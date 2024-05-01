1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
23 июля в 08:00
25 июля в 08:00
от 10 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
10 часов
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Крепость Орлец: путешествие в историю Русского Севера в Архангельске
Погрузитесь в эпоху средневековья, исследуя крепость Орлец - забытый страж Северной Двины в Архангельске
Начало: В любой точке Архангельска
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
28 июля в 08:00
30 июля в 13:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на родину Ломоносова: от Архангельска до Холмогоров
Загляните в удивительный мир Русского Севера и познакомьтесь с историей великого ученого Михайло Ломоносова, его родиной и традициями
Начало: В центре города
1 июля в 12:00
9 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь: вдоль берегов Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Начало: В центре города по вашему выбору
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пинежские пещеры Архангельск: удивительное путешествие в мир льда
Погрузитесь в мир вечного льда и снега, не покидая Архангельскую область. Пинежские пещеры ждут вас
Начало: Отель Пур-Наволок, набережная Северной Двины 84
Расписание: Ежедневно с 8-00 9
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Антониево-Сийский монастырь и история Архангельска
Откройте для себя духовное наследие и красоты севера на экскурсии в Антониево-Сийский монастырь с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
13 июня в 09:00
1 июля в 09:00
6 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в северную глубинку Ломоносово
Отправляйтесь в село Ломоносово, чтобы увидеть северные пейзажи, музей Ломоносова и древние храмы. Узнайте историю этих мест и создайте свои изделия из кости
Начало: Ваше место пребывания в Архангельске
Расписание: Ежедневно, старт экскурсии с 9:00 до 12:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Увлекательная экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Отправьтесь в Северодвинск, центр атомного судостроения России. Узнайте историю города и посетите музей подводных лодок, завершив день прогулкой по Белому морю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00 (кроме понедельника и воскресенья)
13 июня в 09:00
16 июля в 09:00
7 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова
Отправляйтесь в село Холмогоры и остров Куростров, чтобы узнать об истории и жизни великого учёного М.В. Ломоносова
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 07:30 (летом), в 09.00 (зимой)
13 июня в 07:30
1 июля в 07:30
10 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны Антониево-Сийского монастыря
Начало: Набережная Северной Двины 88, отель Пур-Наволок
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 15 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Холмогоры - родина Ломоносова
Начало: Туристов забираем от гостиницы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Подвинью: древние деревни и храмы Архангельска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Подвинья, где каждый уголок хранит свою историю. Откройте для себя красоту и тайны древних мест
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
1 июля в 18:00
2 июля в 17:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
18 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс в Холмогорах: от родины Ломоносова до резьбы по кости
Погрузитесь в атмосферу старины, посетив Холмогоры - землю, где началась история великого Ломоносова, и попробуйте себя в искусстве резьбы по кости
Начало: в удобном вам месте в Архангельске
1 сен в 07:00
2 сен в 07:00
16 600₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 мая 2024Замечательная экскурсия! Запомнится надолго. И отдельное спасибо за оперативную помощь в поиске магазина с архангельской рыбой для подарка своим домашним.
- ВВера20 апреля 2024Поездка очень понравилась! Попали в настоящую снежную сказку в середине апреля!) Напились и "мертвой"и "живой" воды, омолодились, оздоровились, получили массу
- ААлександр9 апреля 2024Сергей настоящий профессионал, умело продумавший маршрут,знающий материал и умеющий интересно донести его до слушателей. У него комфортабельный автомобиль, Сергей приятный и интеллигентный молодой человек.
- ААлексей8 апреля 2024Поездка была объединена с Северодвинском. Очень удобно и не утомительно. Позволяет познакомиться с двумя недалеко расположенными локациями. Гид достаточно последовательно
- иирина26 марта 2024Хочу поделиться прекрасными впечатлениями после посещения Холмогор, музея М. Ломоносова, которую проводил директор музея, другими историческими местами, о которых нам
- ЛЛюбовь25 марта 2024Все очень интересно, понятно и душевно! Посетили даже те места, куда обычно невозможно попасть. Спасибо Сергею!
- ЕЕлена23 марта 2024Прекрасная однодневная поездка, все четко организовано, интересно, удобно, красиво. Экскурсоводы - сами увлеченные люди и увлекают туристов. Решили, что осенью приедем еще. Единственный минус - дорога, но эту проблему не в силах решить организаторам
- oolga18 марта 2024Большое спасибо Алексею, индивидуальный подход однозначно, мы хотели увидеть невероятные виды и заброшенные объекты мы это получили, полноценное приключение:-)
- ММария17 марта 2024Спасибо Сергею за чудесную экскурсию. Несмотря на то, что мы с мужем не религиозны, нам было интересно, мы получили представление о истории края. Сергей очень эрудированный, интересный человек, который очень любит свой край, это всегда добавляет экскурсии очарования и глубины.
- ЕЕлена13 марта 2024Ура! Мы едем в Холмогоры! Какое счастье! (Определенно надо сделать такой магнитик или стикер) Столько всего интересного! Музей-усадьба Ломоносова собран с такой
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «На весь день»
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