Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье

Пинежье - это такое место, где до сих пор сами деревни являются музеями под открытым небом, где из поколения

5
3 отзыва
Пинежье – это такое место, где до сих пор сами деревни являются музеями под открытым небом, где из поколения в поколение поются народные песни, а бабушкины сарафаны служат по прямому назначению, где прошлое и нынешнее переплелось, что является вечно живым и единым.
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

"Малые Корелы"
"Малые Корелы"
Побываем в уникальном музее деревянного зодчества под открытым небом
Пинежские пещеры
Пинежские пещеры
Посетим удивительную карстовую пещеру
Кулинарный мастер-класс
Кулинарный мастер-класс
По желанию научимся печь северные калачи

Программа тура по дням

1 день

Встреча, музей "Малые Корелы"

9:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале Архангельска.

Экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы».  

Обед в кафе. 

Трансфер в туристический комплекс «Голубино» (4 часа, самостоятельно или групповой трансфер за дополнительную плату), размещение. 

Ужин.

Свободное время.

Русская банька с парком и веничком, сауна с бассейном (за дополнительную плату).

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2 день

Заповедник «Пинежский», водопад "Святой источник"

Завтрак. 

Знакомство с природоохранным заповедником «Пинежский». 

Экологическая прогулка по заповедному лесу и экскурсия на водопад «Святой источник». 

Обед. 

Свободное время.  

Ужин.  

Свободное время. 

Русская банька с парком и веничком, сауна с бассейном (за дополнительную плату).

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3 день

Экскурсия в карстовую пещеру, мастер-класс

Завтрак. 

Экскурсия в карстовую пещеру.

Обед. 

Свободное время. 

Мастер-класс «Печём калачи» – все желающие смогут научиться печь северные калачи (за дополнительную плату). 

Ужин.  

Свободное время. 

Русская банька с парком и веничком, сауна с бассейном (за дополнительную плату).

Экскурсия в карстовую пещеру, мастер-классЭкскурсия в карстовую пещеру, мастер-классЭкскурсия в карстовую пещеру, мастер-классЭкскурсия в карстовую пещеру, мастер-класс
4 день

Поселок Пинега, краеведческий музей

Завтрак. 

Поездка в посёлок Пинега. 

Обзорная экскурсия «Наследие купцов Володиных». 

Краеведческий музей (самостоятельно).

Возвращение в гостиничный комплекс.

Обед.

Свободное время. 

Ужин. 

Свободное время. 

Русская банька с парком и веничком, сауна с бассейном (за дополнительную плату).

Поселок Пинега, краеведческий музейПоселок Пинега, краеведческий музейПоселок Пинега, краеведческий музейПоселок Пинега, краеведческий музей
5 день

Экскурсия на Красную Горку, отъезд

Завтрак.

Экскурсия на Красную Горку. 

Осмотр Красногорского- Богородицкого монастыря 1604 года (недействующий) и места захоронения князя В.В. Голицына. 

Обед. 

Освобождение номеров. 

Отъезд самостоятельно или групповой трансфер в Архангельск на ж/д вокзал в 17:00 (время в пути 4 часа). 

Окончание программы после 21:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в лесном отеле «Голубино».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

  • номер категории "стандарт" – 20 000 руб./чел. + трансфер;
  • номер категории "комфорт" – 23 500 руб./чел. + трансфер.

Стоимость группового трансфера Архангельск – Голубино – Архангельск – 3 000 руб./чел.

Доплата за 1-но местное размещение:

  • номер категории "стандарт"  7 000 руб./чел.;
  • номер категории "комфорт" – 8 000 руб./чел.

Тур состоится при группе от 2-х человек.

Стоимость дополнительной ночи в Архангельске, руб.:

РазмещениеПур-Наволок отель 4* Столица Поморья 3*
Одноместное размещение, номер Стандарт4 5003 400
Двухместное размещение, номер Стандарт6 0004 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номере выбранной категории
  • Трехразовое питание
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер Архангельск – Голубино – Архангельск – 3 000 руб. /чел.
  • Баня и сауна
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной обуви по сезону для прогулок. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Какое минимальное количество участников?

Тур состоится при группе от 2-х человек.

Как организовано питание в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 июня 2022
Спасибо организаторам
Ю
16 июня 2022
Все отлично!
А
15 июня 2022
Очень интересный и познавательный тур. Узнал много интересного про этот чудесный город.
Хочу поблагодарить гидов Наталья и Наталья. Очень интересные рассказы про достопримечательности города.
Уезжать не хотелось.
Многое ещё не успел посмотреть.
Планирую приехать ещё. Хотелось бы побольше узнать этот город.
Спасибо большое организаторам тура.
Советую посетить тур.

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