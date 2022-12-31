Архангельский водорослевый комбинат — единственное в России предприятие, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей. На часовой экскурсии вам расскажут, как с помощью современных технологий водоросли перерабатывают, какие лекарственные средства и пищевые добавки из них изготавливают, чем полезна альгинатная косметика и как еще используют свойства водорослей. Вы также узнаете о полностью безотходном производстве, реализуемом на комбинате.
Затем вас пригласят на небольшое чаепитие с дегустацией шоколада, чипсов из водорослей и, конечно же, самого популярного архангельского мармелада, произведенного на основе агар-агара и сока северных ягод. А после дегустации вы сможете ознакомиться и выбрать для себя продукцию в фирменном магазине.