Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск

Круиз начинается с посещения национального природного парка «Ленские столбы»

5
3 отзыва
Круиз начинается с посещения национального природного парка «Ленские столбы». Этот уникальный природный феномен поразит Вас своими масштабами и красотой.

Крутые скалы, простирающиеся вдоль реки на 40 километров, как ничто иное передают все величие якутской природы.
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Ближайшие даты:

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим национальный природный парк «Ленские столбы»;
  • посетим такие живописные места, как Жиганск и Кюсюр и познакомимся с национальным колоритом;
  • насладимся выступлениями местных артистов;
  • побываем в Тикси – самом северном населенном пункте Якутии;
  • прогуляемся до села Соттинцы и историко-архитектурного музея под открытым небом «Дружба».

Кроме того, Вас ждет увлекательная программа на борту теплохода, лекции по истории республики, конкурсы с призами, дискотеки и живые выступления артистов, которые прекрасно дополнят Ваш насыщенный отдых.

Программа тура по дням

1 день

Якутск

С 08:00 трансфер из аэропорта.

Размещение на борту с 10:00.

Обед.

Свободное время.

Отправление в рейс в 19:00.

2 день

Ленские столбы

Знаменитые Ленские столбы – это величественные скалы высотой до 200 м, сплошной стеной протянувшиеся по правому берегу красавицы Лены на 40 км. Расположены они в 200 км выше г. Якутска.

На стоянке вас ждет традиционный приветственный ритуал с обрядом очищения и восхождение на вершину с панорамной площадкой, откуда вы сможете не только полюбоваться великолепным видом на Лену и живописными окрестностями, но и сделать памятные фотографии о путешествии.

Отдых на берегу.

Ленские столбыЛенские столбыЛенские столбыЛенские столбы
3 день

Буотама

Пешая прогулка до бизонария. Рассказ сотрудника бизонария.

4 день

В пути, программа на борту

Программа на борту.

Лекции и фильмы о Якутии, мастер-классы.

В пути, программа на борту
5 день

Жиганск

Переправа на пароме.

Приветственный эвенкийский ритуал на берегу.

Пешая прогулка до центра поселка.

Фольклорный концерт.

Продажа сувениров.

Посещение небольшого краеведческого музея и православной церкви.

6 день

Кюсюр

Пешая прогулка до Дома культуры.

Фольклорный концерт, выставка-продажа сувениров.

Свободная программа.

7 день

Неелово (Тикси)

Трансфер на автобусах. Остановка у знака «Тикси».

Церемония встречи гостей, обряд очищения, фотографирование.

Экскурсия «Южный берег моря Лаптевых». Показ видео слайда о Тикси (10 минут).

Приветственное слово и театрализованная постановка.

8 день

Тит-Ары

Рассказ об острове.

Экскурсия в ледник.

Дегустация рыбы шоковой заморозки.

9 день

В пути, программа на борту

Программа на борту.

Проводятся лекции и показываются фильмы о Якутии.

Проводятся различные мастер-классы.

10 день

Полярный круг (или Утиный остров)

Стоянка у надписи ПОЛЯРНЫЙ КРУГ.

Свободная программа.

Далее будет прогулка по берегу и рыбалка. Проба ухи.

11 день

В пути, программа на борту

Программа на борту.

Проводятся лекции и показываются фильмы о Якутии.

Проводятся различные мастер-классы.

12 день

Зелёная стоянка

Свободная программа на берегу.

Шашлык.

Прощальный костер Дружбы.

13 день

Соттинцы

Трансфер на автобусах и микроавтобусах в музей под открытым небом «Дружба».

Пешая экскурсия с экскурсоводом по территории музея. Посещение сувенирной лавки.

Отдых на берегу.

14 день

Якутск

Прибытие в 04:00.

Завтрак.

Стоянка до 10 утра.

Трансфер в аэропорт/гостиницу.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Круиз выполняет т/х «Михаил Светлов».

Стоимость каюты в зависимости от категории размещения и количества мест, руб:

КаютаЛюксПолулюксОдноместная с доп. местом2хместная комфорт3хместная стандарт4хместная стандарт
Палубашлюпочнаяглавнаяглавнаяшлюпочнаяшлюпочнаяглавная
Номера кают200 и 201106-113100-105202-210211-234115-133
Количество кают28692419
Тип размещениядо 2 чел1 чел2 чел1 чел2 чел1 чел2 чел1 чел*2 чел3 чел1 чел*2 чел3 чел4 чел
Стоимость в рублях633,050340,750484,000295,000353,000316,500437,700155,167437,700465,500127,875437,700474,500511,500

1 человек - стоимость каюты на 1 человека по типу размещения с подселением.

Варианты проживания

Круизный теплоход «Михаил Светлов»

13 ночей

Трёхпалубный речной пассажирский теплоход. Назван в честь русского поэта и общественного деятеля Михаила Светлова. Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1986 году. Длина (габаритная) 90,36 м, ширина (габаритная) 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.

Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.

К услугам туристов четырех-, трёх-, двух- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс. Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой. Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.

На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.

Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Трехразовое питание по системе «шведский стол»
  • Программа на борту теплохода
  • Программа на стоянках, кроме программы в г. Якутске
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Проживания в г. Якутск до начала тура и после его окончания
  • Питание, не предусмотренное программой тура
  • Алкогольные напитки
  • Услуги прачечной
Место начала и завершения?
г. Якутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Детям с 2 до 14 лет предоставляется скидка 30%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 210 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
9 сен 2020
Замечательный тур, прекрасное обслуживание и развлекательная программа. Питание выше всяких похвал
В
3 июля 2022
Отличная организация тура, замечательная группа сопровождения, прекрасная кухня.
Е
16 июня 2022
Спасибо команде теплохода "Демьян Бедный" за прекрасно организованный отдых. Большая благодарность работникам кухни.

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