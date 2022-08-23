Антониево-Сийский монастырь - древность и тишина северной обители

Отдохнуть душой в заповедном уголке Холмогорского района и посетить знаковый духовный центр Подвинья

В паре часов езды от Архангельска вы откроете чудесное место, где в начале 16 века на уютном полуострове Михайловского озера преподобный Антоний основал монастырь.

Гид расскажет о 500-летней истории духовного центра, памятниках древнерусской культуры, рукописной школе и потрясающей библиотеке. А по пути вы узнаете самое главное о поморской столице в старину и сейчас.
Антониево-Сийский монастырь - древность и тишина северной обители
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Описание

Что вас ожидает

Путевая экскурсия

От Архангельска до Антониево-Сийского монастыря примерно 213 км по трассе М-8. Время в пути занимает ориентировочно 1,5 — 2 часа. По дороге, по вашему желанию, можно будет сделать остановки для фотосессий у памятных знаков и живописных мест области. А сопровождать вас будут нескучные рассказы нашего гида об истории Архангельска, его современной жизни и реалиях северного края.

Духовный центр Подвинья

Прибыв на место, вы отправитесь на экскурсию по территории комплекса и колокольне. Гид познакомит вас с основными вехами, которые прошел монастырь с момента его основания в 1520 году. Вы услышите о самом преподобном Антонии и увидите главную местную святыню — его мощи. Оцените значимость крупной монастырской библиотеки. А также узнаете интересные факты из прошлого, например, о сосланном сюда отце царя Михаила Романова — боярине Феодоре Никитиче Романове, постриженном под именем Филарета.

После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы прогуляться у озера, насладиться северной природой и сделать памятные фотографии.

Организационные детали

  • Трансфер на легковом автомобиле включен в стоимость
  • Дополнительно можно организовать обед в трапезной монастыря или придорожном кафе
  • Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви
  • Для покупки сувениров и пожертвований (по желанию) возьмите с собой наличные

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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