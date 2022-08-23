Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путевая экскурсия
От Архангельска до Антониево-Сийского монастыря примерно 213 км по трассе М-8. Время в пути занимает ориентировочно 1,5 — 2 часа. По дороге, по вашему желанию, можно будет сделать остановки для фотосессий у памятных знаков и живописных мест области. А сопровождать вас будут нескучные рассказы нашего гида об истории Архангельска, его современной жизни и реалиях северного края.
Духовный центр Подвинья
Прибыв на место, вы отправитесь на экскурсию по территории комплекса и колокольне. Гид познакомит вас с основными вехами, которые прошел монастырь с момента его основания в 1520 году. Вы услышите о самом преподобном Антонии и увидите главную местную святыню — его мощи. Оцените значимость крупной монастырской библиотеки. А также узнаете интересные факты из прошлого, например, о сосланном сюда отце царя Михаила Романова — боярине Феодоре Никитиче Романове, постриженном под именем Филарета.
После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы прогуляться у озера, насладиться северной природой и сделать памятные фотографии.
Организационные детали
Трансфер на легковом автомобиле включен в стоимость
Дополнительно можно организовать обед в трапезной монастыря или придорожном кафе
Позаботьтесь о комфортной одежде и обуви
Для покупки сувениров и пожертвований (по желанию) возьмите с собой наличные
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Архангельске
Путешествуем по Архангельской области более 5 лет и предлагаем нашим гостям как групповые, так и индивидуальные поездки. Наши экскурсии — это гармония опыта, качества и цен. Кроме того, у нас гибкие программы, мы всегда готовы скорректировать и подобрать маршрут с учетом ваших интересов. В нашей команде увлеченные своим делом гиды, которые познакомят вас с историей северного края и влюбят в его несравненную природу. Приезжайте в гости!