В гости к поморам: Архангельск, край солеваров Нёноксу, Ворзогоры и пляжный отдых

Своими руками оформить платок и прокатиться на катере по Белому морю

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За 7 дней узнаем секреты солеварения в старинном селе Нёноксу, побываем на острове Кий, где когда-то спасся от гибели патриарх Никон, и отдохнём от городской суеты в деревне Ворзогоры, вошедшей в список самых красивых селений. Будет и насыщенная экскурсионная программа, и время для полного релакса на берегу Белого моря.

Да, вы не ослышались, пляжный отдых тоже будет — и какой необычный! А ещё вы познакомитесь с суровым бытом поморов и вдоволь надышитесь солёным воздухом, наполненным эфирными маслами и минеральными микроэлементами.
В гости к поморам: Архангельск, край солеваров Нёноксу, Ворзогоры и пляжный отдых
В гости к поморам: Архангельск, край солеваров Нёноксу, Ворзогоры и пляжный отдых
В гости к поморам: Архангельск, край солеваров Нёноксу, Ворзогоры и пляжный отдых
В гости к поморам: Архангельск, край солеваров Нёноксу, Ворзогоры и пляжный отдых
В гости к поморам: Архангельск, край солеваров Нёноксу, Ворзогоры и пляжный отдых
В гости к поморам: Архангельск, край солеваров Нёноксу, Ворзогоры и пляжный отдых
В гости к поморам: Архангельск, край солеваров Нёноксу, Ворзогоры и пляжный отдых
В гости к поморам: Архангельск, край солеваров Нёноксу, Ворзогоры и пляжный отдых
В гости к поморам: Архангельск, край солеваров Нёноксу, Ворзогоры и пляжный отдых
Ближайшие даты:
13
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Воскресенск, Дмитров, Дубна, Запрудня, Клин, Коломна, Луховицы, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Серпухов, Солнечногорск, Талдом, Чехов, Электросталь).

Города, из которых возможен трансфер (2000 руб.): Балахна, Заволжье, Нижний Новгород.

Города, из которых возможен трансфер (3000 руб.): Воронеж, Елец, Липецк, Пенза, Тамбов.

Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер обязательно прикреплять к заказу скан студенческого билета/пенсионного удостоверения (без скана документы в предоставлении льготы может быть отказано). Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, обязательно при посадке в автобус.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Архангельск, ж. - д. вокзал, 08:52 (время прибытия поезда из Москвы)
Завершение: Москва, Ярославский вокзал, 06:07
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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