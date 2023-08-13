За 7 дней узнаем секреты солеварения в старинном селе Нёноксу, побываем на острове Кий, где когда-то спасся от гибели патриарх Никон, и отдохнём от городской суеты в деревне Ворзогоры, вошедшей в список самых красивых селений. Будет и насыщенная экскурсионная программа, и время для полного релакса на берегу Белого моря.



Да, вы не ослышались, пляжный отдых тоже будет — и какой необычный! А ещё вы познакомитесь с суровым бытом поморов и вдоволь надышитесь солёным воздухом, наполненным эфирными маслами и минеральными микроэлементами.