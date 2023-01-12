6.00 ч – Сбор и выезд с остановки "Академический русский драматический театр", проспект Ленина, 21.
Маршрут движения проходит по знаменитой трассе "Колыма".
В пути ждут две паромные переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).
Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги – это скульптура герою якутского эпоса богатырю НюргунуБотуру, скульптура "Собрание птиц" и другие.
После переправы через реку Алдан, стоянка на ночлег на берегу протоки реки Алдан. Любителям рыбалки существует возможность половить на спиннинг окуней, щук.
Ужин (готовка блюд начиная с этого времени силами самих туристов посредством дежурств "инструктор всегда рядом").
Ночь в палатках.
Протяженность авто маршрута 400 км, 12 часов в пути.
Продолжение движения по автотрассе «Колыма».
С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГ в 40-ые годы XX века. В эти годы вдоль дороги через каждые 20-30 км располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина.
Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята, петляя среди высоких гор. В пути остановки в самых живописных местах для фотосъемки.
Стоянка на ночь в территории турбазы "Хороту".
Протяженность автомаршрута374 км, 10 часов в пути.
Маршрут проходит по бассейну реки Сунтар. Остановки для отдыха и фотографирования.
Река Сунтар в переводе с эвенского "Глубокий". Река дала название горному хребту Сунтар Хаята, занимающему огромную территорию северо-востока Якутии и север Хабаровского края.
В пути туристы могут увидеть лесных животных: лосей, медведей. В озере Эсэлях водится крупная щука, налим – отличная возможность для рыбалки.
Протяженность маршрута на вездеходе 43 км, 7 часов в пути.
Этот участок богат видами на высокие горы с белоснежными вершинами.
На базе АлтаЧуккуй находятся жилые дома, срубленная баня.
В старину эта местность, богатая травой, была излюбленным местом стоянок после перехода через горные хребты, лишенной растительности, пригодной для коней.
Здесь можно увидеть насечки с письменами на деревьях, оставленных путниками.
АлтаЧуккуй является основной базой для оленеводческих бригад, кочующих в этом районе.
Протяженность маршрута на вездеходе 45 км, 7 часов в пути.
Маршрут проходит по долине реки Колтако и далее по ущелью речки Малли. ВодопадМалли – это мощный водопад с высотой 28 метров.
Трудно поверить, но эта местность ранее являлась дном моря и здесь можно найти остатки древнего живого мира.
При низком уровне воды на реке Колтако, маршрут проходит по руслу реки. При высоком уровне воды на реке, маршрут проходит по тропе, расположенной на склоне горы.
Подъем по Малли вдоль речки с частыми переходами вброд (сапоги-болотники обязательны!).
После посещения водопада, подъем на гору за водопад, посещение наледи.
Протяженность пешего маршрута 17 км.
Сегодня предстоит только переехать до оленеводческой базы, которая находится на устье речки Мунил. Путь лежит через реку Сунтар.
По приезду отдых. Вечером можно сходить на рыбалку за хариусом.
Протяженность маршрута на вездеходе 11 км.
Истоки речки Мунил лежат на ледниках Сунтар Хаята на высоте около трех тысяч метров. Относительно, за короткое расстояние, речка теряет высоту около двух тысяч метров, образовывая водопады.
Приближаясь к долине реки Сунтар, Мунил проходит через узкое скалистое ущелье, где образовывает каскад водопадов и из них самый мощный и высокий – это нижний водопад, который доступен для посещения.
Рядом с водопадом находится солонец – излюбленное место горных баранов-чубуку.
Протяженность пешего маршрута 12 км.
В этот день туристам предстоит сделать восхождение на гору с высотой 1800 метров, откуда можно увидеть ледники хребта Сунтар Хаята.
Гора находится рядом с лагерем. Подъем на гору по восточному склону.
Протяженность пешего маршрута 11 км.
Ночь на берегу реки.
Протяженность маршрута на танкетке 35 км, 6 часов в пути.
Сегодня завершающий день поездки на вездеходе и на этом экспедиционная часть маршрута заканчивается.
Расположение в территории турбазы в палатках.
Протяженность маршрута на вездеходе 51 км, 8 часов в пути.
Обратный путь проходит по той же дороге, по которой ехали на маршрут.
В этот день нужно встать рано, чтобы успеть позавтракать и зайти в паром через р. Алдан.
Отправление парома в 8.00 часов.
Приезд в Якутск к 18.00 часам.
Тур предусматривает проживание в платках.
Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением: костровыми принадлежностями, палатками, спальниками, ковриками, тентами, веревками, спутниковым телефоном).
Одежда и обувь:
Туристическое снаряжение:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для транспортировки участников используется танкетка.