5 часов
Групповая
до 19 чел.
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
Погрузитесь в мир атомных подводных лодок и откройте для себя живописные пейзажи острова Ягры. Узнайте, как строятся и ремонтируются суда
Начало: Пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
Расписание: 11.06.2022, 02.07.2022 в 09:00
10 авг в 08:40
31 авг в 08:40
3 450₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Речная прогулка по Северной Двине: исторический Архангельск с воды
Откройте Архангельск с новой стороны на речной прогулке. Узнайте истории знаменитых зданий и музеев, пока плывете по Северной Двине
Начало: Ул. Советская, 1, Архангельск
Расписание: по субботам и воскресеньям в летний период
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пинежские пещеры Архангельск: удивительное путешествие в мир льда
Погрузитесь в мир вечного льда и снега, не покидая Архангельскую область. Пинежские пещеры ждут вас
Начало: Отель Пур-Наволок, набережная Северной Двины 84
Расписание: Ежедневно с 8-00 9
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельск for Kids: Историческое приключение для детей
Приглашаем молодых исследователей в увлекательное путешествие по страницам истории Архангельска. Познавательно и весело
Начало: Подъеду в пределах города
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельск восьмидесятых: история, тайны и жизнь Поморов
Забудьте о скучных экскурсиях! Архангельск 80-х откроет для вас неизведанные страницы истории и покажет город с новой стороны
Начало: Адрес встречи в пределах города определяет турист
Расписание: гости сами выбирают время
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
8 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения22 июля 2024Никогда не думала, что о подводных лодках можно рассказывать так интересно! Спасибо экскурсоводу!
- ААндрей6 июля 2024Отличная речная прогулка. Архангельск с реки смотрится совершенно по-другому. Однозначно рекомендую
- ААндрей3 августа 2023Капитан катера Сергей очень интересно рассказал про Архангельск, мы были первый раз в этом городе, подсказал наиболее интересные места которые необходимо посетить, нам всем очень понравилось.
- ЛЛюдмила13 февраля 202311 февраля с гидом Олегом мы увидели пещеры, которые оставили у нас хорошие, приятные впечатления. С надежным гидом Олегом мы
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Популярные экскурсии»
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