3 день

Трансфер Улак - р. Алгама, сплав до устья речки Чайдах, разбивка лагеря

Прибытие в Улак в ночь.

Посадка на вахтовый Камаз.

Трансфер Улак – р. Алгама (1-й мост через Алгаму).

Этот участок пути является некомфортным для трансфера, так как туристам предстоит ехать в будке со снаряжением. Обычно внизу застилается снаряжение, а туристы ложатся сверху.

Прибытие к обеду к начальной точке маршрута к обеду.

Обед, отдых.

После отдыха сборка катамаранов, подготовка снастей к рыбалке.

В сборке катамаранов принимает участие вся группа.

Сплав до устья речки Чайдах (6,5 км).

Разбивка лагеря. Отдых.

Речка Чайдах находится в стороне от дороги и поэтому здесь удобно отдыхать и готовиться к предстоящему путешествию.