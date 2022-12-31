Экскурсия в Музей Архангельского водорослевого комбината

Арктическая ламинария, фукус и анфельция - что это такое и с чем их едят?

В получасе езды от Архангельска находится предприятие с богатой историей, где впервые в России, в 1918 году начали производить отечественный кристаллический йод из водорослей.

На экскурсии по музею комбината вы увидите разные виды этих растений, узнаете, почему наши — лучшие в мире по качеству, как их добывают в Белом море и что из них делают сегодня. А после отведаете «морской» шоколад, чипсы и мармелад.
Экскурсия в Музей Архангельского водорослевого комбината
Экскурсия в Музей Архангельского водорослевого комбината
Экскурсия в Музей Архангельского водорослевого комбината
Экскурсия в Музей Архангельского водорослевого комбината
Экскурсия в Музей Архангельского водорослевого комбината
Экскурсия в Музей Архангельского водорослевого комбината
Экскурсия в Музей Архангельского водорослевого комбината
Экскурсия в Музей Архангельского водорослевого комбината
Экскурсия в Музей Архангельского водорослевого комбината
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Архангельский водорослевый комбинат — единственное в России предприятие, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей. На часовой экскурсии вам расскажут, как с помощью современных технологий водоросли перерабатывают, какие лекарственные средства и пищевые добавки из них изготавливают, чем полезна альгинатная косметика и как еще используют свойства водорослей. Вы также узнаете о полностью безотходном производстве, реализуемом на комбинате.

Затем вас пригласят на небольшое чаепитие с дегустацией шоколада, чипсов из водорослей и, конечно же, самого популярного архангельского мармелада, произведенного на основе агар-агара и сока северных ягод. А после дегустации вы сможете ознакомиться и выбрать для себя продукцию в фирменном магазине.

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле и билеты в музей включены в стоимость
  • Мы можем провести экскурсию для большего количества человек — стоимость для группы 4-8 человек — 5500 руб., для группы более 8 участников уточняйте стоимость в сообщении гиду
  • Продукция в магазине оплачивается дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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