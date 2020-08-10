Из Архангельска — в Новодвинскую крепость

Посетить первый каменный бастион России и узнать о жизни поморов в путешествии на катере

5
3 отзыва
Вы побываете на территории крупнейшего фортификационного сооружения, возведенного Петром I в дельте Северной Двины, и месте, где шведы совершили первую и последнюю попытку пройти к Архангельску.

По пути услышите о своеобразном быте местных судостроителей и мореходов, а также откроете вдохновляющие панорамы одной из главных речных артерий Русского Севера.
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость
Ближайшие даты:
16
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Описание

Что вас ожидает

Комфортное и информативное речное путешествие
Во время поездки я расскажу о самобытной жизни на берегах Северной Двины и Белого моря, о быте и традициях поморов — особом этническом явлении Русского Севера. И, конечно, вы услышите ключевые факты о крепости, заложенной Петром Первым в 1701 году, о том, как оборонительное укрепление стало уникальным защитником северных территорий, и как функционировала крепость в разные века до того, как стать федеральным памятником. Все это время вас будут сопровождать красивые речные пейзажи, а я буду рад угостить вас ароматным чаем на борту.

Новодвинская крепость
Прибыв к пункту назначения, вы самостоятельно осмотрите остатки крепостного рва, исторические стены и ворота главного вала цитадели. Пройдя по специально проложенному обзорному маршруту, познакомитесь с сохранившимися объектами крепости — осмотрите здания Комендантского и Офицерского домов, Порохового погреба, места расположения казематов и памятных поклонных крестов. Сможете изучить информационные стенды с историей крепости. А также подниметесь на смотровую площадку Флажного бастиона, откуда осуществлялось командование знаменитым Новодвинским сражением Северной войны, и оцените панорамные виды беломорского взморья.

Организационные детали

  • Вместимость катера до 5 человек: капитан + 4 путешественника
  • Поездка возможна с июня по октябрь, а в период белых ночей — в любое время суток (путешествие станет особенно красивым и незабываемым)
  • Дорога туда-обратно на катере займет час, для самостоятельного осмотра крепости у вас будет также час

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Соломбала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
10 авг 2020
Отличная экскурсия. Прокатились на классном катере и в полной мере оценили красоту Северной Двины, побывали в Новодвинской крепости- месте малоизвестном, но интересном и очень душевном. От общения с Алексеем получили огромное удовольствие. Вообщем несколько часов прошли на
сплошном позитиве.
Т
16 июля 2020
Замечательная экскурсия! Повезло с погодой и, конечно, с гидом! Алексей потрясающий рассказчик, знающий, а главное, любящий Русский Север. Экскурсия запомнится надолго! Спасибо, Алексей!
И
9 июля 2020
Великолепная экскурсия по Северной Двине и замечательный гид Алексей. Он настоящий помор, который с большой любовью рассказывает об этих местах и людях, которые здесь жили и живут сейчас. Он виртуозно водит катер и создаёт лёгкую и доброжелательную отмосферу, а ведь это - самое главное в любом путешествии. Мы втроём остались очень довольны этим, к сожалению, небольшим, но таким красивым и запоминающемся путешествием. Всем рекомендуем: если будете в Архангельске, обязательно сьездите на эту экскурсию с Алексеем.

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