Экскурсии по пригородам Архангельска

  1. Россия
  2. Экскурсии

Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север

Однодневное путешествие к пещерам, водопадам и эко-тропам Пинежского заповедника

Мария
Задать вопрос
Мария – представитель гидов
Добро пожаловать на Пинежье — колыбель Русского Севера, где до сих пор сохранился дух и уклад старины.

На один день вы погрузитесь в аутентичную северную атмосферу: прогуляетесь 👣 по Тараканьему Логу, отыщете водопад в таежном лесу 🌲, исследуете карстовые пинежские пещеры и услышите легенды от коренных жителей этих мест.

3300 за человека

Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север

Что вас ожидает

Спуститься в пещеры Пинежья
Из Архангельска мы отправимся к заповедному Голубинскому карстовому массиву — памятнику природы регионального значения. Вы прогуляетесь по тропам в Тараканьем Логу, полюбуетесь таежными пейзажами и узнаете, почему это место получило такое название. А после исследуете одну из пещер Пинежья и откроете секреты крупнейшей сети пещер Европейского Севера России. Летом над вами раскинутся таинственные подземные своды и тоннели, а зимой вы окажетесь в ледяном царстве с кристаллическими узорами на сталактитах и сталагмитах.

Легенды таежного леса
После спуска в подземелье Пинежья, мы углубимся в лес — здесь притаился небольшой, но мощный водопад, бьющий из подземной карстовой реки. К водопаду нас приведёт живописная эко-тропа: во время прогулки вы узнаете любопытные факты о здешней флоре и фауне, о формировании местного рельефа. А еще гиды поделятся историями и легендами Пинежья, чтобы вы еще больше прониклись атмосферой Русского Севера.

Тайминг экскурсии
8:00 — выезд из Архангельска
11:30-12:00 — прибытие к началу маршрута, чаепитие с местной выпечкой
12:15 — экскурсия в “Тараканий Лог”
14:00 — обед, экскурсия в карстовую пещеру и к водопаду
17:00-18:00 — отъезд в Архангельск

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия стартует в 8:00 от морского-речного Архангельска, дорога в одну сторону займет 3,5 — 4 часа, в пути сделаем остановку
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • Экскурсию также можно провести индивидуально на вашем транспорте: для этого выберите удобную дату и соответствующие категории билетов с пометкой «на вашем транспорте»

Посещение пещеры

  • Перед спуском в пещеру участники проходят инструктаж по технике безопасности, всем выдаются каски и налобные фонарики. Спуск в пещеру только в сопровождении гида-инструктора, детей обязательно должны сопровождать взрослые.
  • Для посещения пещеры не требуется особой физической подготовки, но будьте готовы низко наклоняться и спускаться по высоким лестницам
  • За дополнительную плату (по желанию) выдаются защитная одежда (200 руб.), резиновые сапоги (100 руб.), перчатки (50 руб.)
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура морской-речной Архангельска.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
Мы — команда гидов-единомышленников, которые показывают Пинежье и влюбляют гостей в него. Кто-то из нас учитель, кто-то геолог, кто-то стоял у истоков Пинежского заповедника (основан в 1974 г.). Имеем свидетельство о квалификации инструктора-проводника. Мы хотим показать красоты нашего края, открыть для вас Русский Север. Ведь это до сих пор малоизведанные территории, на которых скрыто столько прекрасного и родного духу русского человека. До встречи на Пинежье!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Экскурсии по пригородам Архангельска

К Белому морю на остров ЯгрыК Белому морю на остров ЯгрыК Белому морю на остров Ягры
5200 за экскурсию
4.5 часов
77 отзывов
Авто-тур на живописное побережье Белого моря через судостроительный город Северодвинск
У многих Архангельск ассоциируется с Белым морем, на самом же деле море — в 40 км от города — у Северодвинска. В черте Северодвинска, на острове Ягры, находится единственный в округе песчаный пляж с прекрасным сосновым бором и дюнами. Самостоятельно добраться до него непросто, к тому же по пути расположено множество интересных объектов, в том числе малоизвестных, которые путешественники обычно упускают из виду. В этом небольшом туре я не только помогу вам с комфортом доехать до Белого моря, но и познакомлю с историей Северодвинска и самыми примечательными местами на нашем пути.
В Холмогоры — на родину ЛомоносоваВ Холмогоры — на родину ЛомоносоваВ Холмогоры — на родину Ломоносова
От 8000 за экскурсию
7 часов
3 отзыва
Познакомиться с древним центром Поморья, побывать в доме-музее ученого и открыть тайны Святой рощи
Вы посетите бывшую столицу Русского Севера, услышите о ее насыщенной торговой жизни, приобщитесь к мастерству знаменитых холмогорских косторезов и осмотрите древние храмы. В музее-усадьбе Ломоносова узнаете о детских годах ученого, а также откроете легенды о чуди в Куростровском ельнике и увидите последнюю мельницу-голландку в регионе.
Куртяево: в жерле древнего вулканаКуртяево: в жерле древнего вулканаКуртяево: в жерле древнего вулкана
6500 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Поездка к минеральным источникам и святым местам
Куртяево — уникальное место в 80 км от Архангельска, где когда-то был древний вулкан, а теперь из недр земли вырывается множество источников минерализованной воды. Вы прогуляетесь по берегу реки Верховки и сосновому лесу, попробуете целебную минеральную воду и окунётесь в источники. Увидите храм и часовню — памятники деревянного зодчества, узнаете легенды урочища и подышите свежим северным воздухом.
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырьИз Архангельска в Антониево-Сийский монастырьИз Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
10000 за экскурсию
7 часов
Влюбиться в пасторальные холмогорские деревни и посетить одну из самых значимых обителей Севера
Вы откроете удивительные, застывшие во времени места, где веками не меняется ни облик домов, ни быт простой деревенской жизни. В самых живописных селах я расскажу о культуре, рожденной на берегах Северной Двины. А в монастыре Святого Антония, где хранится реликвия всемирного значения, познакомлю с историей обители, что с начала 16 века была одним из влиятельнейших духовных центров Русского Севера.

Выбирайте и другие экскурсии в Архангельске