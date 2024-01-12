Сухопутная Арктика

Групповой тур в Архангельске
Охота за северным сиянием — это приключение, которое не сравнить ни с чем.

Но наша программа не ограничивается только охотой, мы с вами побываем в уникальных по своей красоте местах! Мы познакомимся со столицей русского севера и зодчеством коренных народов, побываем на мысе Пур-Наволок, а также в древних Пинежских пещерах. В эти три дня нас ждёт ещё много удивительного. Обязательно почитайте нашу программу, чтобы понять, почемуэто пропустить точно нельзя!
Сухопутная Арктика
Сухопутная Арктика
Сухопутная Арктика
Сухопутная Арктика
Сухопутная Арктика
Сухопутная Арктика
Сухопутная Арктика
Сухопутная Арктика
Сухопутная Арктика
Сухопутная Арктика
Сухопутная Арктика
Сухопутная Арктика
Ближайшие даты:
12
янв
26
янв

Что вас ожидает:

Подземное царство
Подземное царство
Увидим ледяные дворцы со сталактитами и сталагмитами, местами превышающими по высоте человеческий рост
Охота за сиянием
Охота за сиянием
Проникнемся очарованием северной магии и запечатлеем самые лучшие моменты на память
Дух Руси
Дух Руси
Отправимся в место, где можно поймать неуловимую атмосферу другой эпохи с её милыми деревянными амбарами и часовнями

Программа тура по дням

1 день

Знакомство со столицей русского Севера, охота на северное сяние

Встречаемся в Архангельске.

В 10.00 экскурсия.

Сегодня у нас знакомство со столицей русского Севера. Прогуляемся по центральной набережной Северной Двины с основными достопримечательностями и памятниками.

Съездим на мыс Пур-Наволок с которого начиналась история Архангельска, сходим в Успенскую церковь и Гостиные Дворы, почувствуем, что Архангельск всегда был и торговым и военным форпостом на северной границе России, увидим остров Соломбала – колыбель Российского флота и место подготовки полярных экспедиций.

А во второй половине дня прогуляемся по Северному Арбату – по проспекту Чумбарова-Лучинского с деревянными домами архангелогородцев.

Вечером выезжаем за город на охоту за одним из природных чудес – за северным сиянием.

Знакомство со столицей русского Севера, охота на северное сяниеЗнакомство со столицей русского Севера, охота на северное сяниеЗнакомство со столицей русского Севера, охота на северное сяние
2 день

Пинежские пещеры

Сегодня у нас длинный и очень интересный день! Мы

Мы увидим настоящую жемчужину этих мест – в Пинежские пещеры. Место до сих пор малопосещаемое из-за долгой дороги и тем уникальное и прекрасное!

Увидим не только карстовые пещеры — настоящие ледяные дворцы со сталактитами и сталагмитами, но и незамерзающий водопад «Святой источник», посетим карстовый лог «Тараканья щелья» и побываем у стен Красногорского Богородицкого монастыря.

Все места и на маршруте безопасны и проходятся без специального снаряжения и веревок — будем просто гулять! Но фонарик и удобная обувь обязательны!

Вечером на обратной дороге в сторону Архангельска опять будем охотиться за северным сиянием!

Пинежские пещерыПинежские пещерыПинежские пещеры
3 день

Малые Корелы

Сегодня мы едем в самый большой в России музей народного искусства и деревянного зодчества – Малые Корелы.

Это более 120-ти крестьянских домов, церквей, колоколен, мельниц, собранных на одной территории ландшафтной экспозиции. Это место, где можно прочувствовать связь суровой северной природы и тепла деревянных поморских жилищ и храмов.

В наших путешествиях мы часто бываем в подобных музеях деревянного зодчества – в Вологде и Мышкине, в Пскове и Кижах, в Великом Новгороде и других городах. Потому что в этих местах можно фактически потрогать Историю и Время. А в Малых Корелах еще и окунуться в века противостояния человеческого духа и природы Арктики!

Во второй половине дня возвращаемся в Архангельск.

Малые КорелыМалые КорелыМалые Корелы

Проживание

Жилье у нас всегда уютное, мы заботимся о наших гостях. Если это гостиницы, то удобства в номере, если мы снимаем дом, то в доме будет туалет и душ. Все будет Хорошо и Тепло)

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница или гостевой дом

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Две ночевки
  • Завтраки
  • Ужины
  • Билеты в Малые Корелы
  • Гид
Что не входит
  • Обед, ужин
  • Билеты до Архангельска и обратно
Место начала и завершения?
Россия, Архангельск
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что брать из одежды?

Теплые вещи для холода: Термо белье, шерстяные носки, обувь на толстой подошве, варежки, шапку, пуховик, толстовку. Фонарик для пещер. Powerbank.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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