Экскурсия на пивоварню BrauMeister с дегустацией пива и историческим ужином

Узнать о старинных и современных технологиях производства от главного пивовара

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Архангельск — один из первых городов в России, где начиналось промышленное пивоварение по европейскому образцу. Мы в BrauMeister чтим эти традиции и с удовольствием познакомим вас с ними. От нашего шеф-пивовара вы услышите об истории Немецкой слободы и её знаменитых жителях. А после экскурсии по цехам попробуете исторические блюда и напитки.
Экскурсия на пивоварню BrauMeister с дегустацией пива и историческим ужином
Экскурсия на пивоварню BrauMeister с дегустацией пива и историческим ужином
Экскурсия на пивоварню BrauMeister с дегустацией пива и историческим ужином
Экскурсия на пивоварню BrauMeister с дегустацией пива и историческим ужином
Экскурсия на пивоварню BrauMeister с дегустацией пива и историческим ужином
Экскурсия на пивоварню BrauMeister с дегустацией пива и историческим ужином
Экскурсия на пивоварню BrauMeister с дегустацией пива и историческим ужином
Экскурсия на пивоварню BrauMeister с дегустацией пива и историческим ужином
Экскурсия на пивоварню BrauMeister с дегустацией пива и историческим ужином
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Истории со вкусом

Наш главный пивовар лично встретит вас и познакомит с технологией производства. Вы откроете для себя интересные факты о российском пивоварении. Узнаете, что поведала нам тетрадь архангельского пивовара 1654 года и какие 4 секретных ингредиента мы используем при изготовлении пива.

Гастрономическое путешествие

Для полного погружения в мир поморского пивоварения мы предложим вам уникальные блюда, восстановленные по рецептам жителей архангельской Немецкой слободы:

  • горячий пивной суп с копчёными колбасками
  • копчёная зубатка
  • сладкий пивной пирог с корицей, черносливом и шариком пломбира

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт шеф-пивовар предприятия или замещающий его сотрудник
  • В стоимость входит экскурсия по пивоварне, обед из трёх блюд и дегустация трёх сортов пива
  • Трансфер до пивоварни и обратно оплачивается отдельно и организуется самостоятельно
  • После каждой экскурсии мы предлагаем к приобретению продукцию с производства в удобной подарочной упаковке:
    — набор из трёх сортов пива
    — сыр «Багетти» с базиликом, паприкой или классический
    — фирменный пивной пирог в крафтовой коробке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе аэропорта Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 32 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
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Гастрономические
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