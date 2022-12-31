В получасе езды от Архангельска находится предприятие с богатой историей, где впервые в России, в 1918 году начали производить отечественный кристаллический йод из водорослей. На экскурсии по музею комбината вы увидите разные виды этих растений, узнаете, почему наши — лучшие в мире по качеству, как их добывают в Белом море и что из них делают сегодня. А после отведаете «морской» шоколад, чипсы и мармелад.

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Описание

Что вас ожидает

Архангельский водорослевый комбинат — единственное в России предприятие, которое занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей. На часовой экскурсии вам расскажут, как с помощью современных технологий водоросли перерабатывают, какие лекарственные средства и пищевые добавки из них изготавливают, чем полезна альгинатная косметика и как еще используют свойства водорослей. Вы также узнаете о полностью безотходном производстве, реализуемом на комбинате.

Затем вас пригласят на небольшое чаепитие с дегустацией шоколада, чипсов из водорослей и, конечно же, самого популярного архангельского мармелада, произведенного на основе агар-агара и сока северных ягод. А после дегустации вы сможете ознакомиться и выбрать для себя продукцию в фирменном магазине.

Организационные детали