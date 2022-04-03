Предания старины поморской. Архитектурный тур

Русский Север сохранил для потомков удивительные шедевры деревянной архитектуры, Проносятся столетия, меняется природа

5
3 отзыва
Русский Север сохранил для потомков удивительные шедевры деревянной архитектуры, Проносятся столетия, меняется природа, люди, государства и цивилизации, но несмотря на разные катаклизмы деревянные храмы Поморья несут сквозь время культурный код древней Руси.

Мы приглашаем ценителей культуры и любителей фотографии в уникальный тур по затерянным уголкам Архангельской области, где каждый объект, который мы посетим, может называться самый-самый в России.
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Ближайшие даты:
09
мар

Что вас ожидает 🤩

Архангельск
Архангельск
Прогуляемся по улочкам северного города, рожденного морем
"Малые Корелы"
"Малые Корелы"
Побываем в уникальном музее деревянного зодчества под открытым небом
Деревянные храмы
Деревянные храмы
Насладимся красотой и величием деревянных храмов Поморья, Поонежья, Подвинья
Село Ворзогоры
Село Ворзогоры
Находясь в этой точке мира, почувствуем себя поморами, суровыми жителем побережья Белого моря
Сочная выпечка
Сочная выпечка
Примем участие в интерактивной игре, где научимся печь знаменитые пинежские шанежки
Деревня Кижма
Деревня Кижма
Посетим "Самую красивую деревню России" – первую арктическую деревню в составе Федерации самых красивых деревень земли

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Архангельск, музей «Малые Корелы»

Прибытие в Архангельск.

9:00 Встреча группы на ж/д вокзале. 

Завтрак.

Обзорная экскурсия «Северный город Архангельск», которая знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Пешеходная прогулка-экскурсия по заповедной улице города.

Здесь сохранились уникальные северные дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.

Вас не покинет то особенное чувство, когда присутствуешь при встрече прошлого с настоящим.

Автобусная экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера».

В ходе экскурсии вы посетите музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Карелы», где собрана крупнейшая в мире коллекция деревянного зодчества.

Едва ступив на территорию музея-заповедника, попадаешь в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.

Этот музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру, сохранил неповторимые творения народной архитектуры.

Возвращение в г. Архангельск.

Ужин.

Свободное время.

Встреча, Архангельск, музей «Малые Корелы»Встреча, Архангельск, музей «Малые Корелы»Встреча, Архангельск, музей «Малые Корелы»
2 день
Экскурсия в деревню Пурнема, г. Онега

Завтрак.

Освобождение номеров.

Выезд из Архангельска.

Остановка в урочище Куртяево.

Урочище известно благодаря явленной там иконе Алексия, человека Божия, и своим источникам.

Богомольцы, посещавшие Куртяево, почитали икону как чудотворную, а источник считали целебным.

В самом урочище туристы посещают часовню и «святой источник».

В минеральном источнике, вода которого богата микроэлементами, можно окунуться или набрать святой воды.

Посещение деревни Пурнема.

Пурнема впервые упоминается в 1544 году — уже тогда это многодворная волость, состоящая из 8 деревень.

Жемчужина Пурнемы — деревянная церковь Николая Чудотворца на подклете – четверик, завершенный восьмериком под рубленным шатром с закрытой папертью (1618 год).

А также деревянная  церковь Рождества Христова (1860 год), построенная как зимний храм прихода.

Переезд в г. Онега.

Заселение в гостиницу.

Ужин.

Свободное время.

Экскурсия в деревню Пурнема, г. ОнегаЭкскурсия в деревню Пурнема, г. ОнегаЭкскурсия в деревню Пурнема, г. Онега
3 день
Деревянные храмы Поонежья

Завтрак.

В 11 км от устья реки Онеги обосновалось крупное гнездо селений — Подпорожье.

На высоком хорошо обозреваемом мысу левого берега стоял храмовый комплекс: Троицкая церковь (1724 год), Владимирский храм (1757 год) с двумя приделами и колокольня (1847 год).

Из построек храмового комплекса до настоящего времени сохранилась только Владимирская церковь.

Вторая остановка – Никольская церковь (1867 год) и часовня Кирьяка Сырьинского в деревне Сырья.

Настоящая деревянная двухпрестольная церковь с трапезной и колокольней была поставлена на месте основанной Успенской Сырьинской мужской пустыни.

Третьяя остановка – Вознесенская церковь (1661 год) в селе Пияла.

Высота Вознесенской церкви – 45 метров, это один из самых высоких шатровых храмов в России.

По преданию в этом храме молился будущий патриарх Никон.

Рядом с сохранившимся храмом стоит колокольня 1700 года постройки.

Превосходные пропорции, игра граней и объемов делает пияльский ансамбль одним из красивейших памятников России.

Возвращение в г. Онега.

Ужин.

Свободное время.

Деревянные храмы ПоонежьяДеревянные храмы ПоонежьяДеревянные храмы Поонежья
4 день
Экскурсия в село Ворзогоры

Завтрак.

Экскурсия в село Ворзогоры.

Ворзогоры – старинное поморское поселение с интересной жилой застройкой и местным морским укладом.

Первое упоминание о Ворзогорах датируется серединой XIV в., где говорится, что жители платили дань Соловецкому монастырю, а местные мастера строили деревянные морские суда для монахов.

В Ворзогорах расположен уникальный архитектурный памятник – деревянный тройник, единственный из сохранившихся, которые расположены прямо на морском берегу.

Он состоит из Никольской церкви (1636 год), Введенской церкви (1793 год) и колокольни (XVIII век).

Экскурсия по селу, осмотр архитектурных памятников. 

Находясь в этой точке мира можно ощутить себя тем самым помором, суровым жителем побережья Белого моря.

Возвращение в Архангельск.

Размещение в гостинице.

Ужин.

Свободное время.

Экскурсия в село ВорзогорыЭкскурсия в село ВорзогорыЭкскурсия в село Ворзогоры
5 день
Деревянные храмы Подвинья, мастер-класс

Завтрак.

Освобождение номеров.

Выезд из Архангельска. 

Трансфер в пос. Пинега (7 часов).

В дороге остановки с осмотром деревянных храмовых комплексов.

В селе Заостровье, вы увидите деревянный храм во имя Покрова Божией Матери — уникальный христианский культурный и архитектурный памятник деревянного зодчества (1688 год), а также каменный Сретенский храм (1827 год).

В храме шесть престолов, которые были перенесены сюда из прежних, уничтоженных временем храмов.

В 30 км от Архангельска в селе Лявля находится старинный храмовый комплекс, состоящий из двух церквей: каменной церкви Успения Пресвятой Богородицы (1833 год) и старейшая сохранившаяся шатровая деревянная церковь Николая Чудотворца (1584 год).

Никольская церковь в селе Лявля представляет собой самый древний тип шатрового храма, рубленного восьмериком от основания, так называемый «восьмерик от пошвы».

Церковь Василия Блаженного в деревне Чухчерьма – бывший православный храм, построенный в 1824 году, деревянный памятник архитектуры.

Церковь являлась частью ансамбля-тройника Чухчемско-Ильинского погоста, наряду с колокольней (1783 год) и несохранившейся девятиглавой Ильинской церковью (1657 год).

Прибытие в туркомплекс «Голубино», размещение.

Ужин.

Мастер-класс «Печём пироги да шаньги» – интерактивная игра, где все желающие смогут научиться печь знаменитые пинежские шанежки.

Отдых на природе.

Русская баня (доп. плата).

Деревянные храмы Подвинья, мастер-классДеревянные храмы Подвинья, мастер-классДеревянные храмы Подвинья, мастер-класс
6 день
Деревня Кижма – самая красивая деревня России

Завтрак.

Поездка в дер. Кимжа.

Деревня Кимжа, основанная в начале XVI века располагается в Мезенском районе.

В Кимже находится 71 исторический памятник, один из которых – пятиглавая деревянная шатровая Одигитриевская церковь (1709 год) федерального значения.

Деревня Кимжа сохранила в первозданном виде свою традиционную планировку, крестьянские поморские дома, ветряные мельницы, деревянные обетные кресты, комплекс хозяйственных построек XIX – XX веков, уникальные ландшафты.

Всем домам в деревне больше ста лет: это крепкие, северные избы-крепости.

Поэтому Кимжа выглядит, как оживший музей деревянного зодчества, только тут всё взаправду: между дворов играют дети, в домах пекут пряники, из труб поднимаются дымы, на реке ловят рыбу, в лесах собирают ягоды и охотятся.

Здесь свято чтут обычаи и обряды, по канонам справляют большинство праздников, отмечают важные даты.

Деревня Кимжа получила статус «Самой красивой деревни России» и стала первой арктической деревней в составе Федерации самых красивых деревень земли.

Ужин.

Свободное время.

Русская баня (доп. плата).

Деревня Кижма – самая красивая деревня РоссииДеревня Кижма – самая красивая деревня РоссииДеревня Кижма – самая красивая деревня России
7 день
Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»

Завтрак.

Освобождение номеров.

Экскурсия «Ледяные дворцы пещер».

Северные пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые протяженные и многочисленные в Европейской части России.

Это сказочное царство льда, скрытое от человеческих глаз глубоко под землей.

Вас ждут застывшие потоки воды, фигурные сосульки и тоннели и своды гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками.

Обед.

Трансфер в Архангельск (4 часа).

Отъезд из Архангельска после 20:00.

Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в двухместных номерах с удобствами:

  • Архангельск – гостиница «Столица Поморья»;
  • Онега – гостиница «Юбилейная»;
  • Пинега – туристический комплекс «Голубино».

Стоимость тура на 1 человека:

  • двухместное размещение – 58 500 руб.;
  • доплата за одноместное размещение – 7 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание 2-х разовое, указанное в программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
  • Баня
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.

Какое минимальное количество участников?

Тур состоится при группе от 6 человек.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
3 апр 2022
Очень понравился тур "Предания старины поморской"! Интересный и насыщенный. Масса впечатлений! Уникальная возможность в комфортном путешествии добраться до отдаленных, труднодоступных мест, где сохранились деревянные храмы, построенные сотни лет назад. Восхищает и величественная красота окружающей природы, и мастерство людей, создавших эти шедевры зодчества!
А
18 июня 2022
Спасибо организаторам
Ю
16 июня 2022
Все отлично!

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