Вы будете путешествовать на надувной моторной лодке, которой сможете управлять самостоятельно, и попробуете добыть трофей в водах, богатых камбалой, корюшкой, треской и зубаткой.
Будете ночевать
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем прибыть в Архангельск за день до начала тура.
Проживание. На туристической базе на косе, разделяющей Белое море и реку Куя. В зависимости от количества участников, возможно размещение в домиках на 2, 3 и 6 человек. На территории обустроены беседки, баня, уличные удобства. *Фотографии взяты с сайта Vk.com/active_arkh.
Питание. В стоимость тура включено трёхразовое питание, за исключением завтрака в первый день и ужина в последний.
Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.
Программа тура по дням
Экскурсии по Новодвинской крепости и острову Мудьюг, рыбалка
Встретимся с вами в яхт-клубе. Вы получите экипировку (гидрокостюмы, спасательные жилеты), упакуете личные вещи в герметичные мешки, прослушаете инструктаж капитана. Затем разместитесь на надувных моторных лодках, которыми будете управлять самостоятельно. Сопровождать группу будет закрытый катер.
По реке Северная Двина мы возьмём курс к Белому морю. Сделаем остановку у Новодвинской крепости, основанной по личному приказу Петра I в начале 18 века. Благодаря этому фортификационному комплексу была успешно пресечена атака шведов на Архангельск, а в период Крымской войны сорвано нападение англо-французской эскадры.
Вдоль губы Сухое море достигнем Мудьюга и сойдём на берег. Во время Первой мировой войны тут действовал концлагерь, из-за чего этот клочок суши прозвали островом смерти. Осмотрим заброшенный музей и продолжим путь.
Выйдем в Белое море и порыбачим. К вечеру прибудем на туристическую базу, разместимся в домиках и отдохнём после насыщенного дня.
День рыбалки
После завтрака продолжим наше рыболовное приключение. Белое море богато камбалой, корюшкой, треской и зубаткой — без улова вы не останетесь. В случае непогоды, закинем удочки в реку, где водятся елец и горбуша. Во второй половине дня вернёмся на турбазу. По желанию и за доплату можно организовать поездку на болотоходе в поисках гнёзд орланов или попариться в баньке с видом на реку Куя.
Возвращение в Архангельск
Позавтракаем, погрузим вещи в лодки и направимся обратно в дельту Северной Двины. С воды осмотрим Архангельск и финишируем в яхт-клубе. На этом наше небольшое путешествие завершено.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|52 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Питание
- Аренда моторной лодки и экипировки
Что не входит в цену
- Проезд в Архангельск и обратно
- Трансфер от/до ж. - д. вокзала
- Стоимость тура указана для группы из трёх и более участников. Стоимость тура для группы из двух участников - 58 000₽ с человека. Для группы из пяти и более участников возможна скидка 10-20% (условия обсуждаются индивидуально)