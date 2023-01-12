Встреча в аэропорту (прилёт рейсами, прибывающими в Якутск до 8:00 часов).
Трансфер в город.
У прилетевших ранее сбор у автовокзала в 9:00.
Трансфер Якутск — п. Тында.
Продолжение пути Якутск – п. Тында.
Пересадка на поезд в Улак (7 часов пути).
Улак – Эльга, время отправления в 17:00, время прибытия в 01:00.
Прибытие в Улак в ночь.
Посадка на вахтовый Камаз.
Трансфер Улак – р. Алгама (1-й мост через Алгаму).
Этот участок пути является некомфортным для трансфера, так как туристам предстоит ехать в будке со снаряжением. Обычно внизу застилается снаряжение, а туристы ложатся сверху.
Прибытие к обеду к начальной точке маршрута к обеду.
Обед, отдых.
После отдыха сборка катамаранов, подготовка снастей к рыбалке.
В сборке катамаранов принимает участие вся группа.
Сплав до устья речки Чайдах (6,5 км).
Разбивка лагеря. Отдых.
Речка Чайдах находится в стороне от дороги и поэтому здесь удобно отдыхать и готовиться к предстоящему путешествию.
Подготовка к сплаву, отдых.
Походная часть пути.
Сплав до р. Туксани.
Рыбалка на перспективных местах.
Длина дневного перехода 46,5 км.
Сплав до кордона природного парка «Большое Токко» (2 км ниже устья р. Ненгра).
Рыбалка на перспективных местах.
Длина дневного перехода 44 км.
Сплав до р. Оюмрак.
Рыбалка на перспективных местах.
Длина дневного перехода 55 км.
Рыбалка на участке реки между устьями рек Оюмряк и Князь Юрях.
Как показала рыбалка в предыдущих турах, этот горный участок с более результативной рыбалкой на тайменя и поэтому здесь, на этом участке, уделено пять дней рыбалки.
В зависимости от уровня воды, при удачном расположении лагеря, в один из дней желательно провести дневку.
Длина участка 103 км.
Продолжаем рыбалку.
Отдыхаем.
Наслаждаемся природой.
Продолжаем рыбалку.
Отдыхаем.
Наслаждаемся природой.
Продолжаем рыбалку.
Отдыхаем.
Наслаждаемся природой.
Продолжаем рыбалку.
Отдыхаем.
Наслаждаемся природой.
Сплав до района устья речки Идюм.
Стоянка на острове.
Длина дневного перехода 55 км.
Сплав по р. Учур и далее до устья р. Мусс.
Длина дневного перехода 84 км.
Сплав до метеостанции Чюльбю, 80 км.
Дневка на Чюльбю.
Отдых.
Баня.
Сплав до острова Харыя, 97 км.
Сплав до реки Алдан, 63 км.
Прибытие на Алдан к обеду второго дня.
Стоянка на зимовье на правом берегу р. Алдан ниже 5,5 км от устья Учура.
Разбор катамаранов и снаряжения.
Трансфер на катере «Волжанка» (19 мест) до Томмота — 400 км вверх по течению.
Пересадка на автобус и далее трансфер до Якутска — 430 км.
Приезд в Якутск утром.
В конце пути переправа через Лену на пароме.
Развоз по гостиницам.
Рекомендуем приобрести авиабилеты на рейсы следующего дня.
Расстояния:
Итого: 634 км.
Тур предусматривает проживание в палатках от 1-номестной до 4-хместной.
Размещение во время тура в палатках от 1-местной до 4-местной по маршруту.
Одежда:
Снаряжение:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Маршрут: р. Алгама – р. Учур. Заброска на маршрут со стороны Амурской области (ст. Улак), выброска по реке Алдан с п. Чагда до п. Томмота и далее до Якутска.
Протяженность маршрута: 600 км.
Уровень Категория сложности: 3.