08:30-09:00 Сбор участников с места проживания.
Выезд из Якутска.
На выезде из города остановка у магазина для совместной закупки продуктов питания.
Проезд до поселка Булгунняхтах, 115 км, 1,5 часа.
Пересадка на катер.
Речная прогулка до национального парка "Ленские столбы", 80 км, 2,5 часа, с посещением водопада Тойон-Ары, петроглифа Улахан-Ана, гротов и древних рисунков Еланских скал.
По большой воде возможен заезд на реке Кетеме для осмотра каменных берегов и пещер.
Прибытие на Ленские столбы в районе устья Лабыдья.
Свободное время, подъем на смотровую площадку по 2-км оборудованной тропе с промежуточными зонами для отдыха.
Проезд на противоположный берег к д. Батамай, 3 км.
Размещение на турбазе (не входит в стоимость тура).
Время для полдника.
Отдых на островах, рыбалка.
Вечером дополнительный проезд вдоль Ленских столбов – на закате.
Время для ужина.
Отдых.
Транспорт: авто, катер. Гид: нет, моторист в роли гида-проводника. Проживание: бронируется отдельно. Питание: не включено, оплата в кафе/ресторане на месте. Входные билеты: включены в парк "Ленские Столбы".
Время для завтрака.
10:00 Посадка на ПВХ лодку с водометом.
Проезд по протоке до с. Синск, 30 км.
Размещение на турбазе на устье реки Синяя – на противоположном берегу от села (не входит в стоимость).
Обед от хозяйки базы.
Поездка по реке Синяя вверх по течению до Поющих скал, 45 км.
С остановками на осмотр и фотографирование природного памятника – Синских скал, известных как Каменный лес.
Отдых.
К вечеру возвращение на турбазу.
Ужин.
Отдых.
Возможна баня за дополнительную плату.
Транспорт: 1 ПВХ лодка с водометом. Гид: нет, моторист в роли гида-проводника. Проживание: бронируется отдельно. Питание: завтрак самостоятельно, включены обед и ужин на базе "Ямщицкое подворье" (домашняя деревенская). Входные билеты: включено разрешение на посещение реки Синяя.
Завтрак.
10:00 Выезд из базы.
Возможно посещение Синска для ознакомления с образом жизни в селе ямщиков.
Трансфер на ПВХ лодке до места стоянки теплоходов.
Пересадка на катер.
Речная прогулка по правой стороне реки Лена.
С остановкой у песчаной дюны Тукулан, которая величественно возвышается над рекой и тайгой.
Заезд на устье реки Буотама для посещения питомника лесных бизонов.
Время для перекуса.
Возвращение в п. Булгунняхтах, пересадка в авто.
Обратный проезд до Якутска.
При наличии сил – остановка у зоопарка «Орто Дойду» (не включено, оплата на месте).
Возвращение в город к вечеру.
Транспорт: катер, авто. Гид: нет, моторист в роли гида-проводника. Проживание: нет. Питание: включен завтрак на базе "Ямщицкое подворье" (домашняя деревенская). Входные билеты: включено разрешение на посещение Тукулан и бизонария.
В стоимость тура не входит оплата проживания. Бронируются отдельно на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
|4 человека
|32 000
|3 человека
|41 000
|2 человека
|58 000
|1 человек
|112 500
Проживание в д. Батамае (на выбор):
Турбаза "Ленские столбы", номер DBL для 1-2 человек (с WB/душем внутри), без завтрака. Стоимость за номер – 19 800 руб.
Турбаза "Батамай Виллаж", летний гостевой домик для 1-2 человек (с печкой, туалет уличный). На территории есть баня на дровах (за доплату). Стоимость за домик – 10 000 руб.
Проживание на турбазе "ямщицкое подворье" на устье реки Синяя:
Одноместное размещение в летнем гостевом доме. Туалет уличный. На территории есть баня на дровах (за доплату). Стоимость за 1 чел. – 10 000 руб.
Двухместное размещение в летнем гостевом доме. Туалет уличный. На территории есть баня на дровах (за доплату). Стоимость за 1 чел. – 5 000 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Высокий уровень воды на реке Синяя наблюдается в июне, первой неделе июля и с середины августа и в сентябре. В середине июля возможна засуха; на перекатах уровень воды может упасть до щиколотки.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».