Мария проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в жизнь кочевников-оленеводов

Из Архангельска мы отправимся в сердце Пинежья — самую южную точку, куда оленеводы из Канинской тундры пригоняют свои стада на выпас. Здесь, в пинежских лесах, вы посетите стойбище оленеводов и изнутри понаблюдаете за повседневной жизнью и традиционным бытом кочевников ненцев и коми. Заглянете в колоритные чумы, услышите истории 📖 малых народов и прикоснетесь к их культуре. А также:

выпьете в чуме горячего чаю из чистого талого снега

сфотографируетесь 📸 в традиционной местной одежде — малицах, сшитых из шкур

познакомитесь с очаровательными северными оленями, сможете их покормить и погладить

прокатитесь на оленьей упряжке

по желанию сможете приобрести в стойбище настоящие пимы, шкуры и экологически чистое мясо.

Программа экскурсии 🧭

8:00 — выезд из Архангельска

12:00 — прибытие к началу маршрута, чаепитие с местной выпечкой

12:30 — трансфер в стойбище оленеводов

16:00 — поздний обед

17:30 — отъезд в Архангельск

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

На автобусе 🚌 класса «Турист» в группе до 15 человек

Экскурсия ⛳ стартует в 8:00 из Архангельска. Дорога в одну сторону займёт 3, 5 — 4 часа, в пути предполагается остановка.

Если вы приезжаете на своём автомобиле 🚘, то на месте оставляете машину на парковке, а далее пересаживаетесь в групповой транспорт

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид нашей команды

Посещение стойбища

Одевайтесь тепло: экскурсия ⛳ будет проходить на открытом воздухе. На месте мы выдадим сухари, которыми можно будет покормить оленей.