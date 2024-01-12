1 день

Знакомство со столицей русского Севера, охота на северное сяние

Встречаемся в Архангельске.

В 10.00 экскурсия.

Сегодня у нас знакомство со столицей русского Севера. Прогуляемся по центральной набережной Северной Двины с основными достопримечательностями и памятниками.

Съездим на мыс Пур-Наволок с которого начиналась история Архангельска, сходим в Успенскую церковь и Гостиные Дворы, почувствуем, что Архангельск всегда был и торговым и военным форпостом на северной границе России, увидим остров Соломбала – колыбель Российского флота и место подготовки полярных экспедиций.

А во второй половине дня прогуляемся по Северному Арбату – по проспекту Чумбарова-Лучинского с деревянными домами архангелогородцев.

Вечером выезжаем за город на охоту за одним из природных чудес – за северным сиянием.