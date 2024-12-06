3 дня
К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря
Погулять по Архангельску и «Малым Корелам» и отдохнуть душой и телом благодаря дарам Беломорья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
28 900₽ за человека
4 дня
В Поморье за вкусами и впечатлениями: северная кухня, деревянное зодчество и мастер-классы
Испечь наливные шаньги, перепробовать блюда из рыбы и дичи и спуститься в Пинежскую пещеру
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
9 дек в 10:00
16 дек в 10:00
50 600₽ за человека
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: Отель в Архангельске, утро
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
54 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «В декабре»
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