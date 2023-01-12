10:00 Выезд из Якутска.
Сбор на автовокзале (стоянка авто за магазином "Акварели").
Трансфер до с. Бердигестях на автобусе.
Обед в кафе.
Трансфер до базы Уораннах, р. Синяя, на внедорожнике Трэкол.
Размещение на базе.
Подготовка к празднику.
Праздничный стол.
Выезд на Синские Столбы.
Фейерверк, фотографирование.
09:00 Завтрак в турбазе.
10:00 Выезд на Синские Столбы.
Экскурсия по Столбам р. Синяя, включая одно восхождение.
14.00 Возвращение в турбазу, обед.
15:00 Трансфер в Якутск.
20.00-21.00 Прибытие в Якутск.
Тур предусматривает проживание на туристической базе «Уораннах».
Туристическая база «Уораннах» создана в 2012 году. Находится на территории Горного улуса в национальном парке «Аан Айылгы Сиинэ» и расположена на реке Синяя, недалеко от памятника природы «Синские столбы».
На базе созданы все необходимые условия для полноценного отдыха туристов. Так, в туристической базе ранее были построены: 3 летних домиков для туристов, зимний дом для туристов, гараж на 2 автомашины, беседки для отдыха, дом для работников базы. В 2017 году дополнительно построен якутский балаган и урала. Также построена баня для туристов.
Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.
Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.
В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.