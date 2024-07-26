Встретимся с вами в яхт-клубе. Вы получите экипировку (гидрокостюмы, спасательные жилеты), упакуете личные вещи в герметичные мешки, прослушаете инструктаж капитана. Затем разместитесь на надувных моторных лодках, которыми будете управлять самостоятельно. Сопровождать группу будет закрытый катер.

По реке Северная Двина мы возьмём курс к Белому морю. Сделаем остановку у Новодвинской крепости, основанной по личному приказу Петра I в начале 18 века. Благодаря этому фортификационному комплексу была успешно пресечена атака шведов на Архангельск, а в период Крымской войны сорвано нападение англо-французской эскадры.

Вдоль губы Сухое море достигнем Мудьюга и сойдём на берег. Во время Первой мировой войны тут действовал концлагерь, из-за чего этот клочок суши прозвали островом смерти. Осмотрим заброшенный музей и продолжим путь.

Выйдем в Белое море и порыбачим. К вечеру прибудем на туристическую базу, разместимся в домиках и отдохнём после насыщенного дня.