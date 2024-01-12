Но наша программа не ограничивается только охотой, мы с вами побываем в уникальных по своей красоте местах! Мы познакомимся со столицей русского севера и зодчеством коренных народов, побываем на мысе Пур-Наволок, а также в древних Пинежских пещерах. В эти три дня нас ждёт ещё много удивительного. Обязательно почитайте нашу программу, чтобы понять, почемуэто пропустить точно нельзя!
янв
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство со столицей русского Севера, охота на северное сяние
Встречаемся в Архангельске.
В 10.00 экскурсия.
Сегодня у нас знакомство со столицей русского Севера. Прогуляемся по центральной набережной Северной Двины с основными достопримечательностями и памятниками.
Съездим на мыс Пур-Наволок с которого начиналась история Архангельска, сходим в Успенскую церковь и Гостиные Дворы, почувствуем, что Архангельск всегда был и торговым и военным форпостом на северной границе России, увидим остров Соломбала – колыбель Российского флота и место подготовки полярных экспедиций.
А во второй половине дня прогуляемся по Северному Арбату – по проспекту Чумбарова-Лучинского с деревянными домами архангелогородцев.
Вечером выезжаем за город на охоту за одним из природных чудес – за северным сиянием.
Пинежские пещеры
Сегодня у нас длинный и очень интересный день! Мы
Мы увидим настоящую жемчужину этих мест – в Пинежские пещеры. Место до сих пор малопосещаемое из-за долгой дороги и тем уникальное и прекрасное!
Увидим не только карстовые пещеры — настоящие ледяные дворцы со сталактитами и сталагмитами, но и незамерзающий водопад «Святой источник», посетим карстовый лог «Тараканья щелья» и побываем у стен Красногорского Богородицкого монастыря.
Все места и на маршруте безопасны и проходятся без специального снаряжения и веревок — будем просто гулять! Но фонарик и удобная обувь обязательны!
Вечером на обратной дороге в сторону Архангельска опять будем охотиться за северным сиянием!
Малые Корелы
Сегодня мы едем в самый большой в России музей народного искусства и деревянного зодчества – Малые Корелы.
Это более 120-ти крестьянских домов, церквей, колоколен, мельниц, собранных на одной территории ландшафтной экспозиции. Это место, где можно прочувствовать связь суровой северной природы и тепла деревянных поморских жилищ и храмов.
В наших путешествиях мы часто бываем в подобных музеях деревянного зодчества – в Вологде и Мышкине, в Пскове и Кижах, в Великом Новгороде и других городах. Потому что в этих местах можно фактически потрогать Историю и Время. А в Малых Корелах еще и окунуться в века противостояния человеческого духа и природы Арктики!
Во второй половине дня возвращаемся в Архангельск.
Проживание
Жилье у нас всегда уютное, мы заботимся о наших гостях. Если это гостиницы, то удобства в номере, если мы снимаем дом, то в доме будет туалет и душ. Все будет Хорошо и Тепло)
Варианты проживания
Гостиница или гостевой дом
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Две ночевки
- Завтраки
- Ужины
- Билеты в Малые Корелы
- Гид
- Что не входит
- Обед, ужин
- Билеты до Архангельска и обратно
- Место начала и завершения?
- Россия, Архангельск
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Что брать из одежды?
Теплые вещи для холода: Термо белье, шерстяные носки, обувь на толстой подошве, варежки, шапку, пуховик, толстовку. Фонарик для пещер. Powerbank.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору