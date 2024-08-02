5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
8 500₽ за всё до 3 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
26 авг в 17:30
4 сен в 18:30
5 870₽ за всё до 3 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборВ Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
2 сен в 15:00
3 сен в 08:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 августа 2024Хорошая и небольшая экскурсия. Алексей хорошо рассказывает, дорога приятная, пролетает быстро.
- ММарина31 июля 2024Поездка очень понравилась! Были в конце июля и очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, поэтому пикник на берегу
- ННаталья31 июля 2024Огромное спасибо Алексею за интересную экскурсию! Много увлекательной информации, продуманный маршрут для знакомства с особенностями региона и города. Человек знает и любит своё дело, охотно отвечает на вопросы даже вне темы экскурсии. СПАСИБО!
- ММарина31 июля 2024Интересная и содержательная экскурсия, хороший маршрут. Тем, кто хочет по настоящему увидеть Северодвинск, рекомендуем брать эту экскурсию, город" открывается" совсем по-другому. Также в экскурсии учтено время для небольшой самостоятельной прогулки по "пляжу" Белого моря.
- ВВадим31 июля 2024Экскурсия прошла отлично. Узнали много нового. Сергей ответил на все наши вопросы. Мы остались довольны! Спасибо.
- ААлександра30 июля 2024Были на экскурсии с Сергеем. Экскурсией остались довольны. Грамотно составленный маршрут, много интересной информации и красивых мест.
- ННаталья30 июля 2024Благодарим Сергея за содержательную и интересную экскурсию. Отличная организация, комфортный автомобиль. Разнообразие впечатлений: подвесной мост, дюны, экотропа, море, промышленный город. С удовольствием будем рекомендовать экскурсии Сергея знакомым.
- ААлександра28 июля 2024за 6 часов основные вехи о Архангельске узнали. Съездили в Северодвинск и походили по берегу Белого моря, узнали историю города. За время экскурсии делали несколько остановок. Рекомендую Дмитрия как внимательного и хорошего рассказчика.
- ААнна23 июля 2024Дмитрий очень интересный рассказчик, показал классные места, обращал внимание на важные моменты.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «За городом и природа»
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