9:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале Архангельска.
Экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы».
Обед в кафе.
Трансфер в туристический комплекс «Голубино» (4 часа, самостоятельно или групповой трансфер за дополнительную плату), размещение.
Ужин.
Свободное время.
Русская банька с парком и веничком, сауна с бассейном (за дополнительную плату).
Завтрак.
Знакомство с природоохранным заповедником «Пинежский».
Экологическая прогулка по заповедному лесу и экскурсия на водопад «Святой источник».
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Свободное время.
Русская банька с парком и веничком, сауна с бассейном (за дополнительную плату).
Завтрак.
Экскурсия в карстовую пещеру.
Обед.
Свободное время.
Мастер-класс «Печём калачи» – все желающие смогут научиться печь северные калачи (за дополнительную плату).
Ужин.
Свободное время.
Русская банька с парком и веничком, сауна с бассейном (за дополнительную плату).
Завтрак.
Поездка в посёлок Пинега.
Обзорная экскурсия «Наследие купцов Володиных».
Краеведческий музей (самостоятельно).
Возвращение в гостиничный комплекс.
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Свободное время.
Русская банька с парком и веничком, сауна с бассейном (за дополнительную плату).
Завтрак.
Экскурсия на Красную Горку.
Осмотр Красногорского- Богородицкого монастыря 1604 года (недействующий) и места захоронения князя В.В. Голицына.
Обед.
Освобождение номеров.
Отъезд самостоятельно или групповой трансфер в Архангельск на ж/д вокзал в 17:00 (время в пути 4 часа).
Окончание программы после 21:00.
Тур предусматривает проживание в лесном отеле «Голубино».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Стоимость группового трансфера Архангельск – Голубино – Архангельск – 3 000 руб./чел.
Доплата за 1-но местное размещение:
Тур состоится при группе от 2-х человек.
Стоимость дополнительной ночи в Архангельске, руб.:
|Размещение
|Пур-Наволок отель 4*
|Столица Поморья 3*
|Одноместное размещение, номер Стандарт
|4 500
|3 400
|Двухместное размещение, номер Стандарт
|6 000
|4 000
Программа предполагает продолжительное (до 2-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной обуви по сезону для прогулок. Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Традиционные сувениры Архангельской области:
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
Тур состоится при группе от 2-х человек.
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.