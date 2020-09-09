Трёхпалубный речной пассажирский теплоход. Назван в честь русского поэта и общественного деятеля Михаила Светлова. Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1986 году. Длина (габаритная) 90,36 м, ширина (габаритная) 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.

Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.

К услугам туристов четырех-, трёх-, двух- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс. Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой. Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.

На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.