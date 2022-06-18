Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу.
10-45 Встреча с гидом в отеле
11-00 Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья», которая знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.
Обед в кафе.
Автобусная экскурсия «Деревянное зодчество Поморья». В ходе экскурсии вы посетите Музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Карелы», где собрана крупнейшая в мире коллекция деревянного зодчества.
Едва ступив на территорию музея-заповедника, попадаешь в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.
Этот музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру, сохранил неповторимые творения народной архитектуры.
Возвращение в г. Архангельск.
Ужин в кафе. Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия «Наследие земли Холмогорской». Холмогорская земля – прекрасная, древняя и богатая историческим прошлым. Экскурсия, рассказывает о строительстве, расцвете, упадке и о возрождении православных храмов земли Холмогорской.
В древнем селе Холмогоры мы познакомимся с архитектурой архиерейского подворья, в состав которого вошли Спасо-Преображенский собор, храмы, архиерейские палаты, а также территория бывшего Успенского женского монастыря.
Собор был заложен в 1685 году и стал одним из самых больших на Русском Севере. В 1744 – 1781 годах помещения архиерейского дома использовались как место проживания ссыльной семьи императора Иоанна VI («брауншвейгского семейства»).
На берегу Михайловского озера возвышается уникальный памятник русского зодчества Свято–Троицкий Антониево – Сийский мужской монастырь, один из самых известных и значимых монастырей Русского Севера, основанный в 1520 году.
Этот монастырь известен тем, что именно сюда был сослан Борисом Годуновым Феодор Никитич Романов (Филарет), отец первого царя из династии Романовых.
Сегодня монастырь является действующим. Возрождается жизнь в стенах храма, реставрируются и перестраиваются основные здания монастыря.
В монастыре – пешеходная экскурсия «Архитектурный комплекс Антониево-Сийского монастыря».
Обед самостоятельно. Будут остановки у кафе.
Недалеко от Емецка в селе Зачачье мы осмотрим два уникальных старинных храма – деревянный, в честь святителя Николая Чудотворца (1687 г.), и каменный с колокольней (1895г.), во имя великомученика Димитрия Солунского.
Возвращение в г. Архангельск после 19-00.
Ужин в кафе. Свободное время.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Трансфер в г. Онега (4 часа в пути). Размещение в гостинице «Юбилейная».
Обед самостоятельно.
Пешеходная обзорная экскурсия по г. Онега. Онега — без всякого преувеличения городок на краю землю. Наш рассказ о девяти веках истории старинного поморского поселения.
Посещение краеведческого музея (самостоятельно, за доп. плату)
Ужин в кафе. Свободное время.
Завтрак в гостинице.
9-00 выезд из отеля. Экскурсия «Деревянные храмы Поонежья». Экскурсионная фото-поездка «Деревянные храмы Поонежья».
Первая остановка – Никольская церковь (1867 год) и часовня Кирьяка Сырьинского в деревне Сырья.
Настоящая деревянная двухпрестольная церковь с трапезной и колокольней была поставлена на месте основанной Успенской Сырьинской мужской пустыни.
Вторая остановка в деревне Поле. Здесь сохранился красивейший памятник деревянной архитектуры – Церковь Богоявления Господня (1853 год).
Двусветный четверик, перекрытый кубоватой кровлей с главкой, с пятигранным алтарем, трапезной и притвором, над которым поставлена колокольня.
В дер. Поле также можно увидеть редчайший образец усадебной архитектуры Русского Севера – дом Ивана Максимовича Попова с затейливой беседкой.
Обед самостоятельно. Рекомендуем взять сухой паек.
Третья остановка – Вознесенская церковь (1661 год) в селе Пияла. Высота Вознесенской церкви - 45 метров, это самый высокий деревянный шатровый храм в России.
По преданию в этом храме молился будущий патриарх Никон. Рядом с сохранившимся храмом стоит колокольня 1700 года постройки.
Превосходные пропорции, игра граней и объемов делает пияльский ансамбль одним из красивейших памятников России.
Возвращение в г. Онега после 18-00
Ужин в кафе. Свободное время.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Экскурсия в село Ворзогоры. Ворзогоры — старинное поморское поселение с интересной жилой застройкой и местным морским укладом.
Первое упоминание о Ворзогорах датируется серединой XIV в. Где говорится, что жители платили дань Соловецкому монастырю, а местные мастера строили деревянные морские суда для монахов.
В Ворзогорах расположен уникальный архитектурный памятник – деревянный тройник, единственный из сохранившихся, которые расположены прямо на морском берегу.
Он состоит из Никольской церкви (1636 год), Введенской церкви (1793 год) и колокольни (XVIII век).
Находясь в этой точке мира можно ощутить себя тем самым помором, суровым жителем побережья Белого моря.
Возвращение в г. Онега после 14-00.
Обед самостоятельно.
Трансфер в Архангельск (4 часа в пути). Прибытие после 20-00. Размещение в гостинице.
Ужин в кафе. Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Свободное время. Самостоятельный выезд из отеля.
В туре предусмотрено проживание:
Доплата за одноместное размещение – 6000 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.