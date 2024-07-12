1 день

Встреча в Кеми, прибытие на Соловецкий архипелаг

Встречаемся с группой на ж/д станции Кемь в пятницу в 10:38.

После встречи в Кеми едем в поселок Рабочеостровск на берег Белого моря, откуда отправляется наш теплоход на Соловки. До Соловецкого архипелага нам плыть около двух часов.

По пути будем любоваться суровыми северными пейзажами, кормить чаек и выглядывать в волнах Белого моря спины белух. Ведь встреча в Белом море с этими зубатыми китами летом не только вероятна, но и вполне возможна!

Прибыв на Соловки, заселимся в наш гостевой дом и позже пройдемся с гидом по окрестностям монастыря.

Познакомимся с тысячелетней историей Соловецкого архипелага – от загадочных строителей лабиринтов на остовах и саамских поселений до православных подвижников и заключенных СЛОНа (Соловецкого лагеря особого назначения).

Узнаем, что Соловецкий архипелаг еще называют Северным Афоном и что Белое море в старину называли морем Студеным, Гандвиком или пучиной Соловецкой.

Ночуем в гостевом доме.