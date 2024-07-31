Все – экскурсии в Архангельске

Найдено 6 экскурсий в категории «Все» в Архангельске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
На автобусе
58 отзывов
10 часов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
9 авг в 08:00
12 авг в 08:00
4 000 за человека
Северодвинск противоречивый
На машине
41 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Северодвинск противоречивый
Проникнуться характером сурового города и вдохновиться его контрастами
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
8 900 за всё до 4 чел.
Кухня Севера: гастрономическое погружение
24 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Погрузитесь в мир северной кухни с нашим бренд-шефом, попробуйте уникальные блюда и узнайте традиции Архангельска
Начало: На Новгородском проспекте
6 авг в 13:00
7 авг в 13:00
5 000 за человека
Знакомьтесь, Архангельск
Пешая
62 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Архангельск: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
27 авг в 08:30
28 авг в 08:30
4 670 за всё до 7 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
На машине
104 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
8 500 за всё до 3 чел.
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
На машине
40 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская прогулка по Архангельску: путешествие во времени «Архангельск 80-х»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску, где вы узнаете о жизни города в 80-е годы через рассказы и уникальные детали
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
7 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    Северодвинск противоречивый
    Отличная экскурсия! Очень четко, комфортно. Алексей сразу понял, что интересно именно нам, отвечал на любые вопросы. Исчерпывающе, с юмором. Хороший день получился и приятно с таким гидом смотреть новые места. Смело рекомендую.
  • М
    Марина
    31 июля 2024
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Были на однодневной экскурсии 23.07.2024 г. Экскурсия хороша как знакомство с природой Пинежья, немного прикоснуться к природе Русского Севера, а
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    также пройти эко-тропой до небольшого водопада и спуститься в пещеру. На базе "Голубино" приветливо встретили и вкусно накормили). Что касается трансфера - это только трансфер, который вас доставит из Архангельска до "Голубино" и обратно, сопроводительно-путевой информации нет, о чем организаторы предупреждают, но не все экскурсанты данную информацию читают. И надо быть готовым к тому, что время в пути может занять 4 часа, т. к. есть участки грунтовой дороги, и участки, где дорогу ремонтируют. Санитарная остановка есть. в целом - хорошо организованный однодневный экскурсионный тур. Было интересно и вкусно! Спасибо!

  • М
    Марина
    31 июля 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Интересная и содержательная экскурсия, хороший маршрут. Тем, кто хочет по настоящему увидеть Северодвинск, рекомендуем брать эту экскурсию, город" открывается" совсем по-другому. Также в экскурсии учтено время для небольшой самостоятельной прогулки по "пляжу" Белого моря.
  • Ю
    Юлия
    30 июля 2024
    Северодвинск противоречивый
    Всё понравилось. Алексей интересный рассказчик и собеседник, а также очень внимательный и предусмотрительный организатор. Спасибо.
  • D
    Dmitrii
    30 июля 2024
    Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    Замечательная экскурсия, мы посетили водопад и спускались в пещеру! Очень дружелюбный персонал, и интересные рассказы о природе. Также понравилось меню в ресторане и заботливые официанты, спасибо!
  • Т
    Татьяна
    30 июля 2024
    Знакомьтесь, Архангельск
    Экскурсия понравилась, маршрут на мой взгляд выстроен грамотно (где встретились, туда же практически и вернулись, что для нас с учётом
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    погодных условий было важно, при этом дважды по одному месту не ходили). Подача информации хорошая, при этом экскурсовод свободно в ходе экскурсии переключался на возникающие вопросы о жизни города связанные с различными местами как в современности, так и в прошлом. Мы путешествуем много и всегда интересна жизнь города не только в прошлом, но в современности, например, где учатся, где работают, как организован досуг, какие обычаи сохранились, в ходе экскурсии получили ответы на все, что нас интересовало

  • А
    Александра
    28 июля 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    за 6 часов основные вехи о Архангельске узнали. Съездили в Северодвинск и походили по берегу Белого моря, узнали историю города. За время экскурсии делали несколько остановок. Рекомендую Дмитрия как внимательного и хорошего рассказчика.
  • О
    Олег
    26 июля 2024
    Северодвинск противоречивый
    Всё было интересно, подробно и объективно рассказано. Увидел улицы Сереводвинска, красоты побережья Белого моря, отведал архангельскую выпечку и увидел прекрасные
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    храмы в соседнем селе с местным котиком. Узнал проблемы и особеннлсти природы региона и насколько сильные духом люди здесь живут. Спасибо Алексею.

  • А
    Анна
    23 июля 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Дмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моменты.
    Дмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моментыДмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моментыДмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моментыДмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моментыДмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моментыДмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моменты
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Архангельск
    Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести. Конечно, ориентировались на предыдущие
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    отзывы и не прогадали. Мне кажется, всё было даже еще лучше, чем мы могли ожидать по отзывам. Владислав прекрасный рассказчик. Легко и понятно говорит о сложном и для нас неизвестном, не теряет общий вектор рассказа, хотя при этом успевает охватить и прошлое, и настоящее и даже будущее города. Всё очень интересно. Я сама историк, но при этом для было познавательно всё, узнала очень много нового. Мы очень много ходили пешком, и это было здорово. Заглядывали в такие уголки, куда обычный гость города вряд ли забредет сам. Бронируйте, не прогадаете. Но готовьтесь к насыщенной прогулке)

    Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провестиТак получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провестиТак получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Все»

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  1. Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
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  5. Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
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  1. Самое главное
  2. Остров Ягры
  3. Северная Двина
  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в августе 2024
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