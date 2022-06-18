Тайны новогодних пещер. Экскурсионный тур

Приглашаем активно и необычно провести новогодние каникулы

5
3 отзыва
Приглашаем активно и необычно провести новогодние каникулы в пещерном крае! Вы прогуляетесь по заповедным уголкам тайги, побываете в ледяных пещерах с залами, размером со станцию метро, и с узкими каменными лазами, с ледяными колоннами и декором из сосулек и хрупких кристаллов. Вас очаруют настоящая русская зима, необъятные архангельские просторы и северное радушие!
Тайны новогодних пещер. Экскурсионный тур
Тайны новогодних пещер. Экскурсионный тур
Тайны новогодних пещер. Экскурсионный тур
Тайны новогодних пещер. Экскурсионный тур
Тайны новогодних пещер. Экскурсионный тур
Тайны новогодних пещер. Экскурсионный тур
Тайны новогодних пещер. Экскурсионный тур
Тайны новогодних пещер. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
04
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • удивительная красота – зимние пещеры, ледяные залы и колонны, свисающие сосули – всё это не оставит нас равнодушными;
  • познакомимся с городом Архангельском – столицей великого Поморья, безбрежного северного края нашей необъятной России;
  • побываем в лучшем в России музее деревянного зодчества под открытым небом – "Малые Корелы";
  • новый опыт – почувствуем себя настоящими спелеологами во время исследования пещер;
  • погрузимся в атмосферу Крайнего Севера.

Программа тура по дням

1 день
Архангельск, музей «Малые Корелы»

Прибытие в Архангельск.

6:30 Встреча на ж/д вокзале с представителем туркомпании (время и место уточнять при бронировании).

Завтрак в кафе.

Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья».

Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Обед в кафе.

Трансфер на базу отдыха (4 часа).

Размещение в гостевом доме "Пинежский".

Знакомство с группой.

Инструктаж по технике безопасности.

Ужин.

Свободное время.

Русская баня (за дополнительную плату).

Архангельск, музей «Малые Корелы»Архангельск, музей «Малые Корелы»Архангельск, музей «Малые Корелы»Архангельск, музей «Малые Корелы»
2 день
Пещера Голубинского карстового массива

Завтрак. 

Экскурсия к карстовому разлому с водопадом «Святой ручей».

Посещение пещеры Голубинского карстового массива.

Обед. 

Посещение пещеры Голубинского карстового массива.

Возвращение в гостевой дом.

Ужин.

Свободное время.

Русская баня (за дополнительную плату).

Пещера Голубинского карстового массиваПещера Голубинского карстового массиваПещера Голубинского карстового массива
3 день
Пещеры системы Кулогорского карстового массива, музей

Завтрак. 

Посещение пещер системы Кулогорского карстового массива.

Обед. 

Посещение пинежского краеведческого музея или музея Пинежского государственного заповедника.

Ужин.

Свободное время.

Русская баня (за дополнительную плату).

Пещеры системы Кулогорского карстового массива, музейПещеры системы Кулогорского карстового массива, музейПещеры системы Кулогорского карстового массива, музей
4 день
Пещеры Березниковского карстового массива, отъезд

Завтрак.

Подготовка к отъезду. 

Посещение карстовых пещер Березниковского карстового массива.

Обед.

Трансфер в Архангельск на ж/д вокзал.

Пещеры Березниковского карстового массива, отъездПещеры Березниковского карстового массива, отъездПещеры Березниковского карстового массива, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме "Пинежский", 3-4-х местные комнаты, удобства (санузел) на этаже.

Детям до 16 лет предоставляется скидка 1000 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостевом доме
  • Трехразовое питание
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гида-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Трансфер в аэропорт в последний день тура
  • Экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
  • Баня
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • зимняя одежда до -30:
    • теплая куртка / пуховик;
    • теплые брюки;
    • шапочка;
    • рукавицы;
  • одежда для посещения пещер:
    • влаго-ветрозащитный костюм (капроновый);
    • тёплые вещи (свитер, тёплые брюки);
    • обувь на твердой подошве;
    • бахилы или "фонарики";
    • перчатки х/б - 2 пары;
  • налобный фонарик с запасными батарейками, свечки, спички;
  • личные медикаменты, если имеются особые медицинские показания.
Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Важно знать

Пещеры являются природными объектами повышенной опасности!

Туристы при посещении пещер обязаны строго соблюдать инструкцию по безопасности и указания инструктора-групповода.

На данный тур допускаются туристы не моложе 10 лет, годные по состоянию здоровья к физическим нагрузкам, продолжительному нахождению на открытом воздухе и в замкнутом пространстве. Дети до 18 лет в сопровождении родителей.

Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному туристическому маршруту не рекомендуется.

Тур состоится при группе от 4-х человек.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 16 лет предоставляется скидка 1000 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 июня 2022
Спасибо организаторам
Ю
16 июня 2022
Все отлично!
А
15 июня 2022
Очень интересный и познавательный тур. Узнал много интересного про этот чудесный город.
Хочу поблагодарить гидов Наталья и Наталья. Очень интересные рассказы про достопримечательности города.
Уезжать не хотелось.
Многое ещё не успел посмотреть.
Планирую приехать ещё. Хотелось бы побольше узнать этот город.
Спасибо большое организаторам тура.
Советую посетить тур.

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