Мария проводит ещё 1 экскурсию

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Люди Севера: групповая экскурсия в стойбище оленеводов

Познакомиться с кочевым бытом ненцев и коми, подружиться с оленями и согреться в теплом чуме

Мария
Мария – представитель из Архангельска
Наше путешествие можно смело назвать «оленетерапией»: добродушные животные, которых мы навестим, точно не оставят вас равнодушными.

Вы побываете в гостях у оленеводов из Канинской тундры, познакомитесь с бытом кочевников, примерите теплые малицы, выпьете чаю из талого снега.

И, конечно, пообщаетесь с северными оленями и прокатитесь в упряжке!
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 4 000 ₽ за человека

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Люди Севера: групповая экскурсия в стойбище оленеводов
Люди Севера: групповая экскурсия в стойбище оленеводов

Что вас ожидает

Погружение в жизнь кочевников-оленеводов
Из Архангельска мы отправимся в сердце Пинежья — самую южную точку, куда оленеводы из Канинской тундры пригоняют свои стада на выпас. Здесь, в пинежских лесах, вы посетите стойбище оленеводов и изнутри понаблюдаете за повседневной жизнью и традиционным бытом кочевников ненцев и коми. Заглянете в колоритные чумы, услышите истории 📖 малых народов и прикоснетесь к их культуре. А также:

  • выпьете в чуме горячего чаю из чистого талого снега
  • сфотографируетесь 📸 в традиционной местной одежде — малицах, сшитых из шкур
  • познакомитесь с очаровательными северными оленями, сможете их покормить и погладить
  • прокатитесь на оленьей упряжке
  • по желанию сможете приобрести в стойбище настоящие пимы, шкуры и экологически чистое мясо.

Программа экскурсии 🧭
8:00 — выезд из Архангельска
12:00 — прибытие к началу маршрута, чаепитие с местной выпечкой
12:30 — трансфер в стойбище оленеводов
16:00 — поздний обед
17:30 — отъезд в Архангельск

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • На автобусе 🚌 класса «Турист» в группе до 15 человек
  • Экскурсия ⛳ стартует в 8:00 из Архангельска. Дорога в одну сторону займёт 3, 5 — 4 часа, в пути предполагается остановка.
  • Если вы приезжаете на своём автомобиле 🚘, то на месте оставляете машину на парковке, а далее пересаживаетесь в групповой транспорт
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид нашей команды

Посещение стойбища
Одевайтесь тепло: экскурсия ⛳ будет проходить на открытом воздухе. На месте мы выдадим сухари, которыми можно будет покормить оленей.

Начало и место завершения
🚩 на морском-речном вокзале Архангельска
Люди Севера: групповая экскурсия в стойбище оленеводов
Люди Севера: групповая экскурсия в стойбище оленеводов
Люди Севера: групповая экскурсия в стойбище оленеводов
Люди Севера: групповая экскурсия в стойбище оленеводов
Люди Севера: групповая экскурсия в стойбище оленеводов
Люди Севера: групповая экскурсия в стойбище оленеводов
Люди Севера: групповая экскурсия в стойбище оленеводов
Люди Севера: групповая экскурсия в стойбище оленеводов
Люди Севера: групповая экскурсия в стойбище оленеводов
Люди Севера: групповая экскурсия в стойбище оленеводов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
Мы — команда гидов-единомышленников, которые показывают Пинежье и влюбляют гостей в него. Кто-то из нас учитель, кто-то геолог, кто-то стоял у истоков Пинежского заповедника (основан в 1974 г. ). Имеем свидетельство о квалификации инструктора-проводника. Мы хотим показать красоты нашего края, открыть для вас Русский Север. Ведь это до сих пор малоизведанные территории, на которых скрыто столько прекрасного и родного духу русского человека. До встречи на Пинежье!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Мария проводит ещё 1 экскурсию

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