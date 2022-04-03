Прибытие в Архангельск.
9:00 Встреча группы на ж/д вокзале.
Завтрак.
Обзорная экскурсия «Северный город Архангельск», которая знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.
Пешеходная прогулка-экскурсия по заповедной улице города.
Здесь сохранились уникальные северные дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.
Вас не покинет то особенное чувство, когда присутствуешь при встрече прошлого с настоящим.
Автобусная экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера».
В ходе экскурсии вы посетите музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Карелы», где собрана крупнейшая в мире коллекция деревянного зодчества.
Едва ступив на территорию музея-заповедника, попадаешь в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.
Этот музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру, сохранил неповторимые творения народной архитектуры.
Возвращение в г. Архангельск.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Выезд из Архангельска.
Остановка в урочище Куртяево.
Урочище известно благодаря явленной там иконе Алексия, человека Божия, и своим источникам.
Богомольцы, посещавшие Куртяево, почитали икону как чудотворную, а источник считали целебным.
В самом урочище туристы посещают часовню и «святой источник».
В минеральном источнике, вода которого богата микроэлементами, можно окунуться или набрать святой воды.
Посещение деревни Пурнема.
Пурнема впервые упоминается в 1544 году — уже тогда это многодворная волость, состоящая из 8 деревень.
Жемчужина Пурнемы — деревянная церковь Николая Чудотворца на подклете – четверик, завершенный восьмериком под рубленным шатром с закрытой папертью (1618 год).
А также деревянная церковь Рождества Христова (1860 год), построенная как зимний храм прихода.
Переезд в г. Онега.
Заселение в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак.
В 11 км от устья реки Онеги обосновалось крупное гнездо селений — Подпорожье.
На высоком хорошо обозреваемом мысу левого берега стоял храмовый комплекс: Троицкая церковь (1724 год), Владимирский храм (1757 год) с двумя приделами и колокольня (1847 год).
Из построек храмового комплекса до настоящего времени сохранилась только Владимирская церковь.
Вторая остановка – Никольская церковь (1867 год) и часовня Кирьяка Сырьинского в деревне Сырья.
Настоящая деревянная двухпрестольная церковь с трапезной и колокольней была поставлена на месте основанной Успенской Сырьинской мужской пустыни.
Третьяя остановка – Вознесенская церковь (1661 год) в селе Пияла.
Высота Вознесенской церкви – 45 метров, это один из самых высоких шатровых храмов в России.
По преданию в этом храме молился будущий патриарх Никон.
Рядом с сохранившимся храмом стоит колокольня 1700 года постройки.
Превосходные пропорции, игра граней и объемов делает пияльский ансамбль одним из красивейших памятников России.
Возвращение в г. Онега.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак.
Экскурсия в село Ворзогоры.
Ворзогоры – старинное поморское поселение с интересной жилой застройкой и местным морским укладом.
Первое упоминание о Ворзогорах датируется серединой XIV в., где говорится, что жители платили дань Соловецкому монастырю, а местные мастера строили деревянные морские суда для монахов.
В Ворзогорах расположен уникальный архитектурный памятник – деревянный тройник, единственный из сохранившихся, которые расположены прямо на морском берегу.
Он состоит из Никольской церкви (1636 год), Введенской церкви (1793 год) и колокольни (XVIII век).
Экскурсия по селу, осмотр архитектурных памятников.
Находясь в этой точке мира можно ощутить себя тем самым помором, суровым жителем побережья Белого моря.
Возвращение в Архангельск.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Выезд из Архангельска.
Трансфер в пос. Пинега (7 часов).
В дороге остановки с осмотром деревянных храмовых комплексов.
В селе Заостровье, вы увидите деревянный храм во имя Покрова Божией Матери — уникальный христианский культурный и архитектурный памятник деревянного зодчества (1688 год), а также каменный Сретенский храм (1827 год).
В храме шесть престолов, которые были перенесены сюда из прежних, уничтоженных временем храмов.
В 30 км от Архангельска в селе Лявля находится старинный храмовый комплекс, состоящий из двух церквей: каменной церкви Успения Пресвятой Богородицы (1833 год) и старейшая сохранившаяся шатровая деревянная церковь Николая Чудотворца (1584 год).
Никольская церковь в селе Лявля представляет собой самый древний тип шатрового храма, рубленного восьмериком от основания, так называемый «восьмерик от пошвы».
Церковь Василия Блаженного в деревне Чухчерьма – бывший православный храм, построенный в 1824 году, деревянный памятник архитектуры.
Церковь являлась частью ансамбля-тройника Чухчемско-Ильинского погоста, наряду с колокольней (1783 год) и несохранившейся девятиглавой Ильинской церковью (1657 год).
Прибытие в туркомплекс «Голубино», размещение.
Ужин.
Мастер-класс «Печём пироги да шаньги» – интерактивная игра, где все желающие смогут научиться печь знаменитые пинежские шанежки.
Отдых на природе.
Русская баня (доп. плата).
Завтрак.
Поездка в дер. Кимжа.
Деревня Кимжа, основанная в начале XVI века располагается в Мезенском районе.
В Кимже находится 71 исторический памятник, один из которых – пятиглавая деревянная шатровая Одигитриевская церковь (1709 год) федерального значения.
Деревня Кимжа сохранила в первозданном виде свою традиционную планировку, крестьянские поморские дома, ветряные мельницы, деревянные обетные кресты, комплекс хозяйственных построек XIX – XX веков, уникальные ландшафты.
Всем домам в деревне больше ста лет: это крепкие, северные избы-крепости.
Поэтому Кимжа выглядит, как оживший музей деревянного зодчества, только тут всё взаправду: между дворов играют дети, в домах пекут пряники, из труб поднимаются дымы, на реке ловят рыбу, в лесах собирают ягоды и охотятся.
Здесь свято чтут обычаи и обряды, по канонам справляют большинство праздников, отмечают важные даты.
Деревня Кимжа получила статус «Самой красивой деревни России» и стала первой арктической деревней в составе Федерации самых красивых деревень земли.
Ужин.
Свободное время.
Русская баня (доп. плата).
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия «Ледяные дворцы пещер».
Северные пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые протяженные и многочисленные в Европейской части России.
Это сказочное царство льда, скрытое от человеческих глаз глубоко под землей.
Вас ждут застывшие потоки воды, фигурные сосульки и тоннели и своды гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками.
Обед.
Трансфер в Архангельск (4 часа).
Отъезд из Архангельска после 20:00.
Тур предусматривает проживание в гостиницах в двухместных номерах с удобствами:
Стоимость тура на 1 человека:
Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.
Тур состоится при группе от 6 человек.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
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