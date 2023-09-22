Архангельск — один из первых городов в России, где начиналось промышленное пивоварение по европейскому образцу. Мы в BrauMeister чтим эти традиции и с удовольствием познакомим вас с ними. От нашего шеф-пивовара вы услышите об истории Немецкой слободы и её знаменитых жителях. А после экскурсии по цехам попробуете исторические блюда и напитки.

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Описание

Что вас ожидает

Истории со вкусом

Наш главный пивовар лично встретит вас и познакомит с технологией производства. Вы откроете для себя интересные факты о российском пивоварении. Узнаете, что поведала нам тетрадь архангельского пивовара 1654 года и какие 4 секретных ингредиента мы используем при изготовлении пива.

Гастрономическое путешествие

Для полного погружения в мир поморского пивоварения мы предложим вам уникальные блюда, восстановленные по рецептам жителей архангельской Немецкой слободы:

горячий пивной суп с копчёными колбасками

копчёная зубатка

сладкий пивной пирог с корицей, черносливом и шариком пломбира

Организационные детали