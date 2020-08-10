Вы побываете на территории крупнейшего фортификационного сооружения, возведенного Петром I в дельте Северной Двины, и месте, где шведы совершили первую и последнюю попытку пройти к Архангельску. По пути услышите о своеобразном быте местных судостроителей и мореходов, а также откроете вдохновляющие панорамы одной из главных речных артерий Русского Севера.

Описание

Что вас ожидает

Комфортное и информативное речное путешествие

Во время поездки я расскажу о самобытной жизни на берегах Северной Двины и Белого моря, о быте и традициях поморов — особом этническом явлении Русского Севера. И, конечно, вы услышите ключевые факты о крепости, заложенной Петром Первым в 1701 году, о том, как оборонительное укрепление стало уникальным защитником северных территорий, и как функционировала крепость в разные века до того, как стать федеральным памятником. Все это время вас будут сопровождать красивые речные пейзажи, а я буду рад угостить вас ароматным чаем на борту.

Новодвинская крепость

Прибыв к пункту назначения, вы самостоятельно осмотрите остатки крепостного рва, исторические стены и ворота главного вала цитадели. Пройдя по специально проложенному обзорному маршруту, познакомитесь с сохранившимися объектами крепости — осмотрите здания Комендантского и Офицерского домов, Порохового погреба, места расположения казематов и памятных поклонных крестов. Сможете изучить информационные стенды с историей крепости. А также подниметесь на смотровую площадку Флажного бастиона, откуда осуществлялось командование знаменитым Новодвинским сражением Северной войны, и оцените панорамные виды беломорского взморья.

Организационные детали