Сбор. Переправа через реки Лена и Алдан

8:00 Выезд из Якутска на авто до пос. Хандыга.
Сбор на площади Дружбы.
По пути две переправы через две крупные реки Лена и Алдан
Ночевка в палатках на берегу протоки реки Алдан
Отдых и ужин.
Выезд до устья реки Атыр-Баса. Посещение музея «Магаданская трасса» в пос. Теплый Ключ, Томпонского района. Остановка на перевале «Томпорук», где раньше располагался женский лагерь ГУЛАГ.
Разбивка палаточного лагеря и ночевка на берегу реки Восточной Хандыги в районе устья реки Атыр-Баса.
Отдых и ужин.
Завтрак и поход 10 километров до наледи реки Атыр-Баса.
Это массив льда длиной 4 километра, шириной 700 метров, высотой 5 метров.
Возвращение в лагерь, отдых и ужин.
Выезд до устья реки «Некюння» и поход 9 километров до водопадов.
Возвращение на устье и выезд к реке «Сегенях», разбивка лагеря, отдых и ужин.
Ранний подъем, завтрак, восхождение на горную вершину рядом с лагерем.
Общее расстояние, которое надо идти — 8 километров.
Выезд к реке Алдан и разбивка лагеря на берегу, отдых и ужин.
Переправа через реку Алдан, возвращение в город Якутск. По пути возможно посещение историко-этнографического музея Черкех.
Прибытие в г. Якутск. Трансфер на изначальное место сбора.
Тур предусматривает проживание в палатках.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.