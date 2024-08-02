За городом и природа – экскурсии в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Архангельске, цены от 5 870 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
На машине
104 отзыва
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
8 500 за всё до 3 чел.
К Белому морю на остров Ягры
На машине
328 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
26 авг в 17:30
4 сен в 18:30
5 870 за всё до 3 чел.
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
На машине
63 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
В Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
2 сен в 15:00
3 сен в 08:00
от 6 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 августа 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Хорошая и небольшая экскурсия. Алексей хорошо рассказывает, дорога приятная, пролетает быстро.
  • М
    Марина
    31 июля 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Поездка очень понравилась! Были в конце июля и очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, поэтому пикник на берегу
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    Белого моря особенно удался и запомнился. Очень красивые места: море, песчаный пляж, сосновый бор. Пока ехали, много узнали об Архангельске и Северодвинске, других интересных местах. Алексей-интересный рассказчик и гид, приятный и доброжелательный человек и аккуратный водитель. Спасибо!

  • Н
    Наталья
    31 июля 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Огромное спасибо Алексею за интересную экскурсию! Много увлекательной информации, продуманный маршрут для знакомства с особенностями региона и города. Человек знает и любит своё дело, охотно отвечает на вопросы даже вне темы экскурсии. СПАСИБО!
  • М
    Марина
    31 июля 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Интересная и содержательная экскурсия, хороший маршрут. Тем, кто хочет по настоящему увидеть Северодвинск, рекомендуем брать эту экскурсию, город" открывается" совсем по-другому. Также в экскурсии учтено время для небольшой самостоятельной прогулки по "пляжу" Белого моря.
  • В
    Вадим
    31 июля 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Экскурсия прошла отлично. Узнали много нового. Сергей ответил на все наши вопросы. Мы остались довольны! Спасибо.
  • А
    Александра
    30 июля 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Были на экскурсии с Сергеем. Экскурсией остались довольны. Грамотно составленный маршрут, много интересной информации и красивых мест.
  • Н
    Наталья
    30 июля 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Благодарим Сергея за содержательную и интересную экскурсию. Отличная организация, комфортный автомобиль. Разнообразие впечатлений: подвесной мост, дюны, экотропа, море, промышленный город. С удовольствием будем рекомендовать экскурсии Сергея знакомым.
  • А
    Александра
    28 июля 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    за 6 часов основные вехи о Архангельске узнали. Съездили в Северодвинск и походили по берегу Белого моря, узнали историю города. За время экскурсии делали несколько остановок. Рекомендую Дмитрия как внимательного и хорошего рассказчика.
  • А
    Анна
    23 июля 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Дмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моменты.
    Дмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моментыДмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моментыДмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моментыДмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моментыДмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моментыДмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моменты

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
  2. К Белому морю на остров Ягры
  3. В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Остров Ягры
  3. Северная Двина
  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в августе 2024
Сейчас в Архангельске в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 5 870 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 495 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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