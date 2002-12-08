Мария проводит ещё 1 экскурсию

Погружение в жизнь кочевников-оленеводов Из Архангельска мы отправимся в сердце Пинежья — самую южную точку, куда оленеводы из Канинской тундры пригоняют свои стада на выпас. Здесь, в пинежских лесах, вы посетите стойбище оленеводов и изнутри понаблюдаете за повседневной жизнью и традиционным бытом кочевников ненцев и коми. Заглянете в колоритные чумы, услышите истории 📖 малых народов и прикоснетесь к их культуре. А также:
выпьете в чуме горячего чаю из чистого талого снега
сфотографируетесь 📸 в традиционной местной одежде — малицах, сшитых из шкур
познакомитесь с очаровательными северными оленями, сможете их покормить и погладить
прокатитесь на оленьей упряжке
по желанию сможете приобрести в стойбище настоящие пимы, шкуры и экологически чистое мясо.
Программа экскурсии 🧭 8:00 — выезд из Архангельска 12:00 — прибытие к началу маршрута, чаепитие с местной выпечкой 12:30 — трансфер в стойбище оленеводов 16:00 — поздний обед 17:30 — отъезд в Архангельск
Организационные детали
Как проходит экскурсия ⛳
На автобусе 🚌 класса «Турист» в группе до 15 человек
Экскурсия ⛳ стартует в 8:00 из Архангельска. Дорога в одну сторону займёт 3, 5 — 4 часа, в пути предполагается остановка.
Если вы приезжаете на своём автомобиле 🚘, то на месте оставляете машину на парковке, а далее пересаживаетесь в групповой транспорт
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид нашей команды
Посещение стойбища Одевайтесь тепло: экскурсия ⛳ будет проходить на открытом воздухе. На месте мы выдадим сухари, которыми можно будет покормить оленей.
Начало и место завершения
🚩 на морском-речном вокзале Архангельска
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы — команда гидов-единомышленников, которые показывают Пинежье и влюбляют гостей в него. Кто-то из нас учитель, кто-то геолог, кто-то стоял у истоков Пинежского заповедника (основан в 1974 г. ). Имеем свидетельство о квалификации инструктора-проводника. Мы хотим показать красоты нашего края, открыть для вас Русский Север. Ведь это до сих пор малоизведанные территории, на которых скрыто столько прекрасного и родного духу русского человека. До встречи на Пинежье!