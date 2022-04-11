Что вас ожидает

Верфи Соломбалы

Мы встретимся на острове Соломбала — остров имеет почти 5-вековую историю. Мы пройдем по корабельной стороне, вдоль старейшего судостроительного предприятия «Красная кузница»: основанного еще Петром I. Вы услышите о прошлом этого острова, узнаете об освоении арктических морей старинными мореплавателями.

Деревянное судостроительство

После отправимся на Мосеев остров и посетим Верфь традиционного деревянного судостроения. Здесь вы посмотрите, как современные плотники и судостроители, используя старинные технологии, возводят Поморский коч. Я расскажу, в чем особенности этого парусно-гребного судна и для чего подобные деревянные парусники использовали поморы, и раскрою секреты плотницкой работы с судами.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто интересуется историей, Арктикой, традиционными ремеслами и обычаями. Приглашаются путешественники старше 7 лет.

Организационные детали