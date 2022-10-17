Новый год в уездном городе Вельске

Хотите встретить Новый год в русской северной провинции, среди заснеженных лесов и старинных купеческих домов

5
3 отзыва
Хотите встретить Новый год в русской северной провинции, среди заснеженных лесов и старинных купеческих домов? Увидеть рукотворные узоры расписных дел мастеров, резчиков и кузнецов? Лихо прокатиться по лесу в санях, запряженных орловским рысаками, и отведать удивительный дежень? Тогда встречайте Новый год в уездном городе Вельске!
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Новый год в уездном городе Вельске
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Веселые катания
Веселые катания
Прокатимся на санях запряженных племенными Орловскими рысаками
Гастрономические удовольствия
Гастрономические удовольствия
Попробуем блюда традиционной северной кухни
Увлекательные мастер классы
Увлекательные мастер классы
Создадим расписной новогодний шар и обрядовую Пежемскую куклу

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Вельск. Новый год

11:25 Прибытие в Вельск. Встреча на вокзале.

Трансфер в гостиницу «Юрьево подворье». Вещи в камеру хранения.

Обзорная пешеходная экскурсия «Вельск – город расписной».

Обед «Важские кушания» в ресторане «Вагарден».

Экскурсия «Узорочье Поважья» в Центр традиционной народной культуры «Берендей» с мастер-классом (создание новогоднего расписного шара в стилистике свободно-кистевых росписей Поважья), посещение сувенирной лавки.

Возвращение в отель. Заселение.

Ужин «Провожаем Старый год».

Свободное время для прогулки по городу, посещения праздничных объектов, покупки сувениров.

Подготовка к встрече Нового года.

Праздничный Новогодний банкет в ресторане гостиницы (заказывается и оплачивается дополнительно).

Прибытие в Вельск. Новый годПрибытие в Вельск. Новый годПрибытие в Вельск. Новый год
2 день

Экскурсия "Заручевские кружева". "Вечер старой доброй сказки"

Завтрак в гостинице.

Свободное время для прогулки по городу.

12:00 Обед в ресторане гостиницы

13:00 Экскурсия «Заручевские кружева»: прогулка по деревне, знакомство с её архитектурой, посещение храма Иоанна Предтечи, вы услышите удивительные истории от сказочной ведуньи и загадаете новогоднее желание на подвесном мосту «Любви и удачи».

Возвращение в Вельск.

Литературно-творческий «Вечер старой доброй сказки» в Центральной библиотеке: экскурсия в зал редкой книги, частный музей часов, чаепитие с дегустацией иван-чая «Вельский гостинец».

Купеческий ужин в ресторане «Бульвар».

Возвращение в отель. Свободное время.

Экскурсия "Заручевские кружева". "Вечер старой доброй сказки"Экскурсия "Заручевские кружева". "Вечер старой доброй сказки"Экскурсия "Заручевские кружева". "Вечер старой доброй сказки"
3 день

Экскурсия в конный комплекс. Завершение тура

Завтрак в гостинице.

Экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс «Здесь русский дух»: посещение музея Вельского коневодства, посещение конюшен племенных Орловских рысаков, кормление лошадей, катание в санях.

Возвращение в Вельск.

«Обед ямщика» в кофейне «Троицкая» (бывшая земская станция).

Новогодняя экскурсия в дер. Пежма «Нет милей на свете края».

В программе: легенда старого родника, посещение Богоявленского храма XIX века, подъем на колокольню, театрализованное приветствие «Пежемская говоря», мастер-класс по обрядовой Пежемской кукле,

Ужин «Пежемская вкуснятина» из блюд традиционной северной кухни.

19:00 Трансфер на вокзал

Экскурсия в конный комплекс. Завершение тураЭкскурсия в конный комплекс. Завершение тураЭкскурсия в конный комплекс. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницев городе Вельске.

СТОИМОСТЬ ТУРА на 1 человека (уточняйте при бронировании):

Гостиница «Юрьево подворье 3*», номера «стандарт» (завтрак «континентальный») – 19500 руб.

Доплата за одноместное размещение – 4000 руб.

Дополнительное место (раскладушка) – 18500 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Юрьево подворье» 3*

2 ночи

К услугам гостей дизайн-отеля "Юрьево подворье" бесплатный Wi-Fi и оборудованные кондиционером номера с ярким декором. Завтрак подается ежедневно в ресторане, где также сервируют блюда интернациональной кухни.

Интерьеры отеля "Юрьево подворье" красочно оформлены цветочными узорами. В светлых номерах есть кабельное телевидение, кондиционер и тапочки, а также собственная ванная комната с бесплатными туалетными принадлежностями.

Отель разместился в традиционном деревянном здании, на 1 этаже которого работают бар и ресторан, сервирующие блюда традиционной русской, европейской и японской кухни. Имеется также бесплатная парковка и круглосуточная стойка регистрации.

Гостиница «Юрьево подворье» 3*Гостиница «Юрьево подворье» 3*Гостиница «Юрьево подворье» 3*Гостиница «Юрьево подворье» 3*Гостиница «Юрьево подворье» 3*Гостиница «Юрьево подворье» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице 2 ночи
  • Питание по программе
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит
  • Ж/д билеты до г. Вельска и обратно
  • Новогодний праздничный банкет
  • Питание, экскурсии и услуги не входящие в программу
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Архангельская область, Вельск
Возможно ли приехать раньше?

Да, доплата за ранее прибытие для прибывающих 31 декабря поездами:

  • 31.12 из СПБ в 03:34;
  • 31.12 из Москвы в 04:23;
  • 31.12 из Архангельска в 05:06.

Доплата при двухместном размещении – 2800 руб /чел.
Доплата при одноместном размещении – 3300 руб/чел.

В стоимость доплаты включено:встреча на вокзале, трансфер и раннее размещение в отеле с завтраком.

Какие вещи лучше взять с собой?

Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе.

Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви.

Входят ли ж/д билеты в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какова стоимость Новогоднего банкета?

Стоимость банкета на 1 человека от 2500 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
17 окт 2022
Очень профессионально и Мега душевно).
Т
22 авг 2022
Организация отличная: не возникло никаких проблем.
Н
17 авг 2022
Очень понравился тур, организация, экскурсоводы, все прекрасно, единственное, так как на Севере были первый раз, потрясла сила холодного ветра, если едете даже летом, необходима непродуваемая одежда.

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