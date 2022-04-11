Корабельная Соломбала: родина российского флота

Побывать там, где зарождалось корабельное дело, и узнать о строительстве деревянных судов

Индивидуальная
Вы отправитесь в плавание по океану корабельной информации, погрузитесь в пучину плотницких навыков и получите море положительных эмоций! Мы исследуем острова Соломбала и Мосеев, увидим верфи, заложенные Петром I, и понаблюдаем за строительством Поморского коча.

Семь футов под килем!
Корабельная Соломбала: родина российского флота
Корабельная Соломбала: родина российского флота
Корабельная Соломбала: родина российского флота
Корабельная Соломбала: родина российского флота
Корабельная Соломбала: родина российского флота
Корабельная Соломбала: родина российского флота
Корабельная Соломбала: родина российского флота
Корабельная Соломбала: родина российского флота
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Верфи Соломбалы

Мы встретимся на острове Соломбала — остров имеет почти 5-вековую историю. Мы пройдем по корабельной стороне, вдоль старейшего судостроительного предприятия «Красная кузница»: основанного еще Петром I. Вы услышите о прошлом этого острова, узнаете об освоении арктических морей старинными мореплавателями.

Деревянное судостроительство

После отправимся на Мосеев остров и посетим Верфь традиционного деревянного судостроения. Здесь вы посмотрите, как современные плотники и судостроители, используя старинные технологии, возводят Поморский коч. Я расскажу, в чем особенности этого парусно-гребного судна и для чего подобные деревянные парусники использовали поморы, и раскрою секреты плотницкой работы с судами.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто интересуется историей, Арктикой, традиционными ремеслами и обычаями. Приглашаются путешественники старше 7 лет.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Одевайтесь по погоде и не забудьте фотоаппарат

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
остров Соломбала
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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