Преимущества этого путешествия:
Прибытие в Архангельск.
6:30 Встреча на ж/д вокзале с представителем туркомпании (время и место уточнять при бронировании).
Завтрак в кафе.
Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья».
Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».
Обед в кафе.
Трансфер на базу отдыха (4 часа).
Размещение в гостевом доме "Пинежский".
Знакомство с группой.
Инструктаж по технике безопасности.
Ужин.
Свободное время.
Русская баня (за дополнительную плату).
Завтрак.
Экскурсия к карстовому разлому с водопадом «Святой ручей».
Посещение пещеры Голубинского карстового массива.
Обед.
Посещение пещеры Голубинского карстового массива.
Возвращение в гостевой дом.
Ужин.
Свободное время.
Русская баня (за дополнительную плату).
Завтрак.
Посещение пещер системы Кулогорского карстового массива.
Обед.
Посещение пинежского краеведческого музея или музея Пинежского государственного заповедника.
Ужин.
Свободное время.
Русская баня (за дополнительную плату).
Завтрак.
Подготовка к отъезду.
Посещение карстовых пещер Березниковского карстового массива.
Обед.
Трансфер в Архангельск на ж/д вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме "Пинежский", 3-4-х местные комнаты, удобства (санузел) на этаже.
Детям до 16 лет предоставляется скидка 1000 рублей.
Традиционные сувениры Архангельской области:
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Пещеры являются природными объектами повышенной опасности!
Туристы при посещении пещер обязаны строго соблюдать инструкцию по безопасности и указания инструктора-групповода.
На данный тур допускаются туристы не моложе 10 лет, годные по состоянию здоровья к физическим нагрузкам, продолжительному нахождению на открытом воздухе и в замкнутом пространстве. Дети до 18 лет в сопровождении родителей.
Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному туристическому маршруту не рекомендуется.
Тур состоится при группе от 4-х человек.
Детям до 16 лет предоставляется скидка 1000 рублей.