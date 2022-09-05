06:00 Сбор и выезд с остановки "Академический русский драматический театр", проспект Ленина, 21.
Маршрут движения проходит по знаменитой трассе "Колыма".
В пути ждут две паромные переправы через реки Лена и Алдан.
Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги – это скульптура герою якутского эпоса богатырю Нюргуну Ботуру, скульптура "Собрание птиц" и другие.
После переправы через реку Алдан, стоянка на ночлег на берегу протоки реки Алдан.
После переправы через р. Алдан, проезжаем поселки Кэскил и Хандыга.
Стоянка на ночевку на берегу р. Хандыга (недоезжая поселкаТеплый Ключ).
Ужин (готовка блюд начиная с этого времени силами самих туристов посредством дежурств "инструктор всегда рядом").
Ночь в палатках.
Протяженность автомаршрута 470 км, 12 часов в пути.
Продолжение движения по автотрассе «Колыма».
С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГа в 40-ые годы XX века.
В эти годы вдоль дороги через каждые 20-30 км располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина.
Маршрут проходит через хребты Томпорукский и Скальные Горы, петляя среди высоких гор.
В пути остановки в живописных местах для фотосъемки.
Во время трансфера, остановки для экскурсии к водопаду речки Некюння, наледям речки Сатарын.
За перевалом Черный Прижим заканчивается хребет СэттэДабан, объединяющий малые хребты Томпорукский, Скальные горы и другие, и начинается хребет Сунтар Хаята, занимающий огромную территорию Северо-Востока Якутии и Севера Хабаровского края.
В этот день по маршруту предстоит проехать через несколько горных перевалов, высота которых достигает более тысячи метров.
Водопад находится в двух километрах от автодороги.
К водопаду ведет хорошо протоптанная горная тропа.
На этом участке автодороги внизу вдоль рек белеют наледные поля и особо красивы они на речке Сатарын - правом притоке реки Восточная Хандыга.
В нижнем течении Сатарына дорога проходит по ущелью с отвесными скалами, возвышающимися над автодорогой.
Стоянка на ночь на берегу р. Кюбяма рядом с наледью (в 5-ти км за заправкой и каве "Куба").
Протяженность автомаршрута 305 км, пешая экскурсия 4 км, 12 часов в пути.
Через несколько километров маршрут заходит на территорию Оймяконского улуса и некоторое время автодорога идет по бассейну речки Кюбяма, в долине которой расположились обширные наледи.
Один из них находится в пятидесяти километрах от начала дневного пути.
Здесь остановка на посещение наледи.
После экскурсии здесь обед.
Далее дорога проходит по нескольким горным перевалам.
Более интересный из них - перевал Ольчанский.
Здесь остановка для фотографирования.
Спуск с перевала протяженный.
После спуска дорога пересекает реку Индигирка.
За рекой расположен центр Оймяконского района поселок Усть-Нера.
После приезда к началу пешего похода, подготовка к походу.
Пеший переход 3 км.
Разбивка базового лагеря, ужин.
Протяженность автомаршрута 285 км, часов в пути, включая остановки на экскурсии, 3км пеш.
Эта группа скал расположена на высоте 1200-1400 метров.
Экскурсия по останцам.
Спуск к базовому лагерю.
На правом берегу речки Чаптагай растет лекарственная трава Бөрөсиир ото - щитовник пахучий.
Протяженность пешего маршрута 15 км, общая высота подъема 650 метров (налегке).
Начало двухдневного восхождения на высоту ОронТас.
В первый день восхождение до скал ОллонТас.
Скалы находятся на высоте 1000 метров.
С места расположения лагеря открываются великолепные виды на окружающие горы и здесь, при благоприятных погодных обстоятельствах, можно наблюдать красивый закат.
Протяженность пешего маршрута 2 км, общая высота подъема 250 метров (с рюкзаком).
Это наиболее сложный участок пути, так как маршрут в некоторых местах проходит через густые заросли кедрового стланика.
Место второго базового лагеря на высоте 1340 метров.
Это высшая точка, куда нужно было поднять рюкзак.
Далее подъемы только налегке.
Отличный обзор на популярную гору якутских альпинистов - Афродиту.
Протяженность пешего маршрута 2 км, общая высота подъема 340 метров (с рюкзаком).
Максимальная высота до которой поднимаются туристы - 1530 метров.
Протяженность пешего маршрута 10 км, общая высота подъема 190 метров (налегке).
Ночь на берегу р. Нера (2-й вариант - ночевка на Ольчанском перевале).
Протяженность пешего маршрута 8 км.
Возвращение в Якутск.
Путь обратно в Якутск.
Тур предусматривает проживание в палатках.
Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением: костровыми принадлежностями, палатками, спальниками, ковриками, тентами, веревками, спутниковым телефоном.
Туристическое снаряжение:
В стоимость тура входит страхование финансовой ответственности и страхование от несчастного случая.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.