Морская рыбалка и первозданная северная природа вблизи Архангельска

Поуправлять моторной лодкой, поймать рыбу в открытом Белом море и посетить остров смерти
Отправляемся в рыболовный тур по Белому морю.

Вы будете путешествовать на надувной моторной лодке, которой сможете управлять самостоятельно, и попробуете добыть трофей в водах, богатых камбалой, корюшкой, треской и зубаткой.

Будете ночевать
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на отдалённой туристической базе, где можно вдоволь насладиться близостью с первозданной северной природой и атмосферой умиротворения.

А также посетите достопримечательности с богатой историей — Новодвинскую крепость, основанную ещё при Петре I, и остров Мудьюг, имеющий мрачное прошлое.

Морская рыбалка и первозданная северная природа вблизи Архангельска
Морская рыбалка и первозданная северная природа вблизи Архангельска
Морская рыбалка и первозданная северная природа вблизи Архангельска
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем прибыть в Архангельск за день до начала тура.

Проживание. На туристической базе на косе, разделяющей Белое море и реку Куя. В зависимости от количества участников, возможно размещение в домиках на 2, 3 и 6 человек. На территории обустроены беседки, баня, уличные удобства. *Фотографии взяты с сайта Vk.com/active_arkh.

Питание. В стоимость тура включено трёхразовое питание, за исключением завтрака в первый день и ужина в последний.

Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсии по Новодвинской крепости и острову Мудьюг, рыбалка

Встретимся с вами в яхт-клубе. Вы получите экипировку (гидрокостюмы, спасательные жилеты), упакуете личные вещи в герметичные мешки, прослушаете инструктаж капитана. Затем разместитесь на надувных моторных лодках, которыми будете управлять самостоятельно. Сопровождать группу будет закрытый катер.

По реке Северная Двина мы возьмём курс к Белому морю. Сделаем остановку у Новодвинской крепости, основанной по личному приказу Петра I в начале 18 века. Благодаря этому фортификационному комплексу была успешно пресечена атака шведов на Архангельск, а в период Крымской войны сорвано нападение англо-французской эскадры.

Вдоль губы Сухое море достигнем Мудьюга и сойдём на берег. Во время Первой мировой войны тут действовал концлагерь, из-за чего этот клочок суши прозвали островом смерти. Осмотрим заброшенный музей и продолжим путь.

Выйдем в Белое море и порыбачим. К вечеру прибудем на туристическую базу, разместимся в домиках и отдохнём после насыщенного дня.

Экскурсии по Новодвинской крепости и острову Мудьюг, рыбалкаЭкскурсии по Новодвинской крепости и острову Мудьюг, рыбалкаЭкскурсии по Новодвинской крепости и острову Мудьюг, рыбалкаЭкскурсии по Новодвинской крепости и острову Мудьюг, рыбалка
2 день

День рыбалки

После завтрака продолжим наше рыболовное приключение. Белое море богато камбалой, корюшкой, треской и зубаткой — без улова вы не останетесь. В случае непогоды, закинем удочки в реку, где водятся елец и горбуша. Во второй половине дня вернёмся на турбазу. По желанию и за доплату можно организовать поездку на болотоходе в поисках гнёзд орланов или попариться в баньке с видом на реку Куя.

День рыбалкиДень рыбалкиДень рыбалкиДень рыбалки
3 день

Возвращение в Архангельск

Позавтракаем, погрузим вещи в лодки и направимся обратно в дельту Северной Двины. С воды осмотрим Архангельск и финишируем в яхт-клубе. На этом наше небольшое путешествие завершено.

Возвращение в АрхангельскВозвращение в АрхангельскВозвращение в АрхангельскВозвращение в Архангельск

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет52 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Питание
  • Аренда моторной лодки и экипировки
Что не входит в цену
  • Проезд в Архангельск и обратно
  • Трансфер от/до ж. - д. вокзала
  • Стоимость тура указана для группы из трёх и более участников. Стоимость тура для группы из двух участников - 58 000₽ с человека. Для группы из пяти и более участников возможна скидка 10-20% (условия обсуждаются индивидуально)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Яхт-клуб у гостиницы «Меридиан» (Архангельск), утро
Завершение: Яхт-клуб у гостиницы «Меридиан» (Архангельск), вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Архангельска

ИндивидуальныеГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхРечные прогулкиВсе турыБелое мореПрирода и пейзажи3-дневные турыСеверная ДвинаПопулярные места

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