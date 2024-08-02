Е Екатерина В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю Хорошая и небольшая экскурсия. Алексей хорошо рассказывает, дорога приятная, пролетает быстро.

М Марина В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю читать дальше Белого моря особенно удался и запомнился. Очень красивые места: море, песчаный пляж, сосновый бор. Пока ехали, много узнали об Архангельске и Северодвинске, других интересных местах. Алексей-интересный рассказчик и гид, приятный и доброжелательный человек и аккуратный водитель. Спасибо! Поездка очень понравилась! Были в конце июля и очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, поэтому пикник на берегу

Н Наталья В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю Огромное спасибо Алексею за интересную экскурсию! Много увлекательной информации, продуманный маршрут для знакомства с особенностями региона и города. Человек знает и любит своё дело, охотно отвечает на вопросы даже вне темы экскурсии. СПАСИБО!

М Марина Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день Интересная и содержательная экскурсия, хороший маршрут. Тем, кто хочет по настоящему увидеть Северодвинск, рекомендуем брать эту экскурсию, город" открывается" совсем по-другому. Также в экскурсии учтено время для небольшой самостоятельной прогулки по "пляжу" Белого моря.

В Вадим К Белому морю на остров Ягры Экскурсия прошла отлично. Узнали много нового. Сергей ответил на все наши вопросы. Мы остались довольны! Спасибо.

А Александра К Белому морю на остров Ягры Были на экскурсии с Сергеем. Экскурсией остались довольны. Грамотно составленный маршрут, много интересной информации и красивых мест.

Н Наталья К Белому морю на остров Ягры Благодарим Сергея за содержательную и интересную экскурсию. Отличная организация, комфортный автомобиль. Разнообразие впечатлений: подвесной мост, дюны, экотропа, море, промышленный город. С удовольствием будем рекомендовать экскурсии Сергея знакомым.

А Александра Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день за 6 часов основные вехи о Архангельске узнали. Съездили в Северодвинск и походили по берегу Белого моря, узнали историю города. За время экскурсии делали несколько остановок. Рекомендую Дмитрия как внимательного и хорошего рассказчика.