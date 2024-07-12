Соловки

Групповой тур в Архангельске
Два часа на теплоходе по Белому морю – и вы окунетесь в другую эпоху! Полюбуетесь невероятной мощью Соловецкого монастыря, прикоснетесь к древнейшим святыням и увидите рукотворные чудеса, созданные монахами.

Вместе с нами вы проникнетесь невероятной природной красотой, историями удивительной веры и силы человеческого духа.

Откроете для себя место, в котором сплелись исторические параллели и судьбы, эпохальные события и вехи летописи нашей страны.
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Соловки
Ближайшие даты:
12
июл

Что вас ожидает:

Знакомство с белухами
Знакомство с белухами
Отправимся на мыс Белужий, где увидим удивительных арктических китов в естественной среде обитания
Прокатимся с ветерком по волнам Белого моря
Прокатимся с ветерком по волнам Белого моря
Проникнемся суровой красотой самобытных северных пейзажей и покормим чаек с рук
Путешествие сквозь время
Путешествие сквозь время
Побывав в этих заповедных местах, мы сможем прикоснуться к их тайне и ощутить себя в другой эпохе

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Кеми, прибытие на Соловецкий архипелаг

Встречаемся с группой на ж/д станции Кемь в пятницу в 10:38.

После встречи в Кеми едем в поселок Рабочеостровск на берег Белого моря, откуда отправляется наш теплоход на Соловки. До Соловецкого архипелага нам плыть около двух часов.

По пути будем любоваться суровыми северными пейзажами, кормить чаек и выглядывать в волнах Белого моря спины белух. Ведь встреча в Белом море с этими зубатыми китами летом не только вероятна, но и вполне возможна!

Прибыв на Соловки, заселимся в наш гостевой дом и позже пройдемся с гидом по окрестностям монастыря.

Познакомимся с тысячелетней историей Соловецкого архипелага – от загадочных строителей лабиринтов на остовах и саамских поселений до православных подвижников и заключенных СЛОНа (Соловецкого лагеря особого назначения).

Узнаем, что Соловецкий архипелаг еще называют Северным Афоном и что Белое море в старину называли морем Студеным, Гандвиком или пучиной Соловецкой.

Ночуем в гостевом доме.

Встреча в Кеми, прибытие на Соловецкий архипелагВстреча в Кеми, прибытие на Соловецкий архипелагВстреча в Кеми, прибытие на Соловецкий архипелаг
2 день

Скиты, Красное озеро и мыс Белужий

Сегодня мы ближе знакомимся с северной частью Большого Соловецкого острова.

Едем на микроавтобусе как и по известным и знаковым местам острова, так и по редко посещаемым памятникам Соловков.

Остановимся у Свято-Вознесенского скита с его противоречивой историей, поднимемся на Секирную гору, где стоит уникальная церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором.

Затем по лесной дороге доедем в Савватиевский скит – первое поселение соловецких иноков, в начале 20 века ставшее командировкой СЛОН и местом первого расстрела политических заключённых на Соловках.

Затем увидим Аллею юнг – остатки землянок Соловецкой школы юнг. Во время Второй мировой войны здесь, на Соловках, из 14-летних подростков воспитали более 4 тыс. бойцов для Советского флота.

Окунувшись в историю, снова вернемся на дорогу и доедем до Красного озера, где берут истоки знаменитые озёрно-канальные системы Соловков.

Увидим дамбу 16 века – реализованную идею «по повороту реки вспять» – спустя столетия она по-прежнему работает и меняет жизнь монастыря и местные ландшафты.

Постараемся успеть на мыс Белужий, где с середины июня по октябрь появляются белухи! Сюда они возвращаются каждое лето. Белухи привязываются к местам своего рождения. Так что у нас есть большой шанс их увидеть!

Во второй половине дня возвращаемся в поселок, где специально выделим свободное время.

Кто-то сможет сходить в монастырь на вечернюю службу, кто-то встретит закат на берегу Белого моря.

А кто-то может взять напрокат весельную лодку и прокатиться по озерам и каналам Соловков – удивительной гидротехнической системе, вписанной в природный ландшафт острова.

Ночуем в гостевом доме.

Скиты, Красное озеро и мыс БелужийСкиты, Красное озеро и мыс БелужийСкиты, Красное озеро и мыс БелужийСкиты, Красное озеро и мыс Белужий
3 день

Соловецкое чудо

Сегодня мы отправимся смотреть еще одно соловецкое чудо – каменную дамбу, соединяющую два крупных острова архипелага: Большой Соловецкий и Большую Муксалму.

В зависимости от погоды и группы до дамбы поедем или на велосипедах, или на катере. Дорога по суше интересна красивой северной природой и спортивной составляющей – будет несколько бродов и гатей на заболоченных участках дороги.

А если пойдем на катере по заливу Долгая Губа, то пройдем вдоль песчаных пляжей и каменистых гряд, вдоль птичьих базаров на скалах и колоний водорослей в прозрачной воде.

Сама дамба удивительна! Построена она между островами вручную силами монахов и трудников из огромных валунов – изгибающаяся змея дамбы над проливом Железные ворота кажется нерукотворным чудом.

Приливы и отливы с шумом несут морские волны сквозь арочные пролеты в дамбе. Место, восхваляющее силу человеческого духа, труд и красоту окружающего нас мира!

Вернувшись в поселок, заберем вещи из гостевого дома и отправимся на теплоходе назад на материк.

Но перед тем, как остров скроется, мы полюбуемся с воды невероятной мощью, стройностью и изяществом стен Соловецкого монастыря и куполов храмов.

Загадаем обязательно сюда еще вернуться и побывать на остальных островах этого удивительного архипелага.

Вернувшись на материк, доедем от причала до станции в Кемь, где и закончим активную часть нашего быстрого и насыщенного путешествия!

Окончание программы.

Соловецкое чудоСоловецкое чудоСоловецкое чудо

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Соло» / «Соловецкая Слобода», либо в аналогичном по уровню комфорта месте размещения.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница на Соловках

2 ночи

Номера будут уютные и с удобствами.

Если мы будем проживать в гостинице «Соло» или в других перечисленных, то все они находятся рядом с достопримечательностями.

Наплыв туристов очень большой, и сложно сказать, что именно будет свободно, когда вы решите поехать, но мы обязательно найдем для вас комфортный вариант.

Гостиница на СоловкахГостиница на СоловкахГостиница на Соловках

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перемещение на катере
  • Проживание в рамках тура
  • Завтраки
  • Экскурсии по программе тура
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные активности и услуги
Место начала и завершения?
Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование Соловецкое, Соловецкие острова
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Вещи от дождя, ветра и для прогулок по лесу.

Что важно знать о проживании в рамках тура?

С жильем на Соловках непросто, так как большую часть занимают паломники, но у нас есть в запасе гостиницы, где нас ждут. Если же они будут заняты на момент вашего выбора, мы найдем другое уютное жилье с удобствами.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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