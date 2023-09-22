Узнать о старинных и современных технологиях производства от главного пивовара
Архангельск — один из первых городов в России, где начиналось промышленное пивоварение по европейскому образцу. Мы в BrauMeister чтим эти традиции и с удовольствием познакомим вас с ними. От нашего шеф-пивовара вы услышите об истории Немецкой слободы и её знаменитых жителях. А после экскурсии по цехам попробуете исторические блюда и напитки.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Истории со вкусом
Наш главный пивовар лично встретит вас и познакомит с технологией производства. Вы откроете для себя интересные факты о российском пивоварении. Узнаете, что поведала нам тетрадь архангельского пивовара 1654 года и какие 4 секретных ингредиента мы используем при изготовлении пива.
Гастрономическое путешествие
Для полного погружения в мир поморского пивоварения мы предложим вам уникальные блюда, восстановленные по рецептам жителей архангельской Немецкой слободы:
- горячий пивной суп с копчёными колбасками
- копчёная зубатка
- сладкий пивной пирог с корицей, черносливом и шариком пломбира
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт шеф-пивовар предприятия или замещающий его сотрудник
- В стоимость входит экскурсия по пивоварне, обед из трёх блюд и дегустация трёх сортов пива
- Трансфер до пивоварни и обратно оплачивается отдельно и организуется самостоятельно
- После каждой экскурсии мы предлагаем к приобретению продукцию с производства в удобной подарочной упаковке:
— набор из трёх сортов пива
— сыр «Багетти» с базиликом, паприкой или классический
— фирменный пивной пирог в крафтовой коробке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе аэропорта Архангельска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 32 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Архангельске
С 2005 года мы продолжаем традиции пивоварения на Двинской земле, создавая пиво высочайшего качества с любовью к своему делу и большой ответственностью. Этот факт неизменно подтверждается наградами компетентных российских и международных жюри и признанием покупателей.
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