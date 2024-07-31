читать дальше

отзывы и не прогадали. Мне кажется, всё было даже еще лучше, чем мы могли ожидать по отзывам. Владислав прекрасный рассказчик. Легко и понятно говорит о сложном и для нас неизвестном, не теряет общий вектор рассказа, хотя при этом успевает охватить и прошлое, и настоящее и даже будущее города. Всё очень интересно. Я сама историк, но при этом для было познавательно всё, узнала очень много нового. Мы очень много ходили пешком, и это было здорово. Заглядывали в такие уголки, куда обычный гость города вряд ли забредет сам. Бронируйте, не прогадаете. Но готовьтесь к насыщенной прогулке)