии за знакомство с Ириной и мастер-класс по резьбе, душевные посиделки с чаем и спонтанное продолжение экскурсии на верфи! Если у вас есть возможность, обязательно заезжайте на Поморский коч. Такие мечты и проекты могут родиться только на берегах северных морей)

    Ура! Мы едем в Холмогоры! Какое счастье!Ура! Мы едем в Холмогоры! Какое счастье!Ура! Мы едем в Холмогоры! Какое счастье!

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «На весь день»

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  2. Северная Двина
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  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
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