2 день

Река Синяя. Поющие скалы

Время для завтрака.

10:00 Посадка на ПВХ лодку с водометом.

Проезд по протоке до с. Синск, 30 км.

Размещение на турбазе на устье реки Синяя – на противоположном берегу от села (не входит в стоимость).

Обед от хозяйки базы.

Поездка по реке Синяя вверх по течению до Поющих скал, 45 км.

С остановками на осмотр и фотографирование природного памятника – Синских скал, известных как Каменный лес.

Отдых.

К вечеру возвращение на турбазу.

Ужин.

Отдых.

Возможна баня за дополнительную плату.

Транспорт: 1 ПВХ лодка с водометом. Гид: нет, моторист в роли гида-проводника. Проживание: бронируется отдельно. Питание: завтрак самостоятельно, включены обед и ужин на базе "Ямщицкое подворье" (домашняя деревенская). Входные билеты: включено разрешение на посещение реки Синяя.