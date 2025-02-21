3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: Отель в Архангельске, утро
21 фев в 08:00
28 фев в 08:00
58 300₽ за человека
4 дня
В Поморье за вкусами и впечатлениями: северная кухня, деревянное зодчество и мастер-классы
Испечь наливные шаньги, перепробовать блюда из рыбы и дичи и спуститься в Пинежскую пещеру
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
17 фев в 08:00
20 фев в 08:00
58 850₽ за человека
5 дней
Тур на Соловки: на снегоходах по Белому морю, охота за северным сиянием и погружение в историю
Побывать в Соловецком монастыре и пообщаться со служителями, посетить родину Ломоносова
Начало: Аэропорт Архангельска, время по договорённости
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
87 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «В марте»
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