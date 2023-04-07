Малые Корелы: крупнейший музей деревянного зодчества в Европе

Рассмотреть удивительную экспозицию Русского Севера и познакомиться поближе с поморскими традициями

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На высоком берегу Северной Двины, всего в 30 км от Архангельска находится уникальный музей-заповедник, где собрано больше 120 деревянных сооружений 17-20 веков.

Это крестьянские усадьбы и дома-дворы, часовни, церкви и колокольни, амбары и кузницы, бани и мельницы.

На экскурсии вы изучите все четыре сектора музея — и в результате у вас сложится объёмное представление о мастерстве разных северных зодчих и быте поморских деревень.
Малые Корелы: крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
Малые Корелы: крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
Малые Корелы: крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
Малые Корелы: крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
Малые Корелы: крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
Малые Корелы: крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
Малые Корелы: крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
Малые Корелы: крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
Малые Корелы: крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
Малые Корелы: крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
Малые Корелы: крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
Малые Корелы: крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
Малые Корелы: крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
Малые Корелы: крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
Малые Корелы: крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
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Описание

Что вас ожидает

Малые Корелы: в гостях у сказки

Пинежский, Двинский, Каргопольско-Онежский и Мезенский — вот такие душевные названия у секторов музейного комплекса. Гуляя по «Русскому Северу в миниатюре», вы встретите деревянные постройки разных веков, включая те, которым больше 400 лет! В некоторые избы зайдём, чтобы рассмотреть предметы быта и интерьеры поморов.

Поговорим о том, как формировались каноны северного деревянного зодчества. Отдельно исследуем само устройство заповедника — ведь экспонаты расставлены не в случайном порядке, а в соответствии с расположением в настоящих деревнях. И всё это время вас будут окружать чудесные ландшафтные пейзажи, которые создают образы настоящей русской сказки.

Древний храм и старинный водорослевый комбинат

Также мы съездим в старинное село, расположенное в 8 километрах севернее от Малых Корел. Там находится уникальный храм-ровесник Архангельска — Никольская церковь 1584 года. Кроме того, в качестве бонуса я добавила в программу посещение завода и фирменного магазина местного бренда — Архангельского водорослевого комбината, основанного ещё в 1918 года. Он известен изумительным мармеладом и суфле без сахара, шоколадом с добавками водорослей, БАДами и собственной косметической линей.

Организационные детали

  • Рекомендую планировать путешествие на первую половину дня, с выездом из Архангельска примерно в 09:30
  • В стоимость включён трансфер на автомобиле бизнес-класса
  • Отдельно оплачиваются билеты в музей — 100-350 руб. /человека, дети до 14 лет — бесплатно, пенсионеры — со льготами
  • Так как большую часть времени мы проведём на открытом воздухе, важно учитывать погоду и одеваться в поездку соответственно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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Музей Малые Корелы
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