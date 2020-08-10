Комфортное и информативное речное путешествие Во время поездки я расскажу о самобытной жизни на берегах Северной Двины и Белого моря, о быте и традициях поморов — особом этническом явлении Русского Севера. И, конечно, вы услышите ключевые факты о крепости, заложенной Петром Первым в 1701 году, о том, как оборонительное укрепление стало уникальным защитником северных территорий, и как функционировала крепость в разные века до того, как стать федеральным памятником. Все это время вас будут сопровождать красивые речные пейзажи, а я буду рад угостить вас ароматным чаем на борту.
Новодвинская крепость Прибыв к пункту назначения, вы самостоятельно осмотрите остатки крепостного рва, исторические стены и ворота главного вала цитадели. Пройдя по специально проложенному обзорному маршруту, познакомитесь с сохранившимися объектами крепости — осмотрите здания Комендантского и Офицерского домов, Порохового погреба, места расположения казематов и памятных поклонных крестов. Сможете изучить информационные стенды с историей крепости. А также подниметесь на смотровую площадку Флажного бастиона, откуда осуществлялось командование знаменитым Новодвинским сражением Северной войны, и оцените панорамные виды беломорского взморья.
Организационные детали
Вместимость катера до 5 человек: капитан + 4 путешественника
Поездка возможна с июня по октябрь, а в период белых ночей — в любое время суток (путешествие станет особенно красивым и незабываемым)
Дорога туда-обратно на катере займет час, для самостоятельного осмотра крепости у вас будет также час
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Соломбала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Архангельске
Меня зовут Алексей. Я владелец и капитан катера. Все свободное время провожу на Северной Двине и Белом море. Организую разнообразные водные путешествия для гостей Архангельска, с удовольствием рассказываю о традициях, быте и истории нашего края. Жду вас в гости!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
10 авг 2020
Отличная экскурсия. Прокатились на классном катере и в полной мере оценили красоту Северной Двины, побывали в Новодвинской крепости- месте малоизвестном, но интересном и очень душевном. От общения с Алексеем получили огромное удовольствие. Вообщем несколько часов прошли на сплошном позитиве.
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Татьяна
16 июля 2020
Замечательная экскурсия! Повезло с погодой и, конечно, с гидом! Алексей потрясающий рассказчик, знающий, а главное, любящий Русский Север. Экскурсия запомнится надолго! Спасибо, Алексей!
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Иван
9 июля 2020
Великолепная экскурсия по Северной Двине и замечательный гид Алексей. Он настоящий помор, который с большой любовью рассказывает об этих местах и людях, которые здесь жили и живут сейчас. Он виртуозно водит катер и создаёт лёгкую и доброжелательную отмосферу, а ведь это - самое главное в любом путешествии. Мы втроём остались очень довольны этим, к сожалению, небольшим, но таким красивым и запоминающемся путешествием. Всем рекомендуем: если будете в Архангельске, обязательно сьездите на эту экскурсию с Алексеем.
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