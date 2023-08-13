Своими руками оформить платок и прокатиться на катере по Белому морю
Да, вы не ослышались, пляжный отдых тоже будет — и какой необычный! А ещё вы познакомитесь с суровым бытом поморов и вдоволь надышитесь солёным воздухом, наполненным эфирными маслами и минеральными микроэлементами.
авг
Описание
Организационные детали
Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Воскресенск, Дмитров, Дубна, Запрудня, Клин, Коломна, Луховицы, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Серпухов, Солнечногорск, Талдом, Чехов, Электросталь).
Города, из которых возможен трансфер (2000 руб.): Балахна, Заволжье, Нижний Новгород.
Города, из которых возможен трансфер (3000 руб.): Воронеж, Елец, Липецк, Пенза, Тамбов.
Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер обязательно прикреплять к заказу скан студенческого билета/пенсионного удостоверения (без скана документы в предоставлении льготы может быть отказано). Наличие документа, подтверждающего право на получение льготы, обязательно при посадке в автобус.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Архангельск, ж. - д. вокзал, 08:52 (время прибытия поезда из Москвы)Завершение: Москва, Ярославский вокзал, 06:07
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.