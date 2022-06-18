Пещеры являются природными объектами повышенной опасности!

Туристы при посещении пещер обязаны строго соблюдать инструкцию по безопасности и указания инструктора-групповода.

На данный тур допускаются туристы не моложе 10 лет, годные по состоянию здоровья к физическим нагрузкам, продолжительному нахождению на открытом воздухе и в замкнутом пространстве. Дети до 18 лет в сопровождении родителей.

Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному туристическому маршруту не рекомендуется.

Тур состоится при группе от 4-х человек.