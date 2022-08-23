В паре часов езды от Архангельска вы откроете чудесное место, где в начале 16 века на уютном полуострове Михайловского озера преподобный Антоний основал монастырь. Гид расскажет о 500-летней истории духовного центра, памятниках древнерусской культуры, рукописной школе и потрясающей библиотеке. А по пути вы узнаете самое главное о поморской столице в старину и сейчас.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путевая экскурсия

От Архангельска до Антониево-Сийского монастыря примерно 213 км по трассе М-8. Время в пути занимает ориентировочно 1,5 — 2 часа. По дороге, по вашему желанию, можно будет сделать остановки для фотосессий у памятных знаков и живописных мест области. А сопровождать вас будут нескучные рассказы нашего гида об истории Архангельска, его современной жизни и реалиях северного края.

Духовный центр Подвинья

Прибыв на место, вы отправитесь на экскурсию по территории комплекса и колокольне. Гид познакомит вас с основными вехами, которые прошел монастырь с момента его основания в 1520 году. Вы услышите о самом преподобном Антонии и увидите главную местную святыню — его мощи. Оцените значимость крупной монастырской библиотеки. А также узнаете интересные факты из прошлого, например, о сосланном сюда отце царя Михаила Романова — боярине Феодоре Никитиче Романове, постриженном под именем Филарета.

После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы прогуляться у озера, насладиться северной природой и сделать памятные фотографии.

Организационные детали

Трансфер на легковом автомобиле включен в стоимость

Дополнительно можно организовать обед в трапезной монастыря или придорожном кафе

Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви

Для покупки сувениров и пожертвований (по желанию) возьмите с собой наличные

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.