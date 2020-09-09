Преимущества этого путешествия:
Кроме того, Вас ждет увлекательная программа на борту теплохода, лекции по истории республики, конкурсы с призами, дискотеки и живые выступления артистов, которые прекрасно дополнят Ваш насыщенный отдых.
С 08:00 трансфер из аэропорта.
Размещение на борту с 10:00.
Обед.
Свободное время.
Отправление в рейс в 19:00.
Знаменитые Ленские столбы – это величественные скалы высотой до 200 м, сплошной стеной протянувшиеся по правому берегу красавицы Лены на 40 км. Расположены они в 200 км выше г. Якутска.
На стоянке вас ждет традиционный приветственный ритуал с обрядом очищения и восхождение на вершину с панорамной площадкой, откуда вы сможете не только полюбоваться великолепным видом на Лену и живописными окрестностями, но и сделать памятные фотографии о путешествии.
Отдых на берегу.
Пешая прогулка до бизонария. Рассказ сотрудника бизонария.
Программа на борту.
Лекции и фильмы о Якутии, мастер-классы.
Переправа на пароме.
Приветственный эвенкийский ритуал на берегу.
Пешая прогулка до центра поселка.
Фольклорный концерт.
Продажа сувениров.
Посещение небольшого краеведческого музея и православной церкви.
Пешая прогулка до Дома культуры.
Фольклорный концерт, выставка-продажа сувениров.
Свободная программа.
Трансфер на автобусах. Остановка у знака «Тикси».
Церемония встречи гостей, обряд очищения, фотографирование.
Экскурсия «Южный берег моря Лаптевых». Показ видео слайда о Тикси (10 минут).
Приветственное слово и театрализованная постановка.
Рассказ об острове.
Экскурсия в ледник.
Дегустация рыбы шоковой заморозки.
Программа на борту.
Проводятся лекции и показываются фильмы о Якутии.
Проводятся различные мастер-классы.
Стоянка у надписи ПОЛЯРНЫЙ КРУГ.
Свободная программа.
Далее будет прогулка по берегу и рыбалка. Проба ухи.
Программа на борту.
Проводятся лекции и показываются фильмы о Якутии.
Проводятся различные мастер-классы.
Свободная программа на берегу.
Шашлык.
Прощальный костер Дружбы.
Трансфер на автобусах и микроавтобусах в музей под открытым небом «Дружба».
Пешая экскурсия с экскурсоводом по территории музея. Посещение сувенирной лавки.
Отдых на берегу.
Прибытие в 04:00.
Завтрак.
Стоянка до 10 утра.
Трансфер в аэропорт/гостиницу.
Круиз выполняет т/х «Михаил Светлов».
Стоимость каюты в зависимости от категории размещения и количества мест, руб:
|Каюта
|Люкс
|Полулюкс
|Одноместная с доп. местом
|2хместная комфорт
|3хместная стандарт
|4хместная стандарт
|Палуба
|шлюпочная
|главная
|главная
|шлюпочная
|шлюпочная
|главная
|Номера кают
|200 и 201
|106-113
|100-105
|202-210
|211-234
|115-133
|Количество кают
|2
|8
|6
|9
|24
|19
|Тип размещения
|до 2 чел
|1 чел
|2 чел
|1 чел
|2 чел
|1 чел
|2 чел
|1 чел*
|2 чел
|3 чел
|1 чел*
|2 чел
|3 чел
|4 чел
|Стоимость в рублях
|633,050
|340,750
|484,000
|295,000
|353,000
|316,500
|437,700
|155,167
|437,700
|465,500
|127,875
|437,700
|474,500
|511,500
1 человек - стоимость каюты на 1 человека по типу размещения с подселением.
Трёхпалубный речной пассажирский теплоход. Назван в честь русского поэта и общественного деятеля Михаила Светлова. Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1986 году. Длина (габаритная) 90,36 м, ширина (габаритная) 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.
Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.
К услугам туристов четырех-, трёх-, двух- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс. Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой. Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.
На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Детям с 2 до 14 лет предоставляется скидка 30%