Сбор. Переправа через реки Лена и Алдан

Походы и ночевки в палатках в предгорьях Якутии и на живописных берегах рек наполнят вас новыми впечатлениями. Горы, водопады и наледи добавят отличные фотографии в вашу копилку. Легендарная дорога «Колыма» раскроет страницы истории ГУЛАГа и его узников. В путешествии вы откроете для себя незнакомую природу Якутии. Вас ждет восхождение на гору, водопады реки Некюння и впечатляющая наледь на реке Атыр-Баса.



Кроме всего этого проехав по знаменитой трассе «Колыма», вы узнаете больше о временах ГУЛАГа в музее «История строительства автодороги «Колыма» и на перевале, где был расположен женский лагерь.