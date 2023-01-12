Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама

Водный рыболовный поход по горной реке Алгама 3-й категории сложности

5
3 отзыва
Водный рыболовный поход по горной реке Алгама 3-й категории сложности.

Для сплава применяются 6-ти местные катамараны "Арктика-600" с подвесными моторами (для плесовых участков).Река богата рыбой: здесь на сетях на нижнем течении у местных нередко попадаются 30-40 килограммовые таймени, называемые ещё красной щукой. Также водится крупный ленок.
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Драйв и брызги
Драйв и брызги
Сплавимся по горной реке на надёжных катамаранах
Рыболовный азарт
Рыболовный азарт
Проверим свои силы в рыбалке на тайменя и ленков
Отдых на природе
Отдых на природе
Насладимся пейзажами дикой природы, мягким солнцем и пением птиц

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту, трансфер

Встреча в аэропорту (прилёт рейсами, прибывающими в Якутск до 8:00 часов).

Трансфер в город.

У прилетевших ранее сбор у автовокзала в 9:00.

Трансфер Якутск — п. Тында.

2 день

День в пути

Продолжение пути Якутск – п. Тында.

Пересадка на поезд в Улак (7 часов пути).

Улак – Эльга, время отправления в 17:00, время прибытия в 01:00.

3 день

Трансфер Улак - р. Алгама, сплав до устья речки Чайдах, разбивка лагеря

Прибытие в Улак в ночь.

Посадка на вахтовый Камаз.

Трансфер Улак – р. Алгама (1-й мост через Алгаму).

Этот участок пути является некомфортным для трансфера, так как туристам предстоит ехать в будке со снаряжением. Обычно внизу застилается снаряжение, а туристы ложатся сверху.

Прибытие к обеду к начальной точке маршрута к обеду.

Обед, отдых.

После отдыха сборка катамаранов, подготовка снастей к рыбалке.

В сборке катамаранов принимает участие вся группа.

Сплав до устья речки Чайдах (6,5 км).

Разбивка лагеря. Отдых.

Речка Чайдах находится в стороне от дороги и поэтому здесь удобно отдыхать и готовиться к предстоящему путешествию.

Трансфер Улак - р. Алгама, сплав до устья речки Чайдах, разбивка лагеряТрансфер Улак - р. Алгама, сплав до устья речки Чайдах, разбивка лагеряТрансфер Улак - р. Алгама, сплав до устья речки Чайдах, разбивка лагеря
4 день

Подготовка к сплаву, отдых

Подготовка к сплаву, отдых.

Походная часть пути.

Подготовка к сплаву, отдыхПодготовка к сплаву, отдыхПодготовка к сплаву, отдых
5 день

Сплав до р. Туксани. Рыбалка на перспективных местах

Сплав до р. Туксани.

Рыбалка на перспективных местах.

Длина дневного перехода 46,5 км.

Сплав до р. Туксани. Рыбалка на перспективных местах
6 день

Сплав до р. Ненгра. Рыбалка

Сплав до кордона природного парка «Большое Токко» (2 км ниже устья р. Ненгра).

Рыбалка на перспективных местах.

Длина дневного перехода 44 км.

Сплав до р. Ненгра. Рыбалка
7 день

Сплав до р. Оюмрак. Рыбалка

Сплав до р. Оюмрак.

Рыбалка на перспективных местах.

Длина дневного перехода 55 км.

Сплав до р. Оюмрак. Рыбалка
8 день

Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Князь Юрях

Рыбалка на участке реки между устьями рек Оюмряк и Князь Юрях.

Как показала рыбалка в предыдущих турах, этот горный участок с более результативной рыбалкой на тайменя и поэтому здесь, на этом участке, уделено пять дней рыбалки.

В зависимости от уровня воды, при удачном расположении лагеря, в один из дней желательно провести дневку.

Длина участка 103 км.

Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Князь Юрях
9 день

Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Князь Юрях

Продолжаем рыбалку.

Отдыхаем.

Наслаждаемся природой.

10 день

Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Князь Юрях

Продолжаем рыбалку.

Отдыхаем.

Наслаждаемся природой.

11 день

Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Князь Юрях

Продолжаем рыбалку.

Отдыхаем.

Наслаждаемся природой.

12 день

Рыбалка между устьями рек Оюмряк и Князь Юрях

Продолжаем рыбалку.

Отдыхаем.

Наслаждаемся природой.

13 день

Сплав до устья речки Идюм. Стоянка на острове

Сплав до района устья речки Идюм.

Стоянка на острове.

Длина дневного перехода 55 км.

14 день

Сплав по р. Учур до устья р. Мусс

Сплав по р. Учур и далее до устья р. Мусс.

Длина дневного перехода 84 км.

15 день

Сплав до метеостанции Чюльбю

Сплав до метеостанции Чюльбю, 80 км.

16 день

Дневка на Чюльбю. Отдых, баня

Дневка на Чюльбю.

Отдых.

Баня.

Дневка на Чюльбю. Отдых, баня
17 день

Сплав до острова Харыя

Сплав до острова Харыя, 97 км.

18 день

Сплав до реки Алдан

Сплав до реки Алдан, 63 км.

Прибытие на Алдан к обеду второго дня.

Стоянка на зимовье на правом берегу р. Алдан ниже 5,5 км от устья Учура.

Разбор катамаранов и снаряжения.

19 день

Выброска

Трансфер на катере «Волжанка» (19 мест) до Томмота — 400 км вверх по течению.

Пересадка на автобус и далее трансфер до Якутска — 430 км.

20 день

Завершение программы

Приезд в Якутск утром.

В конце пути переправа через Лену на пароме.

Развоз по гостиницам.

Рекомендуем приобрести авиабилеты на рейсы следующего дня.

Расстояния:

  • Алгама — 356 км;
  • Гонам — 4 км;
  • Учур — 274 км;

Итого: 634 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках от 1-номестной до 4-хместной.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

19 ночей

Размещение во время тура в палатках от 1-местной до 4-местной по маршруту.

Палаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Все трансферы, связанные с туром
  • Страхование от несчастного случая в страховой компании АО "ДальЖАСО", г. Хабаровск
  • Стоимость продуктов походного питания
  • Услуги инструктора-проводника
  • Надувные катамараны с подвесными моторами
  • Палатки
  • Спальные мешки
  • Коврики
  • Гермомешки
  • Спасательные жилеты
  • Костровое оборудование
  • Костровая посуда
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутск и обратно
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилёт не в день отъезда в тур
  • Трансфер от гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия) , Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  • куртка штормовая;
  • дождевик;
  • кофта флисова;
  • рубашка тонкая с длинным рукавом (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
  • брюки штормовые;
  • брюки тонкие (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
  • термобелье тонкое;
  • термобелье теплое (середина августа-сентябрь);
  • бейсболка или панама;
  • перчатки лагерные (для хоз. работ);
  • перчатки водонепроницаемые;
  • носки мембранные влагозащитные;
  • носки тонкие;
  • обувь для легкого трекинга;
  • сапоги болотные;
  • сапоги резиновые (до колен);
  • сандали;
  • легкая лагерная обувь.

Снаряжение:

  • солнцезащитный крем;
  • солнцезащитные очки;
  • индивидуальная аптечка;
  • средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага);
  • полиэтиленовые мешки для мелкого мусора;
  • спички, зажигалки, средства для розжига;
  • противокомариные, противослепневые кремы, гели, аэрозольные баллончики;
  • средства от мошек (сетки с спец. пропиткой, аэрозоли, ванилин, гвоздика);
  • средства защиты от агрессивных животных: фальшфейер, перцовый баллончик, звуковые, световые, шумовые средства;
  • рыболовное снаряжение (спиннинг, поплавковая удочка, нахлыстовое удилище);
  • трекинговые палки;
  • полиэтиленовые мешки плотные до 240 литров для транспортировки рюкзаков;
  • гермоупаковка ПВХ 100 л (мешки, драйбеги, баулы);
  • гермомешок 20-40 литров для личных вещей во время сплава;
  • мягкие, легкие гермомешки для одежды и снаряжений;
  • рюкзак 100-130 литров;
  • чехол для рюкзака;
  • термос 1 литр;
  • зарядное устройство (Power Bank);
  • налобный фонарик;
  • сидушка;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, ножик).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Характеристики маршрута

Маршрут: р. Алгама – р. Учур. Заброска на маршрут со стороны Амурской области (ст. Улак), выброска по реке Алдан с п. Чагда до п. Томмота и далее до Якутска.

Протяженность маршрута: 600 км.

Уровень Категория сложности: 3.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 20 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
12 янв 2023
Запоминающееся путешествие! Спасибо!
Т
12 янв 2023
Всё понравилось
С
10 янв 2023
Ребята, вы - молодцы! Алик (экскурсовод), огромное спасибо за прекрасную организацию, увлекательные рассказы и необычные знакомства! Когда бы еще довелось побывать в гостях у смотрителя заповедника… От всей души благодарю нашего водителя Федора за быструю и комфортную поездку по, на мой любительский взгляд, весьма непросто преодолимым дорогам, и, конечно, принимающую сторону в лице Сарданы и Михаила за подробные информационные подготовку и сопровождение поездки!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска

🎣РыбалкаВодные развлечения🍀Природа и пейзажи🐼Животные🚣Сплавы и рафтинг🧳Многодневные туры🎣Рыболовные турыГоры⚓️По рекам и каналам🥾Треккинг и походы👣Многодневные походы

Похожие туры в Архангельске

Из Архангельска - в музей Малые Корелы
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.9
18 отзывов
Из Архангельска - в музей Малые Корелы
Познакомиться с деревянным зодчеством и народным искусством Русского Севера
Сегодня
Завтра
24 янв
25 янв
от 4 800 за всё до 4 чел.
Куртяево: в жерле древнего вулкана
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Sergey
Sergey
4.8
11 отзывов
Куртяево: в жерле древнего вулкана
Поездка к минеральным источникам и святым местам
26 янв
27 янв
30 янв
1 фев
6 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Архангельске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Архангельске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ