Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона

Тур в Священное место Кисиляхов Оймякона. Здесь каждый может восполнить свою Энергию Жизни

5
1 отзыв
Тур в Священное место Кисиляхов Оймякона. Здесь каждый может восполнить свою Энергию Жизни.

Отличительной особенностью Оймяконских Кисиляхов от других является их расположение на высоких горах и необычный уникальный ландшафт, среди которых проходит тропа нашего маршрута. Это непростой маршрут, охватывающий дальние кисиляхи, был разработан нами два года назад. Маршрут не легкий, но по из-за продолжительности и длины маршрута он не является категорийным. Тур проходит регистрацию в Службе Спасения РС(Я).
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Таас Кыстаабыт - Кисиляхи Оймякона
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Наледь Атыр Баса
Наледь Атыр Баса
Увидим наледь с площадью намного превышающий популярный Булус
Водопад р. Некюння
Водопад р. Некюння
Дойдем до красивого 17-метрового водопада бассейна р. Восточная Хандыга
Автодорога "Колыма"
Автодорога "Колыма"
Проедем по живописной "дороге на костях", построенной узниками Гулага

Программа тура по дням

1 день

Трансфер до р. Алдан

06:00 Сбор и выезд с остановки "Академический русский драматический театр", проспект Ленина, 21.

Маршрут движения проходит по знаменитой трассе "Колыма".

В пути ждут две паромные переправы через реки Лена и Алдан.

Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги – это скульптура герою якутского эпоса богатырю Нюргуну Ботуру, скульптура "Собрание птиц" и другие.

После переправы через реку Алдан, стоянка на ночлег на берегу протоки реки Алдан.

После переправы через р. Алдан, проезжаем поселки Кэскил и Хандыга.

Стоянка на ночевку на берегу р. Хандыга (недоезжая поселкаТеплый Ключ).

Ужин (готовка блюд начиная с этого времени силами самих туристов посредством дежурств "инструктор всегда рядом").

Ночь в палатках.

Протяженность автомаршрута 470 км, 12 часов в пути.

Трансфер до р. АлданТрансфер до р. АлданТрансфер до р. АлданТрансфер до р. Алдан
2 день

Трансфер до р. Кюбяма. Водопад Некюння

Продолжение движения по автотрассе «Колыма».

С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГа в 40-ые годы XX века.

В эти годы вдоль дороги через каждые 20-30 км располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина.

Маршрут проходит через хребты Томпорукский и Скальные Горы, петляя среди высоких гор.

В пути остановки в живописных местах для фотосъемки.

Во время трансфера, остановки для экскурсии к водопаду речки Некюння, наледям речки Сатарын.

За перевалом Черный Прижим заканчивается хребет СэттэДабан, объединяющий малые хребты Томпорукский, Скальные горы и другие, и начинается хребет Сунтар Хаята, занимающий огромную территорию Северо-Востока Якутии и Севера Хабаровского края.

В этот день по маршруту предстоит проехать через несколько горных перевалов, высота которых достигает более тысячи метров.

Водопад находится в двух километрах от автодороги.

К водопаду ведет хорошо протоптанная горная тропа.

На этом участке автодороги внизу вдоль рек белеют наледные поля и особо красивы они на речке Сатарын - правом притоке реки Восточная Хандыга.

В нижнем течении Сатарына дорога проходит по ущелью с отвесными скалами, возвышающимися над автодорогой.

Стоянка на ночь на берегу р. Кюбяма рядом с наледью (в 5-ти км за заправкой и каве "Куба").

Протяженность автомаршрута 305 км, пешая экскурсия 4 км, 12 часов в пути.

Трансфер до р. Кюбяма. Водопад НекюнняТрансфер до р. Кюбяма. Водопад НекюнняТрансфер до р. Кюбяма. Водопад НекюнняТрансфер до р. Кюбяма. Водопад Некюння
3 день

Трансфер до п. Усть Нера, наледь Кюбяма

Через несколько километров маршрут заходит на территорию Оймяконского улуса и некоторое время автодорога идет по бассейну речки Кюбяма, в долине которой расположились обширные наледи.

Один из них находится в пятидесяти километрах от начала дневного пути.

Здесь остановка на посещение наледи.

После экскурсии здесь обед.

Далее дорога проходит по нескольким горным перевалам.

Более интересный из них - перевал Ольчанский.

Здесь остановка для фотографирования.

Спуск с перевала протяженный.

После спуска дорога пересекает реку Индигирка.

За рекой расположен центр Оймяконского района поселок Усть-Нера.

После приезда к началу пешего похода, подготовка к походу.

Пеший переход 3 км.

Разбивка базового лагеря, ужин.

Протяженность автомаршрута 285 км, часов в пути, включая остановки на экскурсии, 3км пеш.

Трансфер до п. Усть Нера, наледь КюбямаТрансфер до п. Усть Нера, наледь КюбямаТрансфер до п. Усть Нера, наледь Кюбяма
4 день

Радиальный выход налегке к группе скал Санаа-Тас

Эта группа скал расположена на высоте 1200-1400 метров.

Экскурсия по останцам.

Спуск к базовому лагерю.

На правом берегу речки Чаптагай растет лекарственная трава Бөрөсиир ото - щитовник пахучий.

Протяженность пешего маршрута 15 км, общая высота подъема 650 метров (налегке).

5 день

Восхождение до скал ОллонТас

Начало двухдневного восхождения на высоту ОронТас.

В первый день восхождение до скал ОллонТас.

Скалы находятся на высоте 1000 метров.

С места расположения лагеря открываются великолепные виды на окружающие горы и здесь, при благоприятных погодных обстоятельствах, можно наблюдать красивый закат.

Протяженность пешего маршрута 2 км, общая высота подъема 250 метров (с рюкзаком).

Восхождение до скал ОллонТасВосхождение до скал ОллонТасВосхождение до скал ОллонТас
6 день

Восхождение до высоты ОронТас

Это наиболее сложный участок пути, так как маршрут в некоторых местах проходит через густые заросли кедрового стланика.

Место второго базового лагеря на высоте 1340 метров.

Это высшая точка, куда нужно было поднять рюкзак.

Далее подъемы только налегке.

Отличный обзор на популярную гору якутских альпинистов - Афродиту.

Протяженность пешего маршрута 2 км, общая высота подъема 340 метров (с рюкзаком).

7 день

Экскурсия по Кисиляхам

Максимальная высота до которой поднимаются туристы - 1530 метров.

Протяженность пешего маршрута 10 км, общая высота подъема 190 метров (налегке).

Экскурсия по КисиляхамЭкскурсия по КисиляхамЭкскурсия по Кисиляхам
8 день

Спуск к поселку Усть-Нера. Во время спуска посещение скал «КыысТас»

Ночь на берегу р. Нера (2-й вариант - ночевка на Ольчанском перевале).

Протяженность пешего маршрута 8 км.

Спуск к поселку Усть-Нера. Во время спуска посещение скал «КыысТас»Спуск к поселку Усть-Нера. Во время спуска посещение скал «КыысТас»Спуск к поселку Усть-Нера. Во время спуска посещение скал «КыысТас»
9 день

Возвращение в Якутск

Возвращение в Якутск.

10 день

Возвращение в Якутск

Путь обратно в Якутск.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением: костровыми принадлежностями, палатками, спальниками, ковриками, тентами, веревками, спутниковым телефоном.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

10 ночей
Палаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Все трансферы связанные с организацией и проведением тура
  • Стоимость продуктов походного питания
  • Предоставление походного снаряжения
  • Услуги инструктора-проводника
  • С- страхование финансовой ответственности
  • Страхование от несчастного случая
  • Постановка похода на учет в Службе Спасения РС(Я)
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Якутск и обратно
  • Организация питания (готовка блюд осуществляется самими туристами посредством дежурств, инструктор всегда рядом)
  • Трансферы с гостиницы в аэропорт.
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Услуги переводчика на группу иностранных туристов
  • Услуги повара на группу
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия) , Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Туристическое снаряжение:

  • спички, зажигалки, средства для розжига (береста, кусочки резины и т. п.);
  • гигиеническая губная помада;
  • запасные аккумуляторы, батарейки;
  • зарядное устройство (Power Bank);
  • индивидуальная аптечка;
  • крем от солнца;
  • легкие компактные КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • мягкие, легкие гермомешки для одежды и снаряжений;
  • полиэтиленовые мешки для мелкого мусора;
  • полиэтиленовые мешки плотные до 240 литров для транспортировки рюкзаков;
  • противокомариные, противослепневые кремы, гели, аэрозольные баллончики;
  • рюкзак 100-130 литров;
  • сидушка;
  • скотч, клей универсальный;
  • солнцезащитные очки;
  • средства защиты от агрессивных животных: фальшфейер, перцовый баллончик, звуковые, световые, шумовые средства;
  • средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага);
  • средства от мошек (сетки с спец. пропиткой, аэрозоли, ванилин, гвоздика);
  • термос 600 мл - 1 литр;
  • чехол для рюкзака.
Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страхование финансовой ответственности и страхование от несчастного случая.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Документы, необходимы для поездки
  • паспорт;
  • страховой полис.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
5 сен 2022
Тур был чётко организован, никаких сбоев и накладок не было. Соответственно и оценка
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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