«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона

Вы знали, что на Полюсе Холода существуют такие горы и водопады

5
3 отзыва
Вы знали, что на Полюсе Холода существуют такие горы и водопады? Мы уверены, что, приняв участие в этих походах, Вы испытаете только самые лучшие эмоции! Тур в горы Оймякона. Тур состоит с нескольких походов налегке. Для трансферов туристов используется вездеходная техника.

Во время маршрута туристы посетят мощные водопады, обширные наледи, оленеводческую бригаду и сделают восхождение на гору с высотой 2200 метров.
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
«Лето на Полюсе Холода» К водопадам Оймякона
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Живописная природа
Живописная природа
Увидим хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята, озеро Хороту, бассейн реки Сунтар, Водопад Малли и другие завораживающие места
Оленеводческая база Алта Чуккуй
Оленеводческая база Алта Чуккуй
Этот участок богат видами на высокие горы с белоснежными вершинами и является основной базой для оленеводческих бригад
Водопад Малли
Водопад Малли
Мощный водопад с высотой 28 метров, эта местность ранее являлась дном моря и здесь можно найти остатки древнего живого мира
Восхождение на гору
Восхождение на гору
Восхождение на гору с высотой 2200 метров, откуда можно увидеть ледники хребта Сунтар Хаята
Рыбалка
Рыбалка
В реке Алдан возможность половить на спиннинг окуней, щук, а в озере Эсэлях водится крупная щука, налим

Программа тура по дням

1 день

Трансфер до р. Алдан

6.00 ч – Сбор и выезд с остановки "Академический русский драматический театр", проспект Ленина, 21.

Маршрут движения проходит по знаменитой трассе "Колыма".

В пути ждут две паромные переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).

Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги – это скульптура герою якутского эпоса богатырю НюргунуБотуру, скульптура "Собрание птиц" и другие.

После переправы через реку Алдан, стоянка на ночлег на берегу протоки реки Алдан. Любителям рыбалки существует возможность половить на спиннинг окуней, щук.

Ужин (готовка блюд начиная с этого времени силами самих туристов посредством дежурств "инструктор всегда рядом").

Ночь в палатках.

Протяженность авто маршрута 400 км, 12 часов в пути.

Трансфер до р. АлданТрансфер до р. АлданТрансфер до р. Алдан
2 день

Трансфер до озера Хороту (на карте Улуу)

Продолжение движения по автотрассе «Колыма».

С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГ в 40-ые годы XX века. В эти годы вдоль дороги через каждые 20-30 км располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина.

Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята, петляя среди высоких гор. В пути остановки в самых живописных местах для фотосъемки.

Стоянка на ночь в территории турбазы "Хороту".

Протяженность автомаршрута374 км, 10 часов в пути.

Трансфер до озера Хороту (на карте Улуу)Трансфер до озера Хороту (на карте Улуу)Трансфер до озера Хороту (на карте Улуу)Трансфер до озера Хороту (на карте Улуу)
3 день

Переезд на танкетке до озера Эсэлэх

Маршрут проходит по бассейну реки Сунтар. Остановки для отдыха и фотографирования.

Река Сунтар в переводе с эвенского "Глубокий". Река дала название горному хребту Сунтар Хаята, занимающему огромную территорию северо-востока Якутии и север Хабаровского края.

В пути туристы могут увидеть лесных животных: лосей, медведей. В озере Эсэлях водится крупная щука, налим – отличная возможность для рыбалки.

Протяженность маршрута на вездеходе 43 км, 7 часов в пути.

Переезд на танкетке до озера ЭсэлэхПереезд на танкетке до озера ЭсэлэхПереезд на танкетке до озера ЭсэлэхПереезд на танкетке до озера Эсэлэх
4 день

Переезд до оленеводческой базы Алта Чуккуй

Этот участок богат видами на высокие горы с белоснежными вершинами.

На базе АлтаЧуккуй находятся жилые дома, срубленная баня.

В старину эта местность, богатая травой, была излюбленным местом стоянок после перехода через горные хребты, лишенной растительности, пригодной для коней.

Здесь можно увидеть насечки с письменами на деревьях, оставленных путниками.

АлтаЧуккуй является основной базой для оленеводческих бригад, кочующих в этом районе.

Протяженность маршрута на вездеходе 45 км, 7 часов в пути.

Переезд до оленеводческой базы Алта ЧуккуйПереезд до оленеводческой базы Алта ЧуккуйПереезд до оленеводческой базы Алта Чуккуй
5 день

Пеший поход до водопада речкиМалли (р. Наледный)

Маршрут проходит по долине реки Колтако и далее по ущелью речки Малли. ВодопадМалли – это мощный водопад с высотой 28 метров.

Трудно поверить, но эта местность ранее являлась дном моря и здесь можно найти остатки древнего живого мира.

При низком уровне воды на реке Колтако, маршрут проходит по руслу реки. При высоком уровне воды на реке, маршрут проходит по тропе, расположенной на склоне горы.

Подъем по Малли вдоль речки с частыми переходами вброд (сапоги-болотники обязательны!).

После посещения водопада, подъем на гору за водопад, посещение наледи.

Протяженность пешего маршрута 17 км.

Пеший поход до водопада речкиМалли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речкиМалли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речкиМалли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речкиМалли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речкиМалли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речкиМалли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речкиМалли (р. Наледный)Пеший поход до водопада речкиМалли (р. Наледный)
6 день

Переезд на танкетке до устья р. Мунил (р. Нейдагычан)

Сегодня предстоит только переехать до оленеводческой базы, которая находится на устье речки Мунил. Путь лежит через реку Сунтар.

По приезду отдых. Вечером можно сходить на рыбалку за хариусом.

Протяженность маршрута на вездеходе 11 км.

Переезд на танкетке до устья р. Мунил (р. Нейдагычан)Переезд на танкетке до устья р. Мунил (р. Нейдагычан)Переезд на танкетке до устья р. Мунил (р. Нейдагычан)Переезд на танкетке до устья р. Мунил (р. Нейдагычан)
7 день

Пеший поход к водопадам р. Мунил

Истоки речки Мунил лежат на ледниках Сунтар Хаята на высоте около трех тысяч метров. Относительно, за короткое расстояние, речка теряет высоту около двух тысяч метров, образовывая водопады.

Приближаясь к долине реки Сунтар, Мунил проходит через узкое скалистое ущелье, где образовывает каскад водопадов и из них самый мощный и высокий – это нижний водопад, который доступен для посещения.

Рядом с водопадом находится солонец – излюбленное место горных баранов-чубуку.

Протяженность пешего маршрута 12 км.

Пеший поход к водопадам р. МунилПеший поход к водопадам р. МунилПеший поход к водопадам р. МунилПеший поход к водопадам р. МунилПеший поход к водопадам р. МунилПеший поход к водопадам р. Мунил
8 день

Восхождение на гору с высотой 2200 м

В этот день туристам предстоит сделать восхождение на гору с высотой 1800 метров, откуда можно увидеть ледники хребта Сунтар Хаята.

Гора находится рядом с лагерем. Подъем на гору по восточному склону.

Протяженность пешего маршрута 11 км.

Восхождение на гору с высотой 2200 мВосхождение на гору с высотой 2200 мВосхождение на гору с высотой 2200 мВосхождение на гору с высотой 2200 м
9 день

Переезд до речки Угаммыт

Ночь на берегу реки.

Протяженность маршрута на танкетке 35 км, 6 часов в пути.

Переезд до речки УгаммытПереезд до речки УгаммытПереезд до речки УгаммытПереезд до речки Угаммыт
10 день

Переезд до озера Хороту

Сегодня завершающий день поездки на вездеходе и на этом экспедиционная часть маршрута заканчивается.

Расположение в территории турбазы в палатках.

Протяженность маршрута на вездеходе 51 км, 8 часов в пути.

Переезд до озера ХоротуПереезд до озера ХоротуПереезд до озера Хороту
11 день

Трансфер до реки Алдан

Обратный путь проходит по той же дороге, по которой ехали на маршрут.

12 день

Трансфер до Якутска

В этот день нужно встать рано, чтобы успеть позавтракать и зайти в паром через р. Алдан.

Отправление парома в 8.00 часов.

Приезд в Якутск к 18.00 часам.

Проживание

Тур предусматривает проживание в платках.

Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением: костровыми принадлежностями, палатками, спальниками, ковриками, тентами, веревками, спутниковым телефоном).

Варианты проживания

Палатка

11 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда необходимого походного снаряжения: палатки, спальника, коврика, рюкзака (100 литров), гермомешка (100 литров)
  • Все групповые трансферы
  • Обслуживание по программе
  • Стоимость продуктов походного питания
  • Страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск)
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутск и обратно
  • Питание в придорожных кафе
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта
  • Все, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия) , Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и обувь:

  • куртка для трекинга;
  • куртка штормовая;
  • дождевик;
  • кофта флисовая;
  • брюки для трекинга;
  • брюки штормовые;
  • термобелье теплое;
  • термобелье тонкое;
  • шапка спортивная флисовая;
  • бейсболка или панама;
  • перчатки для трекинга;
  • перчатки лагерные (для хоз. работ);
  • носки теплые;
  • носки трекинговые;
  • носки мембранные влагозащитные;
  • носки тонкие;
  • ботинки трекинговые для ходьбы по горам;
  • сапоги болотные;
  • легкая лагерная обувь;
  • гамаши.

Туристическое снаряжение:

  • спички, зажигалки, средства для розжига (береста, кусочки резины итп);
  • запасные аккумуляторы, батарейки;
  • зарядное устройство (Power Bank);
  • индивидуальная аптечка;
  • крем от солнца;
  • легкие компактные КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • мягкие, легкие гермомешки для одежды и снаряжений;
  • полиэтиленовые мешки для мелкого мусора;
  • противокомариные, противослепневые кремы, гели, аэрозольные баллончики;
  • рыболовное снаряжение (спиннинг, поплавковая удочка, нахлыстовое удилище);
  • рюкзак штурмовой;
  • сидушка;
  • скотч, клей универсальный;
  • солнцезащитные очки;
  • средства защиты от агрессивных животных: фальшфейер, перцовый баллончик, звуковые, световые, шумовые средства;
  • средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага);
  • средства от мошек (сетки с спец. пропиткой, аэрозоли, ванилин, гвоздика);
  • термос 1 литр.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем будут передвигаться туристы?

Для транспортировки участников используется танкетка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
12 янв 2023
Запоминающееся путешествие! Спасибо!
Т
12 янв 2023
Всё понравилось
С
10 янв 2023
Ребята, вы - молодцы! Алик (экскурсовод), огромное спасибо за прекрасную организацию, увлекательные рассказы и необычные знакомства! Когда бы еще довелось побывать в гостях у смотрителя заповедника… От всей души благодарю нашего водителя Федора за быструю и комфортную поездку по, на мой любительский взгляд, весьма непросто преодолимым дорогам, и, конечно, принимающую сторону в лице Сарданы и Михаила за подробные информационные подготовку и сопровождение поездки!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска

🚶Пешеходные🧳Многодневные туры🎣Рыболовные туры🌄Восхождения🍀Природа и пейзажиГоры💧Водопады

Похожие туры в Архангельске

Музей «Малые Корелы» - жемчужина Севера
5 часов
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
до 47 чел.
Организатор экскурсии Туристический
Туристический
5
6 отзывов
Музей «Малые Корелы» - жемчужина Севера
Добро пожаловать в музей под открытым небом на живописном берегу Северной Двины
По договоренности
от 12 200 за всё до 3 чел.
Красоты Пинежья
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Северная
Северная
5
1 отзыв
Красоты Пинежья
За один день в Парке «Голубино» вы посетите удивительную карстовую пещеру
парковка у Ж/Д вокзала
5 000 за 1 человека
Добро пожаловать в Архангельск
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталия
Наталия
5
7 отзывов
Очень популярно сейчас
Добро пожаловать в Архангельск
История и знаковые места старинного города на авто-пешеходной обзорной экскурсии
гостиница Пур-Наволок
Сегодня
Завтра
11 фев
12 фев
4 000 за всё до 4 чел.
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Софья
Софья
Нет отзывов
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
Познакомиться с историей города в ёмкой, доступной и увлекательной форме
проспекте Чумбарова-Лучинского
11 фев
12 фев
13 фев
14 фев
3 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Архангельске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Архангельске
ХОРОШО
🧭
ТАМ