3-дневный экспресс-тур на реку Синяя

Комбинированный тур - на авто, катере и ПВХ лодке

5
3 отзыва
Комбинированный тур – на авто, катере и ПВХ лодке. С посещением Ленских столбов в первый день тура и Поющих скал на реке Синяя во второй. Третий день посвящен дюне Тукуланы и питомнику лесных бизонов на устье реки Буотама.
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Ленские столбы
Ленские столбы
Примечательный памятник природы, выходы причудливых скал кембрийских известняков
Синские столбы (Поющие скалы)
Синские столбы (Поющие скалы)
Обрамленные густой зеленью, возвышающиеся рядом с узким руслом, по красоте вполне могут поспорить со знаменитыми Ленскими
Песчаная дюна Тукулан
Песчаная дюна Тукулан
Северная пустыня, состоящая из цепочек развеваемых песчаных дюн. Тукуланы по праву считаются «экзотикой якутской природы»

Программа тура по дням

1 день

Якутск - Ленские столбы

08:30-09:00 Сбор участников с места проживания.

Выезд из Якутска.

На выезде из города остановка у магазина для совместной закупки продуктов питания.

Проезд до поселка Булгунняхтах, 115 км, 1,5 часа.

Пересадка на катер.

Речная прогулка до национального парка "Ленские столбы", 80 км, 2,5 часа, с посещением водопада Тойон-Ары, петроглифа Улахан-Ана, гротов и древних рисунков Еланских скал.

По большой воде возможен заезд на реке Кетеме для осмотра каменных берегов и пещер.

Прибытие на Ленские столбы в районе устья Лабыдья.

Свободное время, подъем на смотровую площадку по 2-км оборудованной тропе с промежуточными зонами для отдыха.

Проезд на противоположный берег к д. Батамай, 3 км.

Размещение на турбазе (не входит в стоимость тура).

Время для полдника.

Отдых на островах, рыбалка.

Вечером дополнительный проезд вдоль Ленских столбов – на закате.

Время для ужина.

Отдых.

Транспорт: авто, катер. Гид: нет, моторист в роли гида-проводника. Проживание: бронируется отдельно. Питание: не включено, оплата в кафе/ресторане на месте. Входные билеты: включены в парк "Ленские Столбы".

Якутск - Ленские столбыЯкутск - Ленские столбыЯкутск - Ленские столбыЯкутск - Ленские столбы
2 день

Река Синяя. Поющие скалы

Время для завтрака.

10:00 Посадка на ПВХ лодку с водометом.

Проезд по протоке до с. Синск, 30 км.

Размещение на турбазе на устье реки Синяя – на противоположном берегу от села (не входит в стоимость).

Обед от хозяйки базы.

Поездка по реке Синяя вверх по течению до Поющих скал, 45 км.

С остановками на осмотр и фотографирование природного памятника – Синских скал, известных как Каменный лес.

Отдых.

К вечеру возвращение на турбазу.

Ужин.

Отдых.

Возможна баня за дополнительную плату.

Транспорт: 1 ПВХ лодка с водометом. Гид: нет, моторист в роли гида-проводника. Проживание: бронируется отдельно. Питание: завтрак самостоятельно, включены обед и ужин на базе "Ямщицкое подворье" (домашняя деревенская). Входные билеты: включено разрешение на посещение реки Синяя.

Река Синяя. Поющие скалыРека Синяя. Поющие скалыРека Синяя. Поющие скалыРека Синяя. Поющие скалы
3 день

Река Синяя - Якутск

Завтрак.

10:00 Выезд из базы.

Возможно посещение Синска для ознакомления с образом жизни в селе ямщиков.

Трансфер на ПВХ лодке до места стоянки теплоходов.

Пересадка на катер.

Речная прогулка по правой стороне реки Лена.

С остановкой у песчаной дюны Тукулан, которая величественно возвышается над рекой и тайгой.

Заезд на устье реки Буотама для посещения питомника лесных бизонов.

Время для перекуса.

Возвращение в п. Булгунняхтах, пересадка в авто.

Обратный проезд до Якутска.

При наличии сил – остановка у зоопарка «Орто Дойду» (не включено, оплата на месте).

Возвращение в город к вечеру.

Транспорт: катер, авто. Гид: нет, моторист в роли гида-проводника. Проживание: нет. Питание: включен завтрак на базе "Ямщицкое подворье" (домашняя деревенская). Входные билеты: включено разрешение на посещение Тукулан и бизонария.

Река Синяя - ЯкутскРека Синяя - ЯкутскРека Синяя - ЯкутскРека Синяя - Якутск

Проживание

В стоимость тура не входит оплата проживания. Бронируются отдельно на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

4 человека32 000
3 человека41 000
2 человека58 000
1 человек112 500

Варианты проживания

Турбаза на выбор (в стоимость тура не входит)

2 ночи

Проживание в д. Батамае (на выбор):

Турбаза "Ленские столбы", номер DBL для 1-2 человек (с WB/душем внутри), без завтрака. Стоимость за номер – 19 800 руб.

Турбаза "Батамай Виллаж", летний гостевой домик для 1-2 человек (с печкой, туалет уличный). На территории есть баня на дровах (за доплату). Стоимость за домик – 10 000 руб.

Проживание на турбазе "ямщицкое подворье" на устье реки Синяя:

Одноместное размещение в летнем гостевом доме. Туалет уличный. На территории есть баня на дровах (за доплату). Стоимость за 1 чел. – 10 000 руб.

Двухместное размещение в летнем гостевом доме. Туалет уличный. На территории есть баня на дровах (за доплату). Стоимость за 1 чел. – 5 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Аренда катера, лодки по программе
  • Входные билеты и разрешения по программе
  • Питание, указанное в программе:
  • 1 день: не включено
  • 2 день: обед и ужин
  • 3 день: завтрак
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Якутск и обратно
  • Проживание на турбазах
  • Питание, не указанное в программе
  • Баня на дровах
  • Посещение зоопарка «Орто Дойду».
  • Спальные мешки (необязательно, на базах имеется постельное белье)
  • Личная посуда (необязательно)
  • Персональная страховка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия) , Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Ветрозащитные куртки, теплые кофты/свитера/пледы (для нахождения на реке);
  • Брюки закрытые (для нахождения на реке и подъёма на смотровую площадку парка «Ленские столбы»);
  • Обувь с твердой подошвой (берег в парке каменистый);
  • Антимаскитные мази, маски (для выхода в лес, подъема на смотровую площадку парка – актуально в июне и июле);
  • Сим-карта от оператора МТС для звонков и выхода в интернет (EDGE/3G) из парка. Внимание! В парке может работать бесплатный wi-fi.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

В какое время на реке Синяя высокий уровень воды?

Высокий уровень воды на реке Синяя наблюдается в июне, первой неделе июля и с середины августа и в сентябре. В середине июля возможна засуха; на перекатах уровень воды может упасть до щиколотки.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
10 янв 2023
Чуткий менеджер, интересный гид, веселые и отзывчивые водители-профессионалы.
К
8 янв 2023
Тур продуман, показывают всё, что только можно, от красивых фотолокаций до необычных арт-объектов.
А
23 мар 2022
Просто отлично? всегда помогут и объяснят. Своих не бросают. Особенно хочу выразить благодарность Юлии Токаревой. Прошу премировать и отметить благородностью. Профессионально и компетентном. Класс

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