10 часов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборПинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
9 авг в 08:00
12 авг в 08:00
4 000₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСеверодвинск противоречивый
Проникнуться характером сурового города и вдохновиться его контрастами
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
8 900₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Погрузитесь в мир северной кухни с нашим бренд-шефом, попробуйте уникальные блюда и узнайте традиции Архангельска
Начало: На Новгородском проспекте
6 авг в 13:00
7 авг в 13:00
5 000₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Архангельск: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
27 авг в 08:30
28 авг в 08:30
4 670₽ за всё до 7 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
8 500₽ за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская прогулка по Архангельску: путешествие во времени «Архангельск 80-х»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску, где вы узнаете о жизни города в 80-е годы через рассказы и уникальные детали
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана31 июля 2024Отличная экскурсия! Очень четко, комфортно. Алексей сразу понял, что интересно именно нам, отвечал на любые вопросы. Исчерпывающе, с юмором. Хороший день получился и приятно с таким гидом смотреть новые места. Смело рекомендую.
- ММарина31 июля 2024Были на однодневной экскурсии 23.07.2024 г. Экскурсия хороша как знакомство с природой Пинежья, немного прикоснуться к природе Русского Севера, а
- ММарина31 июля 2024Интересная и содержательная экскурсия, хороший маршрут. Тем, кто хочет по настоящему увидеть Северодвинск, рекомендуем брать эту экскурсию, город" открывается" совсем по-другому. Также в экскурсии учтено время для небольшой самостоятельной прогулки по "пляжу" Белого моря.
- ЮЮлия30 июля 2024Всё понравилось. Алексей интересный рассказчик и собеседник, а также очень внимательный и предусмотрительный организатор. Спасибо.
- DDmitrii30 июля 2024Замечательная экскурсия, мы посетили водопад и спускались в пещеру! Очень дружелюбный персонал, и интересные рассказы о природе. Также понравилось меню в ресторане и заботливые официанты, спасибо!
- ТТатьяна30 июля 2024Экскурсия понравилась, маршрут на мой взгляд выстроен грамотно (где встретились, туда же практически и вернулись, что для нас с учётом
- ААлександра28 июля 2024за 6 часов основные вехи о Архангельске узнали. Съездили в Северодвинск и походили по берегу Белого моря, узнали историю города. За время экскурсии делали несколько остановок. Рекомендую Дмитрия как внимательного и хорошего рассказчика.
- ООлег26 июля 2024Всё было интересно, подробно и объективно рассказано. Увидел улицы Сереводвинска, красоты побережья Белого моря, отведал архангельскую выпечку и увидел прекрасные
- ААнна23 июля 2024Дмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моменты.
- ИИрина4 июня 2024Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести. Конечно, ориентировались на предыдущие
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Все»
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