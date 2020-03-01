Индивидуальные экскурсии в Архангельске

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  3. Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера

Путешествие из Архангельска к подземным лабиринтам, заповедным лесам и северным легендам

Александр
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Александр – ваш гид
Всего пара часов живописной дороги — и перед вами одно из самых масштабных, запутанных и впечатляющих природных подземелий России.

Вместе со мной вы исследуете заповедные пещеры Пинежья, осмотрите древние гроты и ледяные галереи, холодные лабиринты и сколы доломитов, пройдете по сказочному лесу и откроете истории северного края.
1500 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера

Что вас ожидает

Ледяные лабиринты карстовых пещер
Перед вами откроется сказочный мир Пинежских пещер, где царят вечный холод, густой мрак и таинственная атмосфера. Карстовые подземелья Пинежья не отличаются высотой, зато всегда впечатляют фактурами. Мы исследуем изнутри 3 — 4 пещеры: пройдем по сумеречным залам и ледяным галереям, осмотрим потолки гротов, покрытые хрупкими снежинками, фигурные сосульки и сверкающие ледяные кристаллы, а может даже отыщем следы древних моллюсков в сколах доломитов.

Об истории и природе Архангельского края
Путь из Архангельска нам предстоит неблизкий, но его скрасят рассказы о природе, истории и легендах края. Я расскажу о геологических особенностях и структуре Пинежского заповедника, названиях пещер, а еще поделюсь интересными фактами о каждом из районов Архангельска, по которым мы будем проезжать. Мы поговорим о Ломоносове и храме Николая Чудотворца в Хормогорах, природе заповедника Малые Карелы и летописных упоминаниях этих мест.

Кому подойдет экскурсия

Пещеры Пинежья — природный объект повышенной опасности, поэтому экскурсия рекомендуется путешественникам старше 7 лет

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Архангельске, трансфер на легковом автомобиле или минивэне входит в стоимость
  • Дорога до пещер займет 2,5-3 часа в одну сторону, в пещерах у нас будет 2 — 2,5 часа. Общая продолжительность экскурсии 8 — 10 часов.
  • Фонарики для посещения пещер предоставляются
  • Обязательно позаботьтесь о теплой одежде и обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер нужно выбрать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Добрый день! Я живу в Архангельске, много путешествую по Русскому Северу. Провожу авторские экскурсии и фототуры по интересным уголкам Поморья. Увлекаюсь географией, историей, деревянным зодчеством, спелеологией.
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