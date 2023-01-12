Новый Год на реке Синяя

Желаете сделать встречу Нового Года сказочным

5
3 отзыва
Желаете сделать встречу Нового Года сказочным? Волшебство всегда где-то рядом и мы приглашаем вас прикоснуться к нему, погрузившись в снежное очарование зимней Якутии.

Река Синяя, являясь величайшим творением природы, по праву входит в список самых красивых мест нашей планеты. Начните Новый Год с необычного и тогда весь год будет полон приятными событиями!
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Новый Год на реке Синяя
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Вечерняя фотосъёмка
Вечерняя фотосъёмка
Погрузимся в чарующую атмосферу вечерней Якутии и сделаем неповторимые снимки
Новогоднее настроение
Новогоднее настроение
Встретим праздник как в сказке — со снегом и праздничным ужином, в уютной компании и с фейерверком
Синские Столбы
Синские Столбы
Полюбуемся на удивительное явление природы в зимнем одеянии и совершим небольшое восхождение

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового года

10:00 Выезд из Якутска.

Сбор на автовокзале (стоянка авто за магазином "Акварели").

Трансфер до с. Бердигестях на автобусе.

Обед в кафе.

Трансфер до базы Уораннах, р. Синяя, на внедорожнике Трэкол.

Размещение на базе.

Подготовка к празднику.

Праздничный стол.

Выезд на Синские Столбы.

Фейерверк, фотографирование.

Встреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового годаВстреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового годаВстреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового годаВстреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового годаВстреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового годаВстреча в аэропорту, переезд на турбазу, встреча Нового года
2 день

Экскурсия по Синским Столбам, отъезд

09:00 Завтрак в турбазе.

10:00 Выезд на Синские Столбы.

Экскурсия по Столбам р. Синяя, включая одно восхождение.

14.00 Возвращение в турбазу, обед.

15:00 Трансфер в Якутск.

20.00-21.00 Прибытие в Якутск.

Экскурсия по Синским Столбам, отъездЭкскурсия по Синским Столбам, отъездЭкскурсия по Синским Столбам, отъездЭкскурсия по Синским Столбам, отъездЭкскурсия по Синским Столбам, отъезд

Варианты проживания

Туристическая база «Уораннах»

1 ночь

Тур предусматривает проживание на туристической базе «Уораннах».

Туристическая база «Уораннах» создана в 2012 году. Находится на территории Горного улуса в национальном парке «Аан Айылгы Сиинэ» и расположена на реке Синяя, недалеко от памятника природы «Синские столбы».

На базе созданы все необходимые условия для полноценного отдыха туристов. Так, в туристической базе ранее были построены: 3 летних домиков для туристов, зимний дом для туристов, гараж на 2 автомашины, беседки для отдыха, дом для работников базы. В 2017 году дополнительно построен якутский балаган и урала. Также построена баня для туристов.

Туристическая база «Уораннах»Туристическая база «Уораннах»Туристическая база «Уораннах»Туристическая база «Уораннах»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Трансфер г. Якутск – р. Синяя, р. Синяя – г. Якутск
  • Страхование от несчастного случая в страховой компании АО "ДальЖАСО", г. Хабаровск
  • Горячее питание на турбазе
  • Стоимость посещения природных парков «Ленские Столбы», «Синяя»
  • Экскурсии
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутск и обратно
  • Размещение в гостиницах Якутска
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер от гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Все, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия) , Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.

Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.

В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.

  • Пуховик. Главное требование при выборе – это соответствие одежды к температурному режиму (при режиме без движения или малого движения);
  • теплая шапка спортивного кроя, чтобы была возможность надеть поверх капюшон;
  • перчатки и теплые пуховые варежки или из натурального меха;
  • балаклава из плотного материала;
  • теплая обувь из натуральной кожи с натуральной шерстью в качестве утеплителя. Рекомендуемые стельки – войлочные или стельки с шерстяными наполнителями. Если во время трансфера находиться в них неудобно, то эта обувь или валенки обязательно должны быть в запасе;
  • теплая кофта и свитер (тонкая куртка) для переездов, т. к. в утепленных автомобилях находится в зимней куртке не удобно и не комфортно;
  • термос и легкая еда на перекусы в дальнюю дорогу;
  • кружка, ложка, нож;
  • рекомендуем иметь специальные туристические или охотничьи спички, зажигалки;
  • для ходьбы по глубокому снегу необходимо иметь бахилы или гамаши. Они защищают обувь от попадания снега во внутрь;
  • для остановок рекомендуем иметь легкие сидушки из незамерзающего материала.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
12 янв 2023
Запоминающееся путешествие! Спасибо!
Т
12 янв 2023
Всё понравилось
С
10 янв 2023
Ребята, вы - молодцы! Алик (экскурсовод), огромное спасибо за прекрасную организацию, увлекательные рассказы и необычные знакомства! Когда бы еще довелось побывать в гостях у смотрителя заповедника… От всей души благодарю нашего водителя Федора за быструю и комфортную поездку по, на мой любительский взгляд, весьма непросто преодолимым дорогам, и, конечно, принимающую сторону в лице Сарданы и Михаила за подробные информационные подготовку и сопровождение поездки!

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