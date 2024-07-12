Вместе с нами вы проникнетесь невероятной природной красотой, историями удивительной веры и силы человеческого духа.
Откроете для себя место, в котором сплелись исторические параллели и судьбы, эпохальные события и вехи летописи нашей страны.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Кеми, прибытие на Соловецкий архипелаг
Встречаемся с группой на ж/д станции Кемь в пятницу в 10:38.
После встречи в Кеми едем в поселок Рабочеостровск на берег Белого моря, откуда отправляется наш теплоход на Соловки. До Соловецкого архипелага нам плыть около двух часов.
По пути будем любоваться суровыми северными пейзажами, кормить чаек и выглядывать в волнах Белого моря спины белух. Ведь встреча в Белом море с этими зубатыми китами летом не только вероятна, но и вполне возможна!
Прибыв на Соловки, заселимся в наш гостевой дом и позже пройдемся с гидом по окрестностям монастыря.
Познакомимся с тысячелетней историей Соловецкого архипелага – от загадочных строителей лабиринтов на остовах и саамских поселений до православных подвижников и заключенных СЛОНа (Соловецкого лагеря особого назначения).
Узнаем, что Соловецкий архипелаг еще называют Северным Афоном и что Белое море в старину называли морем Студеным, Гандвиком или пучиной Соловецкой.
Ночуем в гостевом доме.
Скиты, Красное озеро и мыс Белужий
Сегодня мы ближе знакомимся с северной частью Большого Соловецкого острова.
Едем на микроавтобусе как и по известным и знаковым местам острова, так и по редко посещаемым памятникам Соловков.
Остановимся у Свято-Вознесенского скита с его противоречивой историей, поднимемся на Секирную гору, где стоит уникальная церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором.
Затем по лесной дороге доедем в Савватиевский скит – первое поселение соловецких иноков, в начале 20 века ставшее командировкой СЛОН и местом первого расстрела политических заключённых на Соловках.
Затем увидим Аллею юнг – остатки землянок Соловецкой школы юнг. Во время Второй мировой войны здесь, на Соловках, из 14-летних подростков воспитали более 4 тыс. бойцов для Советского флота.
Окунувшись в историю, снова вернемся на дорогу и доедем до Красного озера, где берут истоки знаменитые озёрно-канальные системы Соловков.
Увидим дамбу 16 века – реализованную идею «по повороту реки вспять» – спустя столетия она по-прежнему работает и меняет жизнь монастыря и местные ландшафты.
Постараемся успеть на мыс Белужий, где с середины июня по октябрь появляются белухи! Сюда они возвращаются каждое лето. Белухи привязываются к местам своего рождения. Так что у нас есть большой шанс их увидеть!
Во второй половине дня возвращаемся в поселок, где специально выделим свободное время.
Кто-то сможет сходить в монастырь на вечернюю службу, кто-то встретит закат на берегу Белого моря.
А кто-то может взять напрокат весельную лодку и прокатиться по озерам и каналам Соловков – удивительной гидротехнической системе, вписанной в природный ландшафт острова.
Ночуем в гостевом доме.
Соловецкое чудо
Сегодня мы отправимся смотреть еще одно соловецкое чудо – каменную дамбу, соединяющую два крупных острова архипелага: Большой Соловецкий и Большую Муксалму.
В зависимости от погоды и группы до дамбы поедем или на велосипедах, или на катере. Дорога по суше интересна красивой северной природой и спортивной составляющей – будет несколько бродов и гатей на заболоченных участках дороги.
А если пойдем на катере по заливу Долгая Губа, то пройдем вдоль песчаных пляжей и каменистых гряд, вдоль птичьих базаров на скалах и колоний водорослей в прозрачной воде.
Сама дамба удивительна! Построена она между островами вручную силами монахов и трудников из огромных валунов – изгибающаяся змея дамбы над проливом Железные ворота кажется нерукотворным чудом.
Приливы и отливы с шумом несут морские волны сквозь арочные пролеты в дамбе. Место, восхваляющее силу человеческого духа, труд и красоту окружающего нас мира!
Вернувшись в поселок, заберем вещи из гостевого дома и отправимся на теплоходе назад на материк.
Но перед тем, как остров скроется, мы полюбуемся с воды невероятной мощью, стройностью и изяществом стен Соловецкого монастыря и куполов храмов.
Загадаем обязательно сюда еще вернуться и побывать на остальных островах этого удивительного архипелага.
Вернувшись на материк, доедем от причала до станции в Кемь, где и закончим активную часть нашего быстрого и насыщенного путешествия!
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Соло» / «Соловецкая Слобода», либо в аналогичном по уровню комфорта месте размещения.
Варианты проживания
Гостиница на Соловках
Номера будут уютные и с удобствами.
Если мы будем проживать в гостинице «Соло» или в других перечисленных, то все они находятся рядом с достопримечательностями.
Наплыв туристов очень большой, и сложно сказать, что именно будет свободно, когда вы решите поехать, но мы обязательно найдем для вас комфортный вариант.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Перемещение на катере
- Проживание в рамках тура
- Завтраки
- Экскурсии по программе тура
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные активности и услуги
- Место начала и завершения?
- Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование Соловецкое, Соловецкие острова
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Вещи от дождя, ветра и для прогулок по лесу.
- Что важно знать о проживании в рамках тура?
С жильем на Соловках непросто, так как большую часть занимают паломники, но у нас есть в запасе гостиницы, где нас ждут. Если же они будут заняты на момент вашего выбора, мы найдем другое уютное жилье с удобствами.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору