Экскурсии по пригородам Архангельска

Что вас ожидает

Спуститься в пещеры Пинежья

Из Архангельска мы отправимся к заповедному Голубинскому карстовому массиву — памятнику природы регионального значения. Вы прогуляетесь по тропам в Тараканьем Логу, полюбуетесь таежными пейзажами и узнаете, почему это место получило такое название. А после исследуете одну из пещер Пинежья и откроете секреты крупнейшей сети пещер Европейского Севера России. Летом над вами раскинутся таинственные подземные своды и тоннели, а зимой вы окажетесь в ледяном царстве с кристаллическими узорами на сталактитах и сталагмитах.

Легенды таежного леса

После спуска в подземелье Пинежья, мы углубимся в лес — здесь притаился небольшой, но мощный водопад, бьющий из подземной карстовой реки. К водопаду нас приведёт живописная эко-тропа: во время прогулки вы узнаете любопытные факты о здешней флоре и фауне, о формировании местного рельефа. А еще гиды поделятся историями и легендами Пинежья, чтобы вы еще больше прониклись атмосферой Русского Севера.

Тайминг экскурсии

8:00 — выезд из Архангельска

11:30-12:00 — прибытие к началу маршрута, чаепитие с местной выпечкой

12:15 — экскурсия в “Тараканий Лог”

14:00 — обед, экскурсия в карстовую пещеру и к водопаду

17:00-18:00 — отъезд в Архангельск