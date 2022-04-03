Русский Север сохранил для потомков удивительные шедевры деревянной архитектуры, Проносятся столетия, меняется природа, люди, государства и цивилизации, но несмотря на разные катаклизмы деревянные храмы Поморья несут сквозь время культурный код древней Руси. Мы приглашаем ценителей культуры и любителей фотографии в уникальный тур по затерянным уголкам Архангельской области, где каждый объект, который мы посетим, может называться самый-самый в России.

Примем участие в интерактивной игре, где научимся печь знаменитые пинежские шанежки

Находясь в этой точке мира, почувствуем себя поморами, суровыми жителем побережья Белого моря

Побываем в уникальном музее деревянного зодчества под открытым небом

Программа тура по дням

1 день Встреча, Архангельск, музей «Малые Корелы»

Прибытие в Архангельск. 9:00 Встреча группы на ж/д вокзале. Завтрак. Обзорная экскурсия «Северный город Архангельск», которая знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями. Пешеходная прогулка-экскурсия по заповедной улице города. Здесь сохранились уникальные северные дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы. Вас не покинет то особенное чувство, когда присутствуешь при встрече прошлого с настоящим. Автобусная экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера». В ходе экскурсии вы посетите музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Карелы», где собрана крупнейшая в мире коллекция деревянного зодчества. Едва ступив на территорию музея-заповедника, попадаешь в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев. Этот музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру, сохранил неповторимые творения народной архитектуры. Возвращение в г. Архангельск. Ужин. Свободное время.

2 день Экскурсия в деревню Пурнема, г. Онега

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд из Архангельска. Остановка в урочище Куртяево. Урочище известно благодаря явленной там иконе Алексия, человека Божия, и своим источникам. Богомольцы, посещавшие Куртяево, почитали икону как чудотворную, а источник считали целебным. В самом урочище туристы посещают часовню и «святой источник». В минеральном источнике, вода которого богата микроэлементами, можно окунуться или набрать святой воды. Посещение деревни Пурнема. Пурнема впервые упоминается в 1544 году — уже тогда это многодворная волость, состоящая из 8 деревень. Жемчужина Пурнемы — деревянная церковь Николая Чудотворца на подклете – четверик, завершенный восьмериком под рубленным шатром с закрытой папертью (1618 год). А также деревянная церковь Рождества Христова (1860 год), построенная как зимний храм прихода. Переезд в г. Онега. Заселение в гостиницу. Ужин. Свободное время.

3 день Деревянные храмы Поонежья

Завтрак. В 11 км от устья реки Онеги обосновалось крупное гнездо селений — Подпорожье. На высоком хорошо обозреваемом мысу левого берега стоял храмовый комплекс: Троицкая церковь (1724 год), Владимирский храм (1757 год) с двумя приделами и колокольня (1847 год). Из построек храмового комплекса до настоящего времени сохранилась только Владимирская церковь. Вторая остановка – Никольская церковь (1867 год) и часовня Кирьяка Сырьинского в деревне Сырья. Настоящая деревянная двухпрестольная церковь с трапезной и колокольней была поставлена на месте основанной Успенской Сырьинской мужской пустыни. Третьяя остановка – Вознесенская церковь (1661 год) в селе Пияла. Высота Вознесенской церкви – 45 метров, это один из самых высоких шатровых храмов в России. По преданию в этом храме молился будущий патриарх Никон. Рядом с сохранившимся храмом стоит колокольня 1700 года постройки. Превосходные пропорции, игра граней и объемов делает пияльский ансамбль одним из красивейших памятников России. Возвращение в г. Онега. Ужин. Свободное время.

4 день Экскурсия в село Ворзогоры

Завтрак. Экскурсия в село Ворзогоры. Ворзогоры – старинное поморское поселение с интересной жилой застройкой и местным морским укладом. Первое упоминание о Ворзогорах датируется серединой XIV в., где говорится, что жители платили дань Соловецкому монастырю, а местные мастера строили деревянные морские суда для монахов. В Ворзогорах расположен уникальный архитектурный памятник – деревянный тройник, единственный из сохранившихся, которые расположены прямо на морском берегу. Он состоит из Никольской церкви (1636 год), Введенской церкви (1793 год) и колокольни (XVIII век). Экскурсия по селу, осмотр архитектурных памятников. Находясь в этой точке мира можно ощутить себя тем самым помором, суровым жителем побережья Белого моря. Возвращение в Архангельск. Размещение в гостинице. Ужин. Свободное время.

5 день Деревянные храмы Подвинья, мастер-класс

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд из Архангельска. Трансфер в пос. Пинега (7 часов). В дороге остановки с осмотром деревянных храмовых комплексов. В селе Заостровье, вы увидите деревянный храм во имя Покрова Божией Матери — уникальный христианский культурный и архитектурный памятник деревянного зодчества (1688 год), а также каменный Сретенский храм (1827 год). В храме шесть престолов, которые были перенесены сюда из прежних, уничтоженных временем храмов. В 30 км от Архангельска в селе Лявля находится старинный храмовый комплекс, состоящий из двух церквей: каменной церкви Успения Пресвятой Богородицы (1833 год) и старейшая сохранившаяся шатровая деревянная церковь Николая Чудотворца (1584 год). Никольская церковь в селе Лявля представляет собой самый древний тип шатрового храма, рубленного восьмериком от основания, так называемый «восьмерик от пошвы». Церковь Василия Блаженного в деревне Чухчерьма – бывший православный храм, построенный в 1824 году, деревянный памятник архитектуры. Церковь являлась частью ансамбля-тройника Чухчемско-Ильинского погоста, наряду с колокольней (1783 год) и несохранившейся девятиглавой Ильинской церковью (1657 год). Прибытие в туркомплекс «Голубино», размещение. Ужин. Мастер-класс «Печём пироги да шаньги» – интерактивная игра, где все желающие смогут научиться печь знаменитые пинежские шанежки. Отдых на природе. Русская баня (доп. плата).

6 день Деревня Кижма – самая красивая деревня России

Завтрак. Поездка в дер. Кимжа. Деревня Кимжа, основанная в начале XVI века располагается в Мезенском районе. В Кимже находится 71 исторический памятник, один из которых – пятиглавая деревянная шатровая Одигитриевская церковь (1709 год) федерального значения. Деревня Кимжа сохранила в первозданном виде свою традиционную планировку, крестьянские поморские дома, ветряные мельницы, деревянные обетные кресты, комплекс хозяйственных построек XIX – XX веков, уникальные ландшафты. Всем домам в деревне больше ста лет: это крепкие, северные избы-крепости. Поэтому Кимжа выглядит, как оживший музей деревянного зодчества, только тут всё взаправду: между дворов играют дети, в домах пекут пряники, из труб поднимаются дымы, на реке ловят рыбу, в лесах собирают ягоды и охотятся. Здесь свято чтут обычаи и обряды, по канонам справляют большинство праздников, отмечают важные даты. Деревня Кимжа получила статус «Самой красивой деревни России» и стала первой арктической деревней в составе Федерации самых красивых деревень земли. Ужин. Свободное время. Русская баня (доп. плата).

7 день Экскурсия «Ледяные дворцы пещер»